АзерАрмия взяла стратегическую гору Муровдаг

20:08 27.09.2020

Освобождена вершина Муровдаг - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате военной операции вооруженных сил Азербайджана в Геранбойском направлении фронта освобождена вершина Муровдаг горной системы Муров, передает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.



В результате операции автомагистраль Варденис-Агдара, имеющая важное военно-стратегическое значение и соединяющая оккупированные территории Азербайджана с Арменией, была взята как под визуальный, так огневой контроль из стрелкового оружия и артиллерии. Полученное военное преимущество предотвратит транспортировку дополнительных военных грузов из Армении в оккупированные Кельбаджар и Агдере.



Боевые операции продолжаются.