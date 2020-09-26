Милли Меджлис Азербайджана проголосовал за введение военного положения

17:32 27.09.2020

Милли Меджлис Азербайджана принял решение о введении военного положения

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис Азербайджана принял решение о введении военного положения, сообщает в воскресенье Trend.



Отметим, что в настоящее время проходит особое пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса (парламента).



Открывая заседание, председатель парламента Сахиба Гафарова отметила, что в повестку включен один вопрос.



На заседании обсуждается вопрос объявления военного положения в стране в соответствии с указом Президента Азербайджана согласно п.п. 29 и 109 Конституции Азербайджана.