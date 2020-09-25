Три месяца колебаний и беспечности, которые позволили эпидемии Covid-19 возобновиться, - Le Figaro

08:52 28.09.2020

25 сентября 2020 г.

Анн-Лор Фремон | Le Figaro



"(...) Через месяц после невероятного периода карантина в середине июня многие уже стали говорить о Covid-19 в прошедшем времени. В Марселе профессор Дидье Рауль предсказал, что "эпидемия в процессе окончания". Более осторожный президент Ученого совета Жан-Франсуа Дельфрэсси заявил, что эпидемия в стране "в значительной степени контролируется". Кривые заболеваемости опустились, вся территория стала помечаться "зеленым" цветом. В больницах сократился поток пациентов. Общественная жизнь робко активизировалась, перспектива отпуска приблизилась. А заодно снизилась бдительность", - пишет журналистка Le Figaro Анн-Лор Фремон.



"(...) Однако будьте осторожны, - все же напоминал профессор Дельфрэсси, - если наши сограждане продолжат отклоняться от мер [дистанцирования], то все еще возможен риск возобновления эпидемии до конца лета". Как во Флориде и Калифорнии в июне, вирус воспользовался каникулами, чтобы незаметно распространиться среди молодых людей, у многих из которых симптомы практически отсутствуют. Фестивали отменены, ночные клубы закрыты, однако ничто не мешало устраивать посиделки в барах и закрытые вечеринки", - говорится в статье.



"(...) Я провел свой август, объезжая все территории, почти ежедневно предупреждая французов: у нас есть признаки возобновления эпидемии, особенно среди самых молодых, особенно в Марселе, - защищался в четверг министр здравоохранения Оливье Веран. - Я постоянно говорил о тревожном положении". Так или иначе, в конце августа впервые за несколько недель Служба здравоохранения Франции повторно использовала термин "экспоненциальный" для определения распространения Sars-CoV-2. Фактически уже несколько недель один заболевший заражал в среднем более одного человека: в Жиронде показатель заболеваемости среди молодых людей в возрасте 20-30 лет даже увеличился в 9 раз за две недели и достиг 464 случаев на 100 тыс. жителей", - указывает Le Figaro.



"Начало учебного года не помогло. Множатся кластеры в школах (22% всех вспышек заражения в середине сентября) и в компаниях (25%), удаленная работа перестала рекомендоваться с такой настойчивостью, свадьбы, отмененные весной, снова заполнили банкетные залы. И то, что предсказывали органы здравоохранения, сбылось: вирус стал передаваться от молодых людей другим возрастным группам, особенно тем, кто старше 65 лет и особенно уязвим", - отмечает автор статьи.



"(...) Как утверждает министр здравоохранения, сейчас любые ограничения принимаются "под серьезным санитарным давлением". Потому что больницы заполняются медленнее, чем в первую волну, с учетом наличия опыта, масок и некоторых ограничений на большие собрания. Но больницы Парижа уже планируют первые отмены операций на ближайшие дни. По словам Оливье Верана, "примерно 11 ноября" в регионе Иль-де-Франс будет использоваться 85% реанимационных мощностей", - передает журналистка.



"Отчего же так произошло? Возможно, из-за "разброса мнений в публичных выступлениях", которое могло создать путаницу, задумался в четверг сенатор Роже Каручи? Из-за неправильно понимаемой или просто плохо слаженной национальной стратегии? Месяцами вырабатывалась руководящая идея "тестировать-отслеживать-изолировать". Тем не