Забытый Алжир. Как французские спецслужбы убивали своих же граждан, - Le Mond

09:43 27.09.2020

Угрозы, теракты, саботаж и убийства - новая книга рассказывает о тайных операциях Франции против собственных граждан во время войны в Алжире. Речь идет о более чем сотне случаев. Документы не оставляют сомнений и поднимают вопрос насчет эффективности подобной политики.

Le Mond (Франция): c 1956 по 1962 год Франция поручала спецслужбам убивать французских граждан

Острые углы истории



27.09.2020

Жак Фоллору (Jacques Follorou)



Это была запретная тема. Хотя наша демократия в тайне оставляла за собой право на точечное устранение иностранных врагов (это признал бывший президент Франсуа Олланд), она в теории не допускала убийство собственных граждан. Политические власти и спецслужбы приняли такое правило после войны. Как бы то ни было, этому утверждению противоречит выходящая в скором времени в продажу книга "Убийцы Республики" (Les Tueurs de la République), в которой ее автор Венсан Нузий (Vincent Nouzille) представляет неизвестные раньше документы. Речь идет о выдержках из личного архива Жака Фоккара (Jacques Foccart), доверенного лица генерала де Голля, которому было поручено курировать спецслужбы и африканские вопросы. Они поднимают завесу тайны с планов ликвидации французов, а также европейцев и иностранных лидеров.



Как следует из новых материалов, летом 1958 года, после возвращения голлистской власти благодаря алжирскому путчу 13 мая, Жак Фоккар в обстановке полной секретности координировал по приказу генерала программу тайных операций в алжирском конфликте. В числе рассматриваемых методов были угрозы, теракты, саботаж и убийства. Проведение операций было поручено Службе зарубежной информации и безопасности (нынешнее Главное управление внешней безопасности). Константин Мельник (Constantin Melnik), советник премьера по вопросам разведки с 1959 по 1962 год, говорил о 140 убийствах только за 1960 год, не вдаваясь в подробности.



"Записка по задачам "Хомо" (таким терминам обозначались убийства)" от 5 августа 1958 года стала первым документом со списком из девяти целей. Они были разбиты на три категории. "Французы-сторонники ФНО": Жак Фаврель (Jacques Favrel), журналист из Алжира. Шесть "контрабандистов": торговцы оружием и люди со связями с Фронтом национального освобождения, в частности австриец, немец и "алжирский француз-мусульманин" из группы, которая помогала легионерам-дезертирам. Наконец, в "политической" категории значилось имя Армель Крошмор (Armelle Crochemore).



Поставленная цель



Внизу этого важнейшего документа в истории французской политики точечных убийств стоит подпись Жака Фоккара (его почерк хорошо узнаваем) и приписка о том, что список получил "одобрение адмирала Кабанье". Речь идет о начальнике штаба национальной обороны при генерале де Голле. Затем, как отмечается, бумага была "сразу же передана генералу Гроссену", директору разведки. С момента представления имен спецслужбами до их одобрения политической властью прошло два дня. Возможно, список был утвержден и самим генералом де Голлем, но на данном этапе это только гипотеза.



До настоящего времени единственное документальное подтверждение заказных убийств по распоряжению Франции касалось всего одного из девяти человек в списке. Этот документ от 1 августа 1958 года тоже был получен из личного архива Жака Фоккара и описывает точно такой же процесс: представленные Службой зарубежной информации и безопасности материалы о цели для утверждения властью. Речь шла о Вильгельме Шульце-Лезуме (Wilhelm Schulz-Lesum), "немецком подданном (…), чьи действия пагубны для французских интересов в Алжире". В 2017 году "Монд" уже писал об этом человеке (на самом деле он был австрийцем), который работал в германоязычной организации поддержки ФНО: ей удалось организовать дезертирство более 4 000 легионеров через Тетуан (Марокко). Французские спецслужбы планировали устранить его с помощью "необнаружимого яда", но их немецкие коллеги, видимо, помешали им исполнить задуманное.



Еще один представленный в книге важный документ представляет в виде таблицы все "проведенные с 1 января 1956 года операции", будь то убийства, диверсии и теракты, с указанием цели, места, задействованных средств и результата. Из 38 указанных операций 17 были успешными, 17 были отменены (в частности "по распоряжению руководства" или из-за "сомнений насчет безопасности"), а 4 были признаны "провалом". На отчете не проставлена дата, но он явно был заказан летом 1958 года Жаком Фоккаром у Службы зарубежной информации и безопасности, чтобы получить исчерпывающие сведения о деятельности в этом направлении. Список заканчивается мартом 1958 года, но как указано, в тот момент готовилось еще девять операций.



Большой риск



В числе отмененных операций значится в частности план убийства лидера ФНО Ахмеда бен Беллы "оружием с глушителем на улице" Каира в июле 1956 года. Операция была остановлена в последний момент по "распоряжению правительства". Стоит отметить, что стремление избавиться от лидеров ФНО существовало с мая 1955 года, как рассказали еще в 1985 году Роже Фалиго (Roger Faligot) и Паскаль Кроп (Pascal Krop) в книге "Бассейн. Французские спецслужбы в 1944-1984 годах". Как бы то ни было, сейчас появилось документальное тому подтверждение. В конечном итоге бен Балла все же был захвачен вместе с четырьмя другими лидерами ФНО в результате перехвата их самолета.



Как следует из того же документа, в декабре 1956 года президент Египта Гамаль Абдель Насер должен был погибнуть в результате взрыва. Агент французских спецслужб заложил при поддержке коллег из Моссада 300 кг взрывчатки на центральной площади города Порт-Саид. Египет оказывал поддержку ФНО и национализировал Суэцкий канал, оставив с носом французов и британцев, чей экспедиционный корпус был вынужден собрать чемоданы, в частности под давлением СССР. В данном случае операция тоже была отменена по "распоряжению руководства".



Представленный Жаку Фоккару отчет об операциях указывает на существование множества рисков, в частности сопутствующего ущерба. В феврале 1957 года один агент был задержан полицией в Тунисе. В апреле того же года в Мекнесе (Марокко) пакет со взрывчаткой привел к "ликвидации цели и его семьи". В июне целью был немецкий гражданин, по вместо него погиба его мать. Наконец, из документа мы узнаем, что агенты действовали не только за границей: в апреле 1957 года они провели в Лионе операцию по борьбе с продажей оружия ФНО.



Новые сведения подтверждают возможные серьезные нарушения национального права государством, которое принимало решение о физическом устранении собственных граждан вне установленных законом рамок, а также поднимают вопрос насчет эффективности подобной политики.



Оригинал публикации: De 1956 à 1962, la France a ordonné à ses services secrets d’assassiner des citoyens françaisОпубликовано 26/09/2020