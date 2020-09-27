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Атаки отбиваем, танки жжем, - рапортует Армения
09:37 27.09.2020

Премьер-министр РА Никол Пашинян обратился к армянам Армении, Арцаха и диаспоры.

"Дорогие люди, гордые граждане Республики Армения, гордые граждане Республики Арцах, гордые армяне Диаспоры,

Противник атаковал в направлении Арцаха. Армия обороны успешно сопротивляется атаке. Ситуация находится в оперативной разработке, информация будет обобщаться и передаваться по мере необходимости.

Призываю доверять только официальным источникам и не поддаваться враждебным информационным потокам.

Будем твердо стоять за наше государство, нашу армию, на позициях защиты нашей святой Родины. И мы победим.

Да здравствует славная Армянская армия! Да здравствует армянская государственность! Да здравствует армянский народ", - как передает "Арменпресс", отметил премьер-министр РА,

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активное наступление на линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Население было призвано укрыться. Степанакерт заявил, что ответ будет соразмерным: "Вся ответственность за ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана, лично Ильхаме Алиеве".

Армянская сторона поразила два вертолета противника и три АТС. Бои продолжаются.

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Отбиты атаки азербайджанских войск по нескольким направлениям: противник потерял 3 танка

27 Сентябрь, 2020
Отбиты атаки азербайджанских войск по нескольким направлениям. Как сообщает "Арменпресс", об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Республики Армения Шушан Степанян.

"Согласно заявлению командующего Армией обороны генерал-майора Джалала Арутюняна, в 07:10 азербайджанские войска начали атаку по всей линии соприкосновения. Атаки азербайджанских войск по нескольким направлениям были отбиты. Противник понес потери и людские и техники, в частности - три танка. Бои продолжаются".

Ранним утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел по всей линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт.

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Армия обороны НКР мощными ударами пресекает действия противника
27 Сентябрь, 2020
Армия обороны НКР мощными ударами пресекает действия противника. Как сообщает "Арменпресс", об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян.

"Ситуация полностью находится под контролем президента республики. Мы призываем население сохранять спокойствие и укрываться. Бои ведутся на всей линии соприкосновения. "Армия обороны мощными ударами пресекает действия противника", - написал Погосян. Ранним утром 27 сентября противник перешел в активное наступление по всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Мы призываем население укрываться. Степанакерт заявил, что ответ будет соразмерным. "Вся ответственность за ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана, лично Ильхаме Алиеве. Армянская сторона сбила два вертолета противника и три БПЛА.

Бои продолжаются по всему периметру линии соприкосновения. Армия обороны Армении сильными ударами пресекает действия противника.

МИД Армении строжайшим образом осуждает агрессию военно-политического руководства Азербайджана в отношении Республики Арцах: "Армянские стороны будут действовать уверенно, всеми своими силами, чтобы обеспечить безопасность населения Арцаха и дать адекватный политический и военный ответ. Вся ответственность за ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана".

Источник - armenpress.am
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601188620
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