Зачем Греф переставляет кровати в "борделе"? Пора менять девочек..., - О.Лурье

18:03 27.09.2020

Журналист Олег Лурье



Сегодня самой главной новостью дня стала… смена логотипа Сбербанком. Танцевали все – от новостных лент и топовых селебрити до микроблогеров и телеграмеров. Чепчики взлетали нужное количество раз, причем в "правильном" направлении и строго по смете.



Кстати, сам логотипчик так себе, довольно странный, напоминает предвыборную листовку – поставь "птичку" за кандидата в нужном месте. Но картинка – дело десятое. Как смогли, так и нарисовали. Первым делом греет цифра в два с половиной миллиарда, которые государственный банк (52,32% голосующих акций принадлежат государству) вливает в собственный ребрендинг. Это же какие деньги заработают все причастные – от лоббистов и организаторов идеи до дизайнеров до пиарщиков. А за "похвалить" Германа Оскаровича с его "грандиозным ребрендингом" Сбера, так это вообще идет по отдельной таксе.



Ну и ладно, отщипнули пару миллиардов на картинки, бланки, интерьеры, флаги. В масштабах Сбербанка получается совсем немного. Вопрос в другом: а зачем ЭТО нужно? Неужели после "зеленой птички" банк начнет работать иначе? Неужели перестанет брать проценты за перевод от клиента клиенту? Неужели исчезнут странные потери денег при внесении через платежные терминалы? Неужели Сбер не будет требовать отчетность за каждый небольшой перевод от рядовых клиентов, при этом позволяя бывшему члену комитета Сбербанка Навальному собирать на своем счету миллионы долларов странных пожертвований? Предполагаю, что даже после появления "зеленой птички" за два с половиной миллиарда ничего не изменится.



Цель всего этого шоу с Грефом и его ребрендингом, по моему мнению, совсем в другом – в отвлечении от сегодняшних проблем и проколов Сбера и в переориентации внимания (в том числе и первых лиц страны) на якобы грядущее светлое будущее, которое обязательно должно наступить после смены логотипа и остальных трансформаций бренда.



И когда я слышу про "ребрендинг" Сбера, то вспоминается классика жанра: если в борделе падает выручка, то надо не кровати переставлять, а менять девочек… Вы не в курсе, Герман Оскарович?



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Сегодня самой главной новостью дня стала… смена логотипа Сбербанком. Танцевали все – от новостных лент и топовых селебрити до микроблогеров и телеграмеров. Чепчики взлетали нужное количество раз, причем в "правильном" направлении и строго по смете.



Кстати, сам логотипчик так себе, довольно странный, напоминает предвыборную листовку – поставь "птичку" за кандидата в нужном месте. Но картинка – дело десятое. Как смогли, так и нарисовали. Первым делом греет цифра в два с половиной миллиарда, которые государственный банк (52,32% голосующих акций принадлежат государству) вливает в собственный ребрендинг. Это же какие деньги заработают все причастные – от лоббистов и организаторов идеи до дизайнеров до пиарщиков. А за "похвалить" Германа Оскаровича с его "грандиозным ребрендингом" Сбера, так это вообще идет по отдельной таксе.



Ну и ладно, отщипнули пару миллиардов на картинки, бланки, интерьеры, флаги. В масштабах Сбербанка получается совсем немного. Вопрос в другом: а зачем ЭТО нужно? Неужели после "зеленой птички" банк начнет работать иначе? Неужели перестанет брать проценты за перевод от клиента клиенту? Неужели исчезнут странные потери денег при внесении через платежные терминалы? Неужели Сбер не будет требовать отчетность за каждый небольшой перевод от рядовых клиентов, при этом позволяя бывшему члену комитета Сбербанка Навальному собирать на своем счету миллионы долларов странных пожертвований? Предполагаю, что даже после появления "зеленой птички" за два с половиной миллиарда ничего не изменится.



Цель всего этого шоу с Грефом и его ребрендингом, по моему мнению, совсем в другом – в отвлечении от сегодняшних проблем и проколов Сбера и в переориентации внимания (в том числе и первых лиц страны) на якобы грядущее светлое будущее, которое обязательно должно наступить после смены логотипа и остальных трансформаций бренда.



И когда я слышу про "ребрендинг" Сбера, то вспоминается классика жанра: если в борделе падает выручка, то надо не кровати переставлять, а менять девочек… Вы не в курсе, Герман Оскарович?



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"Сбербанк" всегда рядом! А может не надо? У меня столько денег не наберется…

19 сентября

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Еду мимо головного офиса Сбера, что на Вавилова, и понимаю что-то не так - куда-то исчез огромный зеленый логотип. Первая мысль – неужели контора имени Грефа настолько не хочет возвращать мне мои исчезнувшие у них деньги, что решила сменить название, провести ребрендинг и концы в воду.



Конечно, насчет смены названия и причин ребрендинга – это шутка. А вот деньги (пусть и не гигантские, всего 28 тысяч рублей), исчезнувшие в бездонном банкомате Сбера, действительно, оказались для Сбербанка сложнейшей и, похоже, нерешаемой проблемой.



В прошлую пятницу, 11 сентября, в 12.41 у меня появилась необходимость внести энную сумму на карту банка с совершенно примитивной целью совершить некоторые платежи. И вот в банкомате офиса Сбербанка, что в Троицком округе столицы, механизм благополучно зачислил часть купюр, а потом почему-то замигал, радостно сообщил, что что-то пошло не так и посоветовал обратиться в офис. В купюроприемнике растворились 28 тысяч рублей.



После часовых очередей и бесед мне пообещали разобраться и, если я не соврал про исчезнувшие деньги (!!!), то их мне когда-нибудь обязательно вернут. Улыбчивая (под маской) девушка сообщила, что на почту придет письмо, в котором меня информируют о судьбе моих 28 тысяч рублей. И не обманула! Письмо пришло. В нем сообщили, что действительно деньги пропали по вине Сбербанка и их мне вернут в течение восьми дней. Потом пришло еще одно – "Деньги в размере 28 тысяч рублей будут зачислены на счет Вашей карты в течение 3 рабочих дней. Приносим извинения за доставленные неудобства. Сбербанк". Это обещание было датировано 12 сентября, то есть семь дней назад.



Прошла неделя. Началась вторая. Никаких денег на карту так и не поступило. Похоже, что все ушло на ребрендинг.



PS. Как оказалось, я не единственный, кто ждет или ждал возврата денег, исчезнувших в недрах Сбера, и таких историй у "главного банка страны" немало. Обещают, назначают сроки, даже извиняются (спасибо, что не посылают по известному адресу), а возвращают лишь тогда, когда государственные банкиры сочтут нужным. Похоже, что команде Германа Оскаровича глубоко наплевать на проблемы, возникающие у клиентов в связи с неожиданным исчезновением денежных средств.



До встречи в суде, так как благодаря Сберу я не смог совершить срочный платеж в нужное время и из-за этого потерял гораздо больше, чем 28 тысяч рублей. Пламенный привет гражданину Грефу.



Продолжение истории следует.