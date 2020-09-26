"Армяне бегут с поля боя, побросав бронетехнику". В Баку как-то рано начали праздновать победу

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18:08 27.09.2020
Армяне бегут с поля боя, побросав бронетехнику
(ВИДЕО тут - https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3306277.html
Не выдержав натиска контрнаступательной операции, проводимой подразделениями азербайджанской армии, противник бежал, оставив бронетехнику на поле боя, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
На видео представлены кадры уничтоженной, а также брошенной противником на поле боя боевой техники.
(Текст: Кямаля Сеидова)