Белорусский Майдан - репетиция российского?

15:44 27.09.2020 Предстоящие выборы в Госдуму могут стать триггером новой Болотной



Дмитрий Родионов

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Геворг Мирзаян

Станислав Бышок



Организованные в Белоруссии волнения являются репетицией перед выборами в российскую Госдуму в 2021 году, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Запад, по его мнению, постарается раскачать ситуацию,



"То, что происходит в Белоруссии - это все репетиция. Цель - выборы в Госдуму 2021 года, где Запад постарается раскачать ситуацию, настроить молодежь против этих выборов", - рассказал он в ходе заседания комиссии СФ по защите госсуверенитета РФ.



Джабаров подчеркнул, что считает важным усилить работу с молодежью.



"Посмотрите на события в Белоруссии, кто выходит на улицы - это обеспеченная часть белорусов, в основном работающие в IT-технологиях, пользующиеся соцсетями", - отметил сенатор. По его словам, ситуация показывает, что эти люди легко поддаются влиянию.



Кроме того, Джабаров выразил уверенность, что российские власти не допустят развития событий по тому сценарию, который в свое время привел к распаду Советского Союза.



Теория о том, что все "цветные революции" в странах, расположенных по периметру российских границ, в конечном итоге, являются репетициями для смены власти в России, не нова. Но означает ли это, что попытку провести Майдан у нас стоит ожидать уже в будущем году? Насколько готовы к ней власти. В Белоруссии, как видим, довести ситуацию до смены власти, если архитекторами "революции" такая цель и ставилась, пока не удается…



- Действительно, у некоторой части правящей отечественной бюрократии есть тенденция рассматривать Россию как центр мира, вокруг которого вращаются другие страны и народы, - считает кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.



- Сама по себе такая точка зрения имеет некоторые основания, ведь Россия является одной из немногих великих держав наряду с США, Китаем и Индией. Проблема заключается не в "россиецентричности" восприятия мировой политики, а в том, что на это еще накладываются представления о глубоко враждебных по отношению к России интенциях глобального Запада вкупе с ощущением недостаточной защищенности от этого самого Запада. Речь идет не только и даже не столько о военной стороне дела, хотя и о ней тоже, но в большей степени об информационной незащищенности.



Якобы некоторые актуальные для более молодых поколений всех стран идеи свободы, демократического представительства, законности, прав человека и прочее - это на самом деле не универсальные тенденции человечества в целом, но специально выведенные на Западе в лабораториях информационной войны вредные информационные вирусы, которые запускают в головы молодежи, которая, одурманенная этими вредоносными программами, начинает устраивать "цветные революции" на подступах к России, а потом, видимо, и в ней самой.



Правда, неясно, что же должно, согласно этим доктринам, случиться с Россией после полной и окончательной победы гипотетической революции, инспирированной извне. Возможно, Россия должна стать плацдармом для демократизации Китая, Ирана и Северной Кореи? Хорошо, а что потом?



"СП": - Опасения Джабарова по поводу будущих выборов обоснованы?



- Для известной категории людей и профессий не только дозволительно, но просто необходимо ожидать антиправительственных выступлений, проявлений экстремизма или чего-то подобного, чтобы всему этому противодействовать. Этот мониторинг входит в число их служебных обязанностей, живи они хоть в России, хоть в США, хоть даже в уютной Швейцарии. За это им платятся деньги.



Не хотелось бы, однако, чтобы такая своеобразная картина мира проецировалась на все общество в целом. Граждане России имеют право на полное политическое представительство, открытые выборы, а также на собрания - мирные, без оружия, все как мы любим.



"СП": - По мнению сенатора, во время парламентских выборов в России западные силы попробуют "раскачать ситуацию, настроить молодежь против этих выборов". Как можно настроить молодежь против выборов? Это реально?



- Около года или двух назад группа популярных российских политологов на высоком уровне презентовала доклад о западном информационном влиянии на политическую динамику в России. Среди основных агентов влияния значились радио "Эхо Москвы", вещающий в Интернете телеканал "Дождь", а также, вроде, портал "Медуза" и еще пара менее значимых ресурсов. С таким набором Запад сможет настроить против российских выборов не только молодежь, но и людей среднего возраста, а в перспективе - несовершеннолетних и пенсионеров!



"СП": - Джабаров считает важным усилить работу с молодежью. Как это может выглядеть? Реально ли власти переиграть Запад в борьбе за умы нашей молодежи?



- Воображаемый Запад сам не до конца понимает, как работать с собственной молодежью - от радикализирующихся подростков мусульманско-иммигрантского происхождения до доморощенных радикалов под флагом Black Lives Matter. Отечественные государственные мужи этого понять не могут, по-прежнему считая Запад чем-то консолидированным, управляемым более-менее из одной точки - "вашингтонского обкома", а также полностью контролирующим собственные социально-политические процессы. В России же распространено то, что Екатерина Шульман называет "обратным карго-культом": убежденность в том, что в демократических странах Запада на самом деле никакой демократии и свободы слова нет, все решают глобальные элиты, результаты выборов и плебисцитов никого не интересуют. Но при этом этот же Запад требует от своих геополитических противников соблюдения демократических принципов, которым сам не следует.



