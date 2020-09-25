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"Армения нарушила перемирие, напав на...". Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией
10:05 27.09.2020

Анкара поддерживает Баку и осуждает последние действия Армении в Азербайджане, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Ранее в воскресенье Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий.

"Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации",- написал господин Калын в Twitter. Он заявил, что Анкара поддерживает Баку "в свете этих нападений".

Ранее сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что Армения начала обстрел позиций азербайджанской армии. Среди мирного населения есть погибшие и раненые. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атаку в направлении Нагорного Карабаха начали военные Азербайджана.

Источник - kommersant.ru
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