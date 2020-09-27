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Кадры лишают всех. Почему новым вице-премьером Узба стал самый одиозный губернатор - самодур и хулиган?
08:27 28.09.2020

Скандально известный губернатор Ферганской области стал вице-премьером Узбекистана.

Бывший глава Ферганской области Шухрат Ганиев займет пост вице-премьер-министра Узбекистана по вопросам аграрного и продовольственного развития, пишет официальное агентство УзА.

О его назначении сообщил премьер-министр Абдулла Арипов во время встречи с активистами Ферганской области. По данным издания, он "особо отметил" работу Ганиева на посту главы региона.

Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана единогласно одобрили его кандидатуру на пост вице-премьер-министра.

Вместо Ганиева исполняющим обязанности главы Ферганской области Узбекистана по представлению президента назначен Хайрулла Бозоров. Он ранее возглавлял администрацию Наманганской области.

Исполнять обязанности главы Наманганской области будет Шавкатжон Абдураззаков, возглавлявший до этого Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.

Пост вице-премьера Узбекистана по вопросам аграрного и продовольственного развития ранее занимал Уктам Барноев. Он умер 20 сентября от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.

Ферганская область – второй по численности населения регион Узбекистана. Бывший глава Шухрат Ганиев родился в ферганском Маргилане в 1968 году. Администрацию области он возглавляет с 2011 года. За время пребывания на должности он запомнился неоднозначными поручениями и оскорблениями людей.

В Сохском районе Ферганской области в основном живут таджики

В 2018 году Шухрат Ганиев во время селекторного совещания накричал на подчиненных, обозвал их "ублюдками" и пригрозил не пустить в хадж. На совещании речь шла о гибели узбекистанцев в автобусе, который перевозил мигрантов в Россию. 16 из 52 человек были жителями Ташлакского района Ферганской области.

Ганиев заявил, что власти и жители района не смогли удержать молодежь дома в Узбекистане и тем самым "опозорили регион". "Есть несколько ублюдков из Ташлакского района! Ублюдки! Ублюдков нужно называть ублюдками! Никто не поедет в хадж из Ташлака! Никто! Всех исключить!" – заявил он.

Второго сентября 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил Ганиева орденом "Трудовая слава". За месяц до этого Мирзиеев обвинил его в предательстве, заявив, что "вместе с ним невозможно выполнять большие дела", и потребовал у чиновников извинений. "Бессовестные, кому из вас я поручил сносить здания? Я вам сказал, чтобы вы взяли разрешение у жителей", – сказал тогда он.

Через месяц Ганиев поручил бороться в регионе с бородами и хиджабами, а потом заявил, что его "слова вырваны из контекста".

Во время майского конфликта в этом году на узбекско-кыргызской границе в Сох приехал на тот момент губернатор Ганиев, который не поддержал жителей эксклава, а, напротив, пригрозил перекрыть им выезд в Узбекистан. После чего Ганиева и бывшего главу Сохского района Таваккала Рахимова стали оскорблять и закидывать камнями. В результате по обвинению в применении насилия в отношении Ганиева задержали 23-летнего жителя эксклава Сох в Узбекистане Давлатжона Маллаева.

Источник - rus.ozodi.org
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