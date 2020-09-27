В ожидании Судного дня. Израиль первым решился на второй карантин, - "Къ"

08:33 28.09.2020 "Коммерсантъ" от 27.09.2020,



Израиль первым среди всех стран мира решился на повторное введение карантина ради борьбы с коронавирусом. Первоначально об этом было объявлено накануне самых святых для иудеев дней - еврейского Нового года (Рош-а-Шана) и Судного дня (Йом Кипур). Спустя неделю правила карантина ужесточили. Новый локдаун вызвал острые споры в израильском правительстве, Кнессете и самом обществе. Одна часть протестующих отстаивает свое право молиться, другая - выходить на митинги. Но большинство просто хочет нормально жить и работать, соблюдая разумные меры эпидемиологической безопасности. С подробностями из Израиля - Мария Дубова.



"Лошади убежали из конюшен"



Израиль, который в первую волну коронавируса так гордился успехами борьбы с пандемией, бьет рекорды по ежедневному приросту больных. Только за последние сутки в стране выявлены свыше 5,7 тыс. новых инфицированных (напомним, население страны немногим превышает 9 млн человек). Вместе с тем количество тестов на коронавирус, проводимых в Израиле, тоже одно из самых высоких в мире. За последние сутки их было сделано более 43,4 тыс. У израильтян, стремящихся обогнать и перегнать мировые державы хоть по каким-нибудь показателям, даже появилась шутка: угадайте, в чем Израиль впереди всей планеты? Ответ: в количестве проводимых тестов на коронавирус и ежедневно выявленных новых заболевших.



На сегодня число зараженных приближается к 69 тыс., всего же болеет и переболели более 229 тыс. человек. 1 450 заболевших умерли. Госпитализированы с коронавирусом на данный момент 1 352 человека. В тяжелом состоянии - 464 человека, из них 199 - подключены к аппаратам ИВЛ.



Израильские СМИ отдельно отмечают, что с приходом второй волны среднестатистический инфицированный помолодел: 77% младше 50 лет.

Сегодня в Израиле открыто 41 отделение по лечению коронавируса. Все они переоборудованы из других отделений. В свою очередь, количество обычных пациентов, страдающих другими заболеваниями, не уменьшилось. Израильские больницы переполнены, зачастую больным приходится лежать в коридорах. Как отметил в эфире израильского 9-го канала заведующий отделением неотложной медицинской помощи Больницы Каплан в Реховоте доктор Аркадий Шкляр, "самая большая проблема - отсутствие медицинского персонала". По его мнению, карантин - одна из последних необходимых мер, которые остались у Израиля для того, чтобы ограничить распространение инфекции и снять нагрузку на медицинские учреждения. "Лошади уже убежали из конюшни, и сейчас мы пытаемся их догнать. Чтобы мы не оказались в ситуации катастрофического роста тяжело больных коронавирусом, необходимо пойти на карантин",- отметил доктор.



17 сентября, ровно полгода спустя после объявления первого карантина израильские власти приняли решение о новом локдауне. Гражданам запрещено удаляться от дома дальше, чем на один километр. Закрыты все учебные заведения, за исключением спецшкол и детских садов для особенных детей. Кроме аптек и продуктовых точек закрылись все магазины, парикмахерские и косметические салоны, музеи, кафе и рестораны, бассейны, спортзалы и даже пляжи. При этом в море можно заходить только для занятий спортом - плавание и виндсерфинг. Купаться, загорать и просто находиться на пляже запрещено.



Через неделю после первого объявления о локдауне правительство приняло решение об ужесточении ограничений: остановлена работа малого бизнеса и частных компаний.

Функционировать имеют право только жизненно важные предприятия, например, больницы, морской порт, электрическая компания, СМИ. Пытаясь избежать слова "тотальный", из-за возможно плохой коннотации, израильское правительство назвало карантин, введенный в Израиле, "герметичным". Он продлится до 11 октября. Подчеркивается, что если количество зараженных коронавирусом не снизится, то локдаун продлят как минимум еще на две недели. Если результаты будут обнадеживающими, в Израиле будет введена программа "Светофор" - карантин в наиболее проблемных населенных пунктах с самым большим количеством зараженных.



