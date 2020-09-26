Жизнь в палатках: тысячи мигрантов из ЦА застряли в РФ и ждут возвращения на родину

15:38 27.09.2020

Жизнь в палатках: тысячи мигрантов ждут возвращения на родину



Тысячи граждан Узбекистана в ожидании разрешения на транзит живут в стихийных палаточных городках. Наиболее крупные лагеря мигрантов образовались в Ростовской и Самарской областях. Местные власти создали несколько временных поселений, но мест для всех желающих не хватает, как не хватает теплой одежды и еды.







В Каменске-Шахтинском с 9 сентября введен режим чрезвычайной ситуации: здесь оказались несколько тысяч трудовых мигрантов. Через Ростовскую область они направляются в Узбекистан, но из-за ограничений на границах уехать на машинах или автобусах они не могут, рассчитывают на поезд.



Изначально несколько тысяч человек разбили временный городок прямо в Ростове, но местные власти решили его ликвидировать и обустроить для мигрантов палаточный городок в Каменске-Шахтинском. Людей перевезли туда. Среди тех, кто все еще ждет отправки на родину, есть женщины и дети.



"Это не просто лагерь, это огромная территория: выкошена, деревья убраны, поросль убрана. Очищена прилегающая территория", – рассказывает о лагере Юрий Плотников, начальник Управления по делам ГО и ЧС Каменска-Шахтинского.



Спецпоезда в Узбекистан из Каменска-Шахтинского в сентябре отправлялись уже трижды. Сейчас в лагере остаются несколько сотен человек. Их обеспечивают питьевой водой, на входе в палаточный лагерь измеряют температуру. Вокруг городка дежурят силовики.



"К сожалению, дисциплина в лагере хромает, но пока ситуация остается контролируемой. Я думаю, она останется такой же. Проводятся с ними беседы, им запрещено выходить без масок и ходить по магазинам без масок", – говорит Александр Срыбный, исполняющий обязанности главы администрации города.



Аналогичная ситуация в Самарской области. Туда мигрантов перевезли из Оренбуржья, которое граничит с Казахстаном. Многие пытались добраться до родины через российско-казахскую границу, но в Нур-Султане из-за пандемии решили закрыть границы. Теперь под городом Кинель оборудовали палаточный городок почти на тысячу человек. Места всем не хватило – рядом появилось стихийное поселение.



Жительница Кинельского района Людмила Мельниченко помогает мигрантам самым необходимым. Она объявила в соцсетях сбор вещей и денег, привозит в городок продукты, товары первой необходимости, забирает мусор.



"Очень большую гуманитарную помощь оказали москвичи – узбеки московские. Вчера приезжали две машины, груженные продуктами и теплыми вещами", – рассказывает Людмила Мельниченко.



С теплой одеждой мигрантам помогают также самарские волонтеры.



Жители городка признаются, что тратят последние деньги на палатки и спальные принадлежности. Сейчас, по оценке волонтеров, в Самарской области отправки домой ждут около 2,5 тысячи человек.



"Семь человек взяли за четыре тысячи две палатки. А там это не палатки, а как бумажка крашеная. Ночью очень-очень холодно", – признается один из мигрантов.



На этой неделе пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана сообщила о том, что 21 сентября спецпоездами на родину вернулись 1800 граждан. По решению российских властей мигранты, которые из-за вынужденной задержки все еще находятся в России, в том числе и незаконно, могут легализовать свое пребывание в России без каких-либо последствий.