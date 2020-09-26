Азербайджан рапортует о первых взятых/освобожденных селах "на Физули-Джебраильском направлении"

17:34 27.09.2020

Названы села, освобожденные азербайджанской армией



Названы села, освобожденные азербайджанской армией

БАКУ /Trend/ - В результате операций, осуществляемых подразделениями Азербайджанской армии, освобождены ряд сел и выгодные позиции, находившихся под оккупацией.



Как сообщает Trend, об этом сказал пресс-секретарь пресс-службы Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов на проходящем 27 сентября брифинге.



А.Эйвазов отметил, что согласно текущей информации, на Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, важные высоты взяты под контроль.



(Текст: Кямаля Сеидова)