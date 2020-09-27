 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Разбиты 22 армянских танка, убит подполковник десантник Бабаян и 550 солдат, - доклад АзерАрмии
08:10 28.09.2020

В ходе боев в направлении села Талыш был уничтожен командир десантно-штурмового батальона противника подполковник Лерник Бабаян, передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Личный состав воинской части, которым он командовал, понес большие потери. Армянская сторона, как всегда, пытается скрыть правду от общественности.

Кроме того, согласно разведданным, полученным к концу дня операции, в результате боевых действий армянская армия понесла серьезные потери. Было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок. Потери противника в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными. 3 склада боеприпасов армянской армии были уничтожены в различных направлениях.

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В ходе боев в направлении села Талыш потери армянской армии составили более 550 человек убитыми и ранеными.

Как передает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, согласно разведданным, полученным к концу дня операции, было уничтожено 22 танка и другой бронетехники противника, 15 зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 8 артиллерийских установок. 3 склада боеприпасов армянской армии были уничтожены в различных направлениях.

Кроме того, был уничтожен командир десантно-штурмового батальона противника подполковник Лерник Бабаян. Личный состав воинской части, которым он командовал, понес большие потери.

Армянская сторона, как всегда, пытается скрыть правду от общественности.

Источник - trend.az
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