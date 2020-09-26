Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию

16:47 27.09.2020

Власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию из-за событий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян.



"Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования. Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты", - написал он в Facebook.



Ранее военное положение и мобилизацию объявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Об очередном обострении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе стало известно сегодня утром. Как заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики, азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на территории Нагорного Карабаха, в том числе его столицу Степанакерт.

Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.



Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.