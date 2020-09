Азербайджанские хакеры разнесли ведущий армянский новостной сайт News.am

00:06 28.09.2020

Азербайджанские хакеры разнесли ведущий армянский новостной сайт

БАКУ /Trend/ - Команда азербайджанских хакеров разнесла ведущий новостной сайт Армении News.am.



Как сообщает в воскресенье Trend, группа азербайджанских хакеров Karabakh Hacking Team разместила на главной странице сайта на фоне Азербайджанского флага слова Ilham Aliyev: "Karabakh is Azerbaijan!", Mubariz Ibrahimov, President Aliyev: "If Armenian soldier doesn"t want to die, then let him leave Azerbaijani lands".



Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.



В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту.



На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, важные высоты взяты под контроль.



Согласно информации министерства обороны в результате военной операции вооруженных сил Азербайджана в Геранбойском направлении фронта освобождена вершина Муровдаг горной системы Муров.



Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.



В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.



Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.



(Текст: Турал Гараджаев)