"СП": - Насколько, по-вашему, будущие попытки устроить у нас революцию можно сравнивать с Болотной? Сделала ли власть выводы?



- Принципиальным условием для успешной революции считается наличие профессиональных революционеров, как правило, ассоциированных с той или иной политической партией и/или частью истеблишмента, например силовым блоком. На данный момент подобного условия в России не просматривается.



Вместе с тем, с чисто технической точки зрения, благодаря новым мессенджерам и широко распространенным инструментам обхода блокировок интернета, организовать нечто, что условный сенатор Джабаров и приравненные к нему спикеры определят как попытку инспирированной Западом цветной революции, кажется вполне возможным.



Будучи, безусловно, достаточно инертными, отечественные власти вполне умеют делать выводы из собственного опыта и из опыта соседей, а также делиться этим опытом с союзниками: тайная и молниеносная инаугурация Лукашенко - это превентивная защита от повторения столкновений, аналогичных случившимся 2 мая 2012 года в Москве в преддверии инаугурации Путина. По итогам "болотных" протестов в России была несколько либерализована партийная система, в последний год были зарегистрированы четыре новых партии - от патриотической "За правду" до осторожно-либеральной партии "Новые люди". Насколько эти политические силы смогут перехватить протестную повестку - вопрос отдельный.



- Джабаров занимается популизмом, которым не занимаемся мы, - говорит доцент политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.



- Да, политика Запада на постсоветском пространстве всегда направлена в итоге на Россию. Украина, Белоруссия, Армения и другие сами по себе ценности для Запада не представляют, это лишь инструмент в деле сдерживания и трансформации России (ну или еще Ирана, если брать Армению). Однако никаких скоординированных действий Запада в Белоруссии (как, например, на Украине в 2014 году) не было. Иначе ЕС сейчас не стоял бы враскорячку, не зная, как ему реагировать на действия Батьки. Да, Европа поддерживает протест - но нет четкой стратегии.



"СП": - И все же, выходит, что цель одна - Россия, а остальные республики - это полигоны?



- Да. Из-за идейной близости к России, в нахождении в российском информационном поле и т. п. Такие вот "кошки", на которых тренируются - но не только тренируются. Из них еще и делают антироссийские форпосты.



"СП": - Стоит ли попытку провести Майдан у нас ожидать уже в будущем году? Опасения Джабарова обоснованы?



- Конечно же, не стоит. Во-первых, потому, что еще рано - вертикаль недостаточно разбаланирована, альтернативные центры силы не созданы.



Во-вторых, посмотрите на Белоруссию - там Майдан провалился потому, что у всех перед глазами последствия украинского Майдана. Это стало важнейшим стоппером для адекватных людей. Поэтому нужно время - и системная работа. Не только по созданию в России нужных структур, но и прикрытию украинского Майдана различными фиговыми листками, чтобы срама видно не было.



"СП": - Будет ли новая попытка раскачать ситуацию в России напоминать наш 2012 й год? Или украинский Майдан? Или то, что происходит в Белоруссии?



- Не нужно все привязывать к 2012 году. Болотный протест возник не из-за воли Запада, а по причине ошибок российских властей. Потому, что Кремль посчитал, что ему все можно - отменять выборы губернаторов, проводить сомнительную кампанию в Госдуму. Народ сам вышел и напомнил, что он здесь власть. Но он - а не Навальный со своими сектантами. Именно поэтому когда радикальная оппозиция совершила рейдерский захват протеста, он рассосался.



"СП": - А как вы оцениваете призыв работать с молодежью?



- А вот тут Джабаров прав. Действительно, мы не работаем с молодежью. Упустили телеграм-каналы, упустили целый ряд инструментов контроля. Не ведем соответствующую пропаганду - все наши мантры из серии "а вы хотите как в 90-е" нацелены на людей, которые помнят 90-е. Молодежи сравнивать нечего - у нас целое поколение уже выросло в условиях путинской стабильности, и они не понимают альтернатив.



С ними нужно системно работать, в том числе и через правильную подачу информации. К чему приводит отсутствие этой работы можно увидеть на примере Белоруссии.



"СП": - В Белоруссии с Майданом пока что не выходит. Можно считать это провалом западной стратегии? "Санитарный кордон" вокруг России не удалось замкнуть? А получится ли в самой России?



- Западная стратегия испытывает сложности - в том числе и благодаря Украине. Но говорить о провале рано. Хотя бы потому, что на помощь западным кураторам могут прийти российские чиновники - со своими ошибками и отрывом от населения. Источник - СвободнаяПресса

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