Похоже, Азербайджан решился на "молниеносный" блицкриг

09:33 27.09.2020

Минобороны: Войска Азербайджана приступили к контрнаступательной операции по всему фронту

НАГОРНО-КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ

27 сентября 2020 09:25 (UTC+04:00)

Минобороны: Войска Азербайджана приступили к контрнаступательной операции по всему фронту

БАКУ /Trend/ - В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.



"Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их.



Согласно полученной информации, 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "OSA" подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении было уничтожено на различных направлениях. Боевой вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, члены экипажа живы.



Молниеносная контрнаступательная операция наших войск продолжается", - говорится в сообщении миноборны.



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Министр обороны Армении Давид Тоноян сбежал из страны, сообщает в воскресенье Trend.



Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта, село Гапанлы Тертерского района, села Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, села Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.



Обстрел гражданских лиц, живущих в густонаселенных прифронтовых зонах, и объектов вооруженными силами Армении был осуществлен преднамеренно и целенаправленно.



Есть сообщения о жертвах среди гражданского населения и военнослужащих. Гражданским объектам и домам был нанесен серьезный ущерб.



Вооруженные силы Армении продолжают интенсивно обстреливать наши позиции и населенные пункты в прифронтовой зоне.