Наша китайская невестка. Это выбор сына и мы вынуждены его принять

00:21 28.09.2020

У нас с мужем трое прекрасных сыновей, но пока только одна невестка – жена старшего сына. Зовут ее Юйлинь, я называю ее Юля. Она из китайского города Гуанчжоу.



Женаты они уже почти 4 года, моей внученьке Нинг скоро исполнится три годочка.



Чтобы вы понимали, мы с отцом очень любим своего сына и всегда поддерживали его во всем. Ждали его больше 7 лет, до этого у меня никак не получалось забеременеть. И только в 32 года я, наконец смогла стать мамой. А после Пашки родила еще двоих. Так что он для нас счастливый талисман. Но вот к его жене мы не привыкли до сих пор.



Он познакомился с ней в университете Гуанчжоу, куда поехал изучать китайскую философию. Сам выбрал страну, факультет. А до этого почти 5 лет учил китайский язык, потому что помешан на китайской культуре.



Самое интересное, что, когда сын уезжал, у него была замечательная девушка. Встречался с ней почти 3 года. Тогда еще о свадьбе никто не говорил, но и он, и мы этого не исключали.



И вот, как гром среди ясного неба. Приехал домой с женой. Причем нам ничего заранее не говорил. По скайпу сказал только, что нас ждет огромный сюрприз.



Сюрпризом оказалась "Юленька".



Трудности в общении у нас начались практически со знакомства. Мы, конечно, накрыли стол, ждали их с нетерпением. Собралась вся семья, мои родители, мужа, братья Пашки.



Во-первых, мы общались с ней только через переводчика, то есть нашего сына. Это было очень неудобно и скованно. Во-вторых, она не проявляла никаких эмоций. Пару раз улыбнулась, но чему, бог ее знает. Юйлинь даже не пыталась с нами общаться. Она просто сидела молча и иногда пила воду. Ни вино, ни шампанское – только воду.



Минут через 40 мы все начали тяготиться встречей, сын это понял и предпочел свернуть торжество и увести жену.



Когда дверь за молодыми захлопнулась, в нашем доме воцарилась полная тишина. Никто не знал, что сказать. Только мой муж философски заметил: "Это его выбор, и мы должны его принять".



И мы приняли. Но не душой и сердцем, а, скорее, умом.



Наша невестка кажется нам очень поверхностной и крайне избалованной. Я читала, китайские мужчины склонны искать иностранок для брака, потому что у их девушек мало того, что завышенные социальные требования (квартира, машина, деньги), так еще и сам мужчина должен быть идеальным.



Я знаю, что мой сын сам ходит в магазин и часто готовит, потому что для "Юльки" уход за дочкой – это уже тяжелый труд. И это при том, что у них есть приходящая на пару часов няня.



Иногда звоню сыну и слышу на фоне визг своей невестки, что-то кричит ему, я-то не понимаю о чем. Но Пашка вынужден быстро заканчивать разговор.



За эти годы мы с ней виделись от силы раз пять. Сын всегда приезжает к нам один. И это для нас праздник. Иногда его прорывает, и он откровенничает со мной. Говорит, что тяжело ему с ней, нет внутренней общности, но покорно идет домой к дочери, которую обожает.



Кстати имя для ребенка выбирала, конечно, она. Был поставлен ультиматум - никаких славянских имен, только китайское.



А еще наша Юля весьма меркантильная особа.



Мы всегда приветствовали индивидуальность и независимость наших взрослых детей. Да, готовы помочь в случае необходимости каждому, но не забрасываем их деньгами или подарками.



А вот у нашей невестки, кажется, другие понятия. Похоже любовь у нее неразрывно связана с финансовыми вливаниями.



Она считает, что, если мы не забрасываем их деньгами и не покупаем вещи, значит, не любим, и они не могут рассчитывать на нас. А вот наше доброе отношение к ней, любовь к сыну и внучке ничего не значит.



Приведу пару примеров. Посещали их после рождения внученьки. Когда приехали в квартиру, у них в прямом смысле слова нечего было есть. Для ребенка не были куплены элементарные вещи, включая коляску.



Оказывается, она еще перед родами купила себе айфон последней модели и потратиила все деньги, отложенные на приданое.



Невестка открытым текстом попросили нас сходить в магазин за вещами для малышки. Причем сделала это на русском языке, хоть и ломаном.



Конечно, мы были рады помочь, но не ожидали, что все это, включая кроватку и ванночку ляжет на наши плечи.



Потратили почти 800 долларов на детские товары и личные вещи для нашей невестки, которые она упомянула в списке. Еще и продуктов купили.



Сын очень смущался и обещал все вернуть. Через неделю принес только 200 долларов, говорит, что катастрофически не хватает зарплаты. А он работает в крупной компании переводчиком. Конечно, мы простили долг.



А несколько месяцев спустя узнали, что наша невестка была расстроена тем, что сын отдал нам 200 долларов.



Она говорит, что наша любовь - это просто слова, потому что мы не подкрепляем ее деньгами.



И вот еще интересный случай. Когда она несколько месяцев была в Китае с нашей внучкой, навещала своих родителей, делала китайское гражданство ребенка и еще что-то там, ей пришлось отвезти дочку в больницу. Короче говоря, у них были медицинские счета на сумму от 3000 до 4000 долларов. Ее родители заплатили немало. И мы дали им 1000 долларов в помощь. Естественно ни о каких возвращениях денег речи не идет.



Честно, мы хотели бы наладить хорошие отношения с нашей невесткой. Но мы никак не поймем, являются ли эти недопонимания результатом плохого воспитания и избалованности девушки или причина в культурных различиях и менталитете.



Кстати, та девушка, с которой встречался сын до нашей невестки, очень переживала разрыв с ним.



Я как-то встретила ее в торговом центре, поговорили о жизни. Она вышла замуж за хорошего парня, сейчас, будучи беременной, открывает свой бизнес, связанный с арт вышивкой. В центре она как раз снимает помещение.



В общем, мне остается только позавидовать ее свекрови.