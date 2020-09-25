Началась новая армяно-азербайджанская война: противоречивые сводки

09:21 27.09.2020

Азербайджан сообщил об уничтожении армянских зенитно-ракетных комплексов



Войска азербайджанской армии приступили к "молниеносной контрнаступательной" операции по всему фронту, сообщает Минобороны Азербайджана. По их данным, военным удалось уничтожить 12 единиц зенитно-ракетных комплексов ПВО Армении.



"В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту. Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их",- говорится в сообщении Минобороны.



Ранее Минобороны Армении сообщило о двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках. В Минобороны Азербайджана подтвердили информацию только об одном сбитом вертолете в Тертерском направлении, члены экипажа живы.



Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий. Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии "вдоль всей линии фронта". Сообщается о потерях и раненых среди гражданского населения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атаку начали военные Азербайджана. По его словам, армия "успешно сопротивляется атаке".



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Армения сообщила о сбитых азербайджанских вертолетах

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Войска Армении сбили два вертолета и три беспилотника, сообщила пресс-секретарь Минобороны страны Шушан Степанян. По ее словам, Азербайджан нанес ракетно-авиационный удар в направлении Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха). Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии "вдоль всей линии фронта". Сообщается о потерях среди мирного населения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атаку начали военные Азербайджана.



"Противник нанес ракетно-авиационный удар в направлении Арцаха. Вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана. Армянская сторона поразила два вертолета противника и три беспилотника. Бои продолжаются",- написала госпожа Степанян в Facebook. Позже в Минобороны Азербайджана подтвердили информацию только об одном сбитом вертолете в Тертерском направлении, члены экипажа живы.



Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что армия отражает атаку и азербайджанские войска несут потери.



"Утром 27 сентября азербайджанская армия атаковала всю линию соприкосновения после ударов из реактивных гранатометов и БПЛА. В настоящий момент части армии успешно срывают планы противника, нанося ему большие потери",- говорится в сообщении.



Обстрелы на армяно-азербайджанской границе продолжались с 12 по 16 июля 2020 года. С обеих сторон были погибшие. В эскалации конфликта Баку и Ереван обвинили друг друга. Позднее стороны договорились о введении режима прекращения огня, который неоднократно нарушался.



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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий



Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии "вдоль всей линии фронта", а также приграничные населенные пункты из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. Среди мирного населения имеются убитые и раненые, информация о потерях и раненых уточняется. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атаку начали военные Азербайджана.



Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, войска предпринимают ответные меры "с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения".



Никол Пашинян написал в Facebook, что "противник атаковал" Нагорный Карабах. "Армия обороны успешно сопротивляется атаке. Ситуация находится в оперативной разработке, информация будет обобщаться и передаваться по мере необходимости",- говорится в его сообщении.



Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян также заявил об обстрелах Степанакерта со стороны Азербайджана. Он отметил, что "ответ будет соразмерным". "Сегодня рано утром противник перешел в активное наступление на всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Мы призываем население укрыться",- говорится в его сообщении в Facebook.



Позже обе стороны конфликта сообщили об уничтожении сил противника.



Азербайджан ежедневно публикует сообщения о нарушении прекращения огня со стороны Армении, однако об ответных мерах ранее не сообщалось.



Напомним, 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил концентрацию вооруженных сил Армении на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта и назвал это подготовкой к войне со стороны Еревана. Он также обвинил Ереван в провоцировании боестолкновений на границе двух стран в июле этого года.



Обстрелы на армяно-азербайджанской границе продолжались с 12 по 16 июля 2020 года. С обеих сторон были погибшие. В эскалации конфликта Баку и Ереван обвинили друг друга. Для урегулирования конфликта был введен режим прекращения огня. На фоне вооруженного конфликта на общей границе выходцы из этих стран в России разбивали автомобили и совершают нападения на национальные кафе, рестораны и магазины.



Отметим, что в Южном федеральном округе накануне завершились международные стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых принимают участие военные из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.