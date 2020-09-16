Амбарный замок интернет-инквизиции, - Ю.Борисов

20:16 27.09.2020

Амбарный замок интернет-инквизиции

Тотальное уничтожение инакомыслия в мировой сети – фирменный знак современного западного неофашизма



ЮРИЙ БОРИСОВ



Вот уже несколько дней все сто процентов Гугл-ссылок на аккаунты электронного издания Фонд стратегической культуры (ФСК) в социальной сети "Фейсбук" выглядят вот так:



Для справки: "Фонд стратегической культуры – это уникальная интернет-площадка для аналитики, комментариев, дискуссий по широкому кругу проблем международных отношений, мировой экономики, глобальной безопасности, истории, культуры, страноведения. С 2005 года на сайте опубликованы тысячи материалов, принадлежащих перу более сотни авторов, известных своей экспертной квалификацией и независимостью суждений".



Это издание в числе других российских интернет-изданий одним из первых оказалось в прицеле Госдепартамента США и аффилированных с ним спецслужб, развернувших в мировой сети охоту на ведьм. Если в прежние века приемы сыска не позволяли повсеместно зачищать инакомыслие с хирургической точностью, то нынешние спецтехнологии такое вполне позволяют. И "полиция мысли" получила наибольшее развитие не где-то, а именно на Западе.



Тамошняя цивилизация, в случае с которой уместна приставка "анти", зародилась и развивалась как орудие планетарного грабежа, насилия и диктата. Было время, когда, вдоволь награбив и зачистив планету от "лишних" народов, Запад позволил себе слегка передохнуть и даже объявил демократию. Однако те времена с наступлением ХХI столетия кончились. И кончились если не окончательно, то надолго. В наши дни Запад слабеет, он теряет монополию на мировую власть. Ему уже не до приличных манер, и набирающее силу всемирное инакомыслие сегодня может оказаться вроде капли никотина, убивающей лошадь. Поэтому все западные игры в демократию закончились. В практически полностью захваченном Западом мировом информационном пространстве, и прежде всего в Интернете, разворачивается жесткая борьба с неугодными. А неугодные – это те, кто мыслят иначе, чем западные "хозяева дискурса".



Нынешняя практика тотального запрета на инакомыслие в Интернете – это проявление схватки цивилизаций, человеческой и античеловечкой. В этой схватке даже видимость демократии, ее декоративная оболочка, становится помехой на пути утверждения тоталитарного контроля. В конце концов демократия всегда была для Запада средством, а не целью.



Работа по подавлению инакомыслия носит системный характер и координируется на уровне правительств ведущих западных стран, прежде всего США, о чем говорят регулярно публикуемые доклады американского Госдепа и его филиалов о "подрывной деятельности российских СМИ".



Сначала в августе из недр Госдепа появился доклад, посвященный "столпам российской дезинформации и пропаганды" (сайт Фонда стратегической культуры фигурировал в докладе как один из "столпов").



Далее наступил черед "расследования", которое было поручено некой конторе "Цифровая судебно-исследовательская лаборатория". Любопытно: изучением проявлений инакомыслия на Западе занимаются "судебно-исследовательские" органы. Хорошо, что не судебно-медицинские и не патологоанатомические.



Кстати, это "судебно-цифровое расследование" – еще та халтура! Берутся любые аккаунты из русскоязычного Интернета, в большинстве случаев антизападного, и оттуда вываливается куча "скриншотов" с "доказательствами". А для "доказательства" годится практически любой пост, в котором не выражено чувство восхищения "сияющим градом на холме" – Америкой.



Надо сказать, предельно убогий уровень таких "доказательств антизападной деятельности" является лучшим подверждением их украинского происхождения, где средний умственный уровень выпускников киево-могилянских академий ничего более вразумительного произвести не может. Словно авторы подобных "расследований" вдохновляются примером "пройдыхвиста" Папандопуло из "Свадьбы в Малиновке":



Абсурдна сама постановка вопроса о судебном расследовании случаев инакомыслия в условиях демократии. Если вы повторяете на всех углах, что свобода информации для вас – альфа и омега сущего, почему вы так нервничаете, когда кто-то шагает не в ногу с вами? Вам бы радоваться обогащающему культуру плюрализму мнений! Так нет же, норовите заткнуть рот и навесить амбарный замок!