COVID-19 продолжает распространяться по миру

В своей речи 24 сентября премьер-министр Израиля призвал народ "объединиться в борьбе с эпидемией". "Благодаря правильным решениям, принятым в период первой волны и общей мобилизации всех граждан Израиля на борьбу, Израиль стал примером для мира",- заявил он. Правда, тут же возложил ответственность за новую волну на израильское общество: "К сожалению, со снятием ограничений постепенно ослабло усердие в плане выполнения эпидемиологических норм, включая нарушение масочного режима, несоблюдение социальной дистанции, многочисленные и опасные сборища". Израильтяне же винят во всем правительство.



Жить, молиться, митинговать…



Сейчас в Израиле череда праздников. В это время религиозное население страны довольно много времени проводит в синагогах. А на Йом Кипур на молитву приходят даже те, кто, казалось бы, далек от религии. Выражая протест с введением карантина на праздники, министр жилищного строительства и глава религиозной партии "Яадут а-Тора" Яков Лицман подал в отставку. По данным СМИ, уйти в отставку в случае закрытия синагог при одновременном разрешении на демонстрации грозил и глава МВД Арье Дери, возглавляющий еще одну религиозную партию ШАС. В итоге синагоги все равно закрыли на все праздники, кроме Йом Кипура, но число молящихся в этот день ограничено числом 10–25. Молиться можно и на открытом пространстве, сохраняя дистанцию в два метра в группе до 20 человек.



Что касается демонстраций, то правительство отказалось утверждать ограничения до Йом Кипура. Поэтому пока на них ходить можно.

Акции протеста у резиденции Биньямина Нетаньяху не прекращаются уже три месяца. Даже в нашем небольшом городе Модиин каждую пятницу можно встретить людей в масках и с транспарантами. Все они говорят о недоверии к действующей власти, обвиняют премьера в неготовности страны ко второй волне и призывают его уйти в отставку.



На этом фоне все более явным становится раскол внутри израильского общества - не только между левыми и правыми, но и религиозным и светским населением.

Этот раскол был всегда, но сейчас споры стали столь острыми, что в прессе появились рассуждения на тему возможной гражданской войны. Светское население обвиняет религиозных во второй вспышке коронавируса из-за наплевательского отношения к карантинным мерам. В свою очередь, религиозное население ставит в вину светским проведение постоянных демонстраций, на которых митингующие не соблюдают дистанцию и часто снимают маски.



… бежать, плыть, забыть



Маски в общественных местах и на улице оставались обязательным элементом в Израиле между двумя локдаунами. Если вдруг кто-то забывает надеть маску или надевает ее неправильно, то ему обязательно об этом напомнят. Еще до нового карантина мы с моим 12-летним сыном, у которого аутизм, покупали в ларьке мороженое. Продавец отказывался нас обслужить до тех пор, пока ребенок не натянет случайно сползшую маску на нос.



При всей законопослушности жить в условиях постоянных ограничений израильтяне устали. Новому локдауну никто не обрадовался.

И если во время весеннего карантина израильтяне практически беспрекословно исполняли требования Министерства здравоохранения, то сейчас они ищут пути, как их обойти. Так, некоторые спортзалы предпочли назвать себя студиями для физиотерапии, которые, как лечебные заведения, будут закрыты в последнюю очередь. Когда в стране закрыли ночные клубы, но разрешили работу кафе со столиками на улице, владельцы первых сменили вывески и вынесли столики наружу. А на море неожиданно образовалось огромное количество людей, которые занимаются спортом. Но это понятно. Когда карантин накладывается на страшную жару, хочется сначала бежать куда глаза глядят, а потом плыть.



Есть и те, кто действительно "убежал". Только среди моих знакомых две семьи улетели в Хорватию и Болгарию за неделю до локдауна, а после того, как поняли, что должны вернуться в самый разгар карантина, предпочли остаться за пределами Израиля. "А какой смысл возвращаться? Школы закрыты, на работу ходить нельзя, а удаленно я могу и из Болгарии работать. Здесь мы хотя бы можем гулять сколько хотим. Нет постоянного страха, что кто-то из твоих близких заразится коронавирусом",- говорит жительница Тель-Авива Рона Авирам. На мой вопрос, не боится ли она заразиться коронавирусом в Болгарии, Рона ответила, что нет. "Я не вижу такого количества людей в масках на улицах, не слышу нескончаемые сводки по новым зараженным, вся эта информация не давит на меня со всех сторон, поэтому здесь у меня получается о вирусе просто забыть",- ответила она. Источник - kommersant.ru

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