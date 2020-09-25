МО Азербайджана подтверждает потерю военного вертолета

09:50 27.09.2020

Министерство обороны Азербайджана подтверждает потерю военного вертолета, а также и другие потери. Как передает "Арменпресс", об этом сообщается на официальном сайте МО Азербайджана.



"Военный вертолет ВВС Азербайджана был сбит в направлении Тертера, члены экипажа живы", - говорится в сообщении.



Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что армянская сторона сбила два вертолета противника, три БПЛА и три танка. Азербайджан несет и человеческие потери и потери техники.



Ранним утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел по всей линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт.