Чильдухтарон. Скалы-замки Таджикистана (видео)

21:16 26.09.2020

Чильдухтарон. Рассказываю, как навещал 40 дев в Таджикистане.



Если в Кулябе таксисты будут рассказывать, что на Чильдухтарон необходим внедорожник - не верьте. На пузотерке было не переехать только русло Обисурха, но недавно через него построили мост



Все же не устаю поражаться среднеазиатским рекам - тоненький ручеек в широченном русле... пару недель в году заполняющий его целиком. А горы Чильдухтарона возвышаются в перспективе долины



Уж можно различить силуэты их скал







Предпоследний кишлак по долине... или не кишлак даже, а самая настоящая деревня в одну улицу



А последний - у самого подножья. С поворота открывается впечатляющий вид на Чильдухтаронские скалы, образующие несколько "замков" в долине



Если бы здесь жили не таджики, а узбеки - те же скалы назывались бы Кирк-Киз. "Сорок дев", отчаянно взявшихся за оружие перед лицом ни то Чингисхана, ни то Кутейбы и погибших в бою - легенда, встречающаяся по всей Средней Азии, и мне никто до сих пор не смог ответить, где искать ее корни. В одних ее вариантах девы возносились на небо из пылающей крепости, в других становились ветрами, по-прежнему звучащими в скалах, ну а тут, как нетрудно заметить - превратились в камень, так что в каком-то смысле эти скалы - монумент Стоявшим Насмерть. Слышал так же, что в домонгольской Средней Азии женщины действительно были знакомы с азами военного дела и обороняли свои города, когда не оставалось способных держать оружие мужчин. Но враги все равно завоевывали Среднюю Азию с досадной регулярностью...



Высота следующей гряды, мелькавшей на заднем плане - 2450 метров, а эта пониже максимум на несколько десятков метров. Стало быть, и подножье их не менее чем в 2 километрах над уровнем моря - поднялись на такую высоты мы как-то незаметно.



В скалах правда чудятся фигуры и лица. Лишь на фото я заметил белоголового орла, сидящего на вершине утеса



Открыточный вид, кстати, не совпадает с тем, что увидел я - там то ли эта же гряда с торца, то ли здесь есть и другие, еще более вычурные группы столбов, недоступные автомобилю.



Водитель Азам поставил машину в тень, и мы начали подниматься. После солнечного удара, постигшего меня в долине, я все еще чувствовал себя неважно, и вдобавок у меня закончилась вода, поэтому в гору шел медленно и тяжело. Азам это понимал и был ко мне очень внимателен, на привалах подбадривая меня беззлобными шутками.



Здесь было ощутимо прохладнее, чем внизу, особенно когда налетал ветер. И все же присаживаться я предпочитал в тени



Башни Сорока дев нависали все ближе



В общем, вверх мы шли минут сорок, хотя по-хорошему можно было бы дойти и за двадцать.



Да вышли в итоге на длинный травянистый отрог у подножья



Слева - одинокая мощная "башня", похожая на барбакан, на фоне изрезанных оврагами припамирских склонов



Справа - самый впечатляющий вид на целую вереницу "башен". И девы или не девы, но некоторые правда похожи на согдианцев в их остроконечных шапках (хотя жили тут не они, а тохары)



Вид на долину и кишлак. На самом деле много тут не наснимаешь и по отвесным скалам не особо полазаешь, так что на практике выходит место пусть и безумно красивое, но с логикой "приехал - поглазел - уехал". Так что посидев немного на вершине, мы начали спускаться. Спуск и подъем на этот склон - слева относительно кадра ниже, я было попробовал найти спуск по хорошо заметной тропе, но в итоге уперся в обрыв, и Азам лишь усмехнулся "Это волки ходили!". Волки в здешних горах - дело серьезное



В кишлаке у подножья набрали воды из скважины. Струя ее сильно пульсирует, то падая вниз вертикально, то выстреливая на пару метров



Потом заехали в Азамовым родителям в селение Геш, где хозяева как раз сготовили обед, от которого я отказался - апетита пока что хватало только на лепешки, сюзьму и фрукты, а не на жирную шурпу. Мне предалагали и переночевать, но я уже не помню, почему отказался. У Азама, однако, нарисовались какие-то дела на полтора часа, и он с приятелем уехал, а я до их возвращения остался лежать на веранде. Над двориком Азамова дома - навес из виноградной лозы, где лучшие грозди убраны в мешки от наглых птичек. По всему кишлаку дико и наперебой голосили ослы...