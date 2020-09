Facebook как прикрытие для ЦРУ, - В.Прохватилов

00:11 28.09.2020

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 27.09.2020 |



Самая большая в мире социальная сеть Facebook тесно связана с ЦРУ и даже обязана американскому разведсообществу своим рождением. Одним из первичных инвесторов Facebook была компания Accel Partners, поддерживавшая связи с венчурным фондом ЦРУ In-Q-Tel. Впервые о сотрудничестве Facebook с американскими разведслужбами стало известно после разоблачений Эдварда Сноудена, который опубликовал документы, свидетельствующие, что Facebook наряду с Microsof, Google, Yahoo!, YouTube, Skype и Apple предоставляет ЦРУ и АНБ доступ к своим серверам с данными пользователей.



Этот скандал вызвал большой шум, после чего мировые интернет-гиганты и директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер заявили, что такое более не повторится. А недавно выяснилось, что ЦРУ и Facebook пошли другим путем, еще более сомнительным. Сейчас Facebook открыто сотрудничает с ЦРУ и даже привлекает своих пользователей к работе на американскую разведку. Причем бесплатно, на волонтерских началах.



…В марте 2020 года в городе Спрингфилд (США) состоялся 38-й Весенний симпозиум разведки США (Spring Intelligence Symposium), главной темой которого было обсуждение целей и приоритетов новой Стратегии национальной безопасности, обнародованной Дональдом Трампом в конце 2017 года.



В основе американской стратегии, как и прежде, лежит принцип "удержание мира посредством превосходства в силе" (Peace through Strength). Теперь это должно достигаться не только превосходством в системах вооружений и управления, но и посредством "упреждающей разведки" (Anticipatory Intelligence), то есть предсказания возможных угроз и прогнозирования событий, способствующих их возникновению.



Упреждающая разведка стала одним из самых приоритетных направлений Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) – правительственного агентства США, созданного в 2006 году для финансирования разработок прогностических технологий предотвращения грядущих глобальных кризисов и конфликтов, а также выявления потенциальных возможностей, с помощью которых США могут получить преимущество перед конкурентами. IARPA подчиняется директору национальной разведки США и выполняет задачи в интересах ЦРУ и АНБ.



Основным инструментом упреждающей разведки являются операции с Большими данными (Big Data). В течение ряда лет (с 2010 по 2017 г.) были реализованы более десятка проектов, таких как совместный с Google проект Recorded Future ("Записанное будущее"), прогнозная платформа P2I (Precise Predictive Intelligence) – создание новых потоков данных в Twitter; Dunami – контролер ассоциаций и центров влияния в Facebook, Twitter и Instagram; Geofeedia – мониторинг передвижения масс населения.



Однако результаты этих проектов были разочаровывающими, хотя часть из них финансировало ЦРУ. Горизонт предсказательных возможностей социальных нестабильностей, конфликтов и террористических атак оказался в пределах 3-5 дней, что может устроить разве что обывателя, собирающегося на пикник в уикенд и интересующегося погодой на выходные. Мировая практика показывает, что прогнозирование социальных конфликтов и протестов требует предсказательный горизонт в несколько недель, а военных действий – не менее полугода.



Среди объявленных в открытых источниках достижений упреждающей разведки США названы следующие прогнозы на 2012 год: возникновение движения протеста на президентских выборах в Мексике; вспышка серии протестов вокруг импичмента президента Парагвая Фернандо Луго. Эти прогнозы были сделаны командой экспертов Virginia Tech, но данная группа ученых, как мы писали, занимается вовсе не прогнозированием, а организацией социальных протестов в рамках проекта EMBERS ("Тлеющие угли"). То есть это была не прогностическая, а проектная деятельность, и получается, что на поверку похвастаться команде предсказателей из IARPA и ЦРУ нечем.



Хуже всего обстояло дело с точностью прогнозов. Ценой больших усилий команде интеллектуалов во главе с профессором психологии и социологии Филипом Тетлоком среднюю ошибку прогнозирования удалось снизить с 48 до 39 процентов. Напомним, что прогнозирование с помощью подбрасывания монеты дает ошибку в 50 процентов, что ненамного хуже, но гораздо дешевле.



И вот в 2018 году был начат проект SWARM ("Рой"), который направлен на проверку возможностей коллективного разума, или, как модно сейчас говорить, "мудрости толпы" (The Wisdom of Crowds).



Летом сего года прошел очередной этап проекта SWARM под названием HUNT CHALLENGE 2020. Целью этого этапа была попытка оценить, насколько сильна "мудрость толпы" набранных через Facebook волонтеров-непрофессионалов по сравнению с работой профессиональных аналитиков разведки из стран "пяти глаз" (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия).



Участникам соревнования были поставлены четыре задачи: на геолокацию, на гибкость мышления, на умение выявлять слабые места в разведотчетах, по прогнозированию активности пиратов.



Набранные через Facebook волонтеры отлично справились с этими задачами, превзойдя результат профессиональных разведчиков. Причина такого неожиданного результата оказалась, как утверждают организаторы проекта, простой. Волонтеры решали задачки коллективно, постоянно обмениваясь суждениями, то есть грамотно коммуницировали, устраивая мозговой штурм. А разведчики, если верить официальной версии, мудрствовали по принципу "каждый за себя" и провалили испытание.



Можно предположить, что весь смысл проведения HUNT CHALLENGE 2020 состоял в апробировании работы спецслужб с волонтерами из социальных сетей для прогнозирования интересующих шпионское сообщество событий и угроз. В данном случае IARPA и ЦРУ провели тестирование возможностей гигантской сети Facebook, число пользователей которой достигает 2,5 миллиарда.



После удачного тестирования компания Facebook решила избавить породившую ее разведку США от расходов на прогнозирование будущего, взяв их на себя, и создала собственную платформу Facebook Forecast. Это мобильное приложение, позволяющее координировать работу сообществ прогнозистов, дающих индивидуальные прогнозы.



Задача платформы Facebook Forecast – не только генерация прогнозов, но и выявление "суперпрогнозистов" путем рейтингования "репутации" лучших предсказателей-волонтеров.



"...Благодаря Forecast у Facebook теперь появляются чрезвычайно надежные опросы, которые он может продавать всем видам организаций, таким как политические группы, рекламодатели и финансовые спекулянты", – отмечает российский интернет-эксперт Сергей Карелов.



А у ЦРУ и АНБ появилась возможность, не привлекая к себе внимания, под прикрытием Facebook собирать конфиденциальную информацию и проектировать будущее, выдавая эту работу за объективные прогнозы.