Когда сам Запад всей своей до неприличия раскормленной медийной тушей наваливается на Россию, это называется "продвижением ценностей свободы и демократии". А стоит России в тысячекратно меньшем объеме сказать что-нибудь "поперек линии" того же Госдепа, это мгновенно превращается в "подрывную деятельность и вмешательство во внутренние дела" США! Здесь перед нами шулерство самого низкого кабацкого пошиба, ставшее нормой поведения государства, которое претендует не на место у параши, а на мировое лидерство!



Критерии отбора в "преступную" категорию просты, как валенок. И не применишь более сложные критерии хотя бы потому, что сами "оценщики" относятся к культурному слою с настолько расслабленными, забитыми простейшими схемами мозгами, что ничего сложнее черно-белой картины мира они не воспринимают. Грубо говоря, если ты издаешь нестандартный набор звуков, не попадающий в их звукоматрицу, ты уже чужой, как инопланетное чудище из одноименного фильма. А следовательно – "кремлевский агитатор" и вообще сволочь, которую требуется поджарить, как "колорада" в одесском Доме профсоюзов. Ничего более сложного в таких "докладах" и "расследованиях" искать просто не надо.



Нынешняя "охота на ведьм" в Интернете пошла в бурный рост после того, как Запад приобрел Украину для собственных нужд и обнаружил, что здесь обитает подходящий контингент, которому легко впарить свое черно-белое восприятие мира. Однако главное в другом. "Украинский" человеческий массив генетически полностью идентичен всему массиву Русской цивилизации потому, что он сам – русский. И, следовательно, идеально подходит для аккуратного внедрения в Русский мир.



Отсюда и началось массированное, максимально прицельное изучение с территории Украины российского интернет-пространства с выявлением того, что по их черно-белой логике подлежит скорейшей "санации" и зачистке.



Украинский след в этих "штудиях" прослеживается очень хорошо. Достаточно сказать, что пристальному изучению с последующим точечным уничтожением подвергаются те сайты и аккаунты в соцсетях, которые так или иначе затрагивают украинскую тематику не в строгом соответствии с линией Госдепа США и его киевской резидентуры. Аргументами при этом сетевая инквизиция себя не утруждает. Принцип простой – лучше забанить сотню-другую мирных юзеров, чем пропустить одного "пропагандиста".



Слабенькие попытки соблюсти хоть какую-то видимость "игры по правилам", конечно, предпринимаются, но это из серии курам на смех. Взять, например, тот же амбарный замок Фейсбука на аккаунтах тех или иных интернет-изданий. Рядом с символом этого первобытного варварства висит "поясняющий" текст: "Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему". Фраза в духе застенчивого воришки Альхена из знаменитой сатиры на разного рода жуликов "Двенадцать стульев". Ключевое слово в этом наборе букв – "владелец". И здесь больше всего тумана. Если владельцем запрещенного контента является его автор, то вполне очевидно, что данный сайт себя таким репрессиям не подвергал. И тогда остается один вариант: произвол чинит администрация "Фейсбука" как владелец данного ресуса.



Тогда возникает следующий вопрос. Как соотносится подобного рода запретительная деятельность иностранной социальной сети на российской территории с действующим законодательством Российской Федерации? Конечно, этот вопрос следует адресовать юристам. Однако даже такому неофиту юриспруденции, как автор статьи, при первом взгляде на российское законодательство по охране интеллектуальных прав понятно, что вопросы здесь очень даже уместны: "Право на неприкосновенность (произведения, исполнения, фонограммы)… означает, что не допускается без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями... Извращение же, искажение или иное изменение произведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию автора, равно как и посягательство на такие действия, дают автору право требовать защиты его чести, достоинства и деловой репутации".



Далеко не всегда эти положения Гражданского кодекса РФ могут быть применены в качестве нормы прямого действия в отношении разного сорта иностранных сетевых ресурсов. Однако фактом является то, что время совершенствования правоприменительной практики с учетом клинических случаев, с которыми мы сталкиваемся, наступило. Как и время ответов на вопросы, которые давно назрели.