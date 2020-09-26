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Ученые объяснили "большую хитрость" коронавируса
15:35 27.09.2020

Ключевое значение может иметь недостаток в организме интерферона, пишет Science. Замедленный ответ интерферона может быть "хитростью" коронавируса, отметила в беседе с Bloomberg вирусолог из Института иммунологии в Ла-Хойе

Решающее значение в тяжелом протекании коронавируса может иметь недостаток интерферона, который помогает организму защищаться от вирусов. К такому заключению пришли две группы американских ученых, передает журнал Science.

Исследования показали, что у части пациентов с тяжелым течением COVID-19 интерферонный ответ был нарушен из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител, которые атакуют сам интерферон, говорится в публикации.

Кроме того, ученые установили, что 94% пациентов, у которых нашли антитела, атакующие интерферон, - мужчины. Это также помогает объяснить, почему мужчины чаще переносят болезнь тяжелее, чем женщины, указывает Science.

Как отмечает журнал, такие выводы ученых имеют непосредственное практическое значение. Синтетические интерфероны, давно используемые для лечения других заболеваний, могут помочь некоторым пациентам из группы риска, говорится в публикации.

Вирусолог из Института иммунологии в Ла-Хойе (США) Шэйн Кротти, комментируя публикации в Science, отметил, что замедленный ответ интерферона может быть "хитростью" коронавируса. "Она состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа", - сказал вирусолог в беседе с Bloomberg.

При этом решающее значение в борьбе с коронавирусом принадлежит времени, отметил руководитель группы геномных технологий и иммуно-геномики в Медицинском центре Университета Радбауд в Неймегене (Нидерланды) Александр Хойшен. Он допустил, что бороться с вирусными частицами при помощи интерферона можно только на самой ранней стадии.

Ранее о том, что организм человека может сам справиться с коронавирусом за счет естественных интерферонов, сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова. При этом она отмечала, что в таком случае у пациентов не образуются антитела и не формируется иммунитет.

Интерферон-альфа - один из препаратов, рекомендуемых российским Минздравом для лечения коронавирусной инфекции.Кроме того, в ведомстве посоветовали использование фавипиравира, гидроксихлорохина, азитромицина (в сочетании с гидроксихлорохином), а также ремдесивира и умифеновира. При этом в ведомстве предупредили, что на данный момент нельзя "сделать однозначный вывод об эффективности или неэффективности" всех указанных препаратов.

Автор
Анастасия Батманова

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601210100
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