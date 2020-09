КНР переделывает мусульман по своему образцу, - В.Скосырев

00:53 28.09.2020

На конференции товарищ Си признал политику Пекина в Синьцзяне правильной



Владимир Скосырев

27.09.2020



Демонстрация против преследования китайцами уйгуров в Синьцзяне перед посольством Китая в Лондоне, Великобритания, 11 сентября 2020 года. Фото Hasan Esen/Anadolu Agency via Getty Images

Политика Коммунистической партии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) себя полностью оправдала. С таким заявлением председатель КНР Си Цзиньпин выступил на партийной конференции, посвященной положению в этой части Китая. Из его речи следует, что в регионе благодаря мерам властей установилась стабильность и выросла экономика. Нужно усилить идеологическую работу, воспитывая уйгуров и казахов в духе верности КНР, заявил он. Правда, в США и ЕС утверждают, что Пекин приводит мусульманские меньшинства к покорности путем насилия.



Стратегия КПК в национальном вопросе вполне успешна, подчеркнул Си. В 2014 году состоялась аналогичная конференция, посвященная автономному району. С тех пор, отметил Си, "экономика росла ежегодно на 7,2%, среднегодовой доход на душу населения увеличился на 9,1%, и более 2,92 млн из 3,09 млн человек выбрались из нищеты. Народ живет в довольстве". Генсек партии, правда, умолчал о том, что предыдущая конференция по СУАР, по существу, носила чрезвычайный характер. В апреле 2014 года террористы совершили нападение на вокзал в Урумчи, столице района. Было убито 3 человека, 79 ранено. В тот же примерно период уйгурские приверженцы националистической идеологии нападали на невинных людей не только в самой СУАР, но и в других местах, даже на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Это и стало причиной установления тотальной слежки в Синьцзяне силами правоохранителей и с помощью электронных устройств.



Минуло 6 лет. И вот на нынешней конференции вновь выдвинута задача обуздать религиозный экстремизм и улучшить межэтническую солидарность. Но что под этим подразумевается? В докладе председателя Си говорится, в частности, что нужно сформировать группы высококвалифицированных чиновников из числа представителей этнических меньшинств, которые были бы преданы делу КПК. Но этого мало. Надо еще прививать всем жителям Синьцзяна чувство общности китайской нации, а также правильные взгляды на государство, нацию и религию. Проблема, с точки зрения генсека, в том, что многие уйгуры, казахи, представители других национальностей СУАР до сих пор исповедуют неправильные взгляды. Они ощущают себя прежде всего представителями своей общины, а по религии – мусульманами. Поэтому, как замечает газета South China Morning Post, выходящая в Гонконге, нужно продвигать в массы не только общую китайскую идентичность, но и китаизированную разновидность ислама. А газета Global Times, печатный орган, принадлежащий КПК, прямо написала, что это попытка создать такую форму мусульманской религии, которая больше соответствует официальной государственной идеологии.



В беседе с "НГ" академик Алексей Васильев отметил: "Это эксперимент. Я сомневаюсь, что он будет успешным. Что касается опыта России, то он Китаю не подойдет. Начиная с Екатерины II в России проявляли терпимость и уважение к исламу. Исключением в какой-то мере было советское время. Но никакого синтезированного или русифицированного ислама не было".



New York Times c досадой констатирует, что осуждение, которому подвергли Пекин США и Евросоюз, нисколько не ослабили его решимость привести к повиновению мусульманские меньшинства. Начиная с 2014 года в Синьцзяне были построены сотни лагерей перевоспитания, задача которых состояла в том, чтобы подорвать приверженность уйгуров и казахов к исламу и превратить их в лояльных граждан, которые отказались от сепаратизма. В то же время правительство пыталось оторвать сотни тысяч уйгуров от их деревенских корней и отправить их на работу на фабрики в города. Чиновники надеялись, что там они будут зарабатывать больше и не будут привязаны к традиционному образу жизни.



Из выступления Си видно, что планируется расширять индустриальную базу СУАР. Но товары, выпущенные там, будет все труднее экспортировать на Запад. Вашингтон ввел рестрикции на ввоз одежды, изделий из волос и технологических продуктов из Синьцзяна. Основанием для ограничений служит то, что эти предметы делаются якобы с использованием принудительного труда.



США и их партнеры по военным союзам собирают сведения о Синьцзяне из разных источников, привлекая эмигрантов и даже съемки со спутников. Институт стратегической политики Австралии, в частности, утверждает, что начиная с 2017 года здесь были снесены тысячи мечетей, молелен и других религиозных объектов.