"Армяне бегут с поля боя, побросав бронетехнику". В Баку как-то рано начали праздновать победу

18:08 27.09.2020

Армяне бегут с поля боя, побросав бронетехнику



(ВИДЕО тут - https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3306277.html



Не выдержав натиска контрнаступательной операции, проводимой подразделениями азербайджанской армии, противник бежал, оставив бронетехнику на поле боя, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.



На видео представлены кадры уничтоженной, а также брошенной противником на поле боя боевой техники.



(Текст: Кямаля Сеидова)