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"Швекзит" - вопрос о мигрантах погружает Швейцарию в полный хаос, - Der Spiegel
08:50 28.09.2020

25 сентября 2020 г.
Шарлотта Тайле | Der Spiegel
Произойдет ли "Швекзит"?
"Швейцарская народная партия (SVP) занимает доминирующее положение в швейцарской политике. Теперь правоконсервативная партия проводит среди граждан страны голосование об их отношении к Брюсселю и притоку иностранцев из ЕС - и рискует вызвать мощный хаос", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"У того, кто сегодня поедет по Швейцарии, может сложиться впечатление, что он попал во временную петлю, - отмечает журналистка Шарлотте Тайле. - На каждой стене висят плакаты с надписью "Слишком - это слишком!", на которых нарисован толстый зад в голубых джинсах, который садится на маленькую Швейцарию. Звезды на ремне, который едва удерживает эти брюки, недвусмысленно дают понять: наглый толстяк - это Евросоюз. А Швейцария? Она на этом изображении уже наполовину разломилась, ведь толстяк слишком сильно давит".

"Правоконсервативная партия SVP, которая с начала столетия является сильнейшей партией страны, уже столько раз проводила голосование об отношении швейцарцев к ЕС, что инициатива об ограничении свободного передвижения с ЕС, голосование по которой пройдет в это воскресенье, уже едва ли привлекает внимание".

"Это удивляет, - пишет издание. - Еще два года назад, когда SVP собирала подписи против согласованной с ЕС свободы передвижения, политологи были встревожены: если правым популистам удастся одержать верх на голосовании, Швейцарии придется заново согласовывать все договоры, заключенные с ЕС, и она окажется под угрозой потери доступа к важнейшим торговым партнерам".

"Это стало бы сценарием "Швекзита". Ведь, хотя Швейцария никогда не была членом брюссельского альянса, это было бы равнозначно выходу из соглашения с четко определенными положениями. И хаос, который пережили британцы в прошедшие месяцы, мог бы повториться и в Берне".

"В феврале 2014 года SVP была успешна с подобной инициативой. Инициатива против массовой иммиграции убедила 50,3% граждан. Здесь в центре внимания также стояла свобода передвижения, с которой связаны многие другие соглашения (...) Годами федеральный совет в Берне искал возможности реализовать это голосование так, чтобы не поставить под угрозу другие договоры с ЕС. В итоге был достигнут шаткий компромисс. С июля 2018 года "облегченная версия" положения о приоритете граждан страны обязывает центры занятости при предоставлении работы сначала предлагать вакансии зарегистрированным в регионе безработным. Выигранное время должно дать швейцарцам преимущество перед конкурентами из-за границы", - поясняет издание.

"Однако для SVP это было предательством. Положение о приоритете граждан страны партия заклеймила, назвав его "действующим против экономики монстром бюрократии" и "противоречащим конституции". Новая инициатива об ограничении свободного передвижения с ЕС должна способствовать реализации изначальной цели - окончательно его упразднить", - говорится в статье.

Однако такое намерение вряд ли одержит верх, указывает автор статьи. "Лишь 30% швейцарцев, постоянно выбирающих SVP, хотят проголосовать за инициативу. Многие из тех, кто в 2014 году проголосовали за инициативу против массовой иммиграции, отказались от этой идеи. С чем это связано? "Тогда миграция была определяющей темой, - говорит политолог из Цюриха Михаэль Херманн. - О ней много писали СМИ, создавалось впечатление, что в Швейцарии с каждым днем становится все теснее. Сегодня более важными стали другие темы". "То же самое касается и SVP. Она потеряла свое значение", - считает Херманн".

"Если в воскресенье партия действительно потерпит такое заметное поражение, как предсказывают опросы, правым консерваторам придется с горечью осознать: с помощью темы миграции в ближайшее время больше не победить на голосованиях", - резюмирует Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601272200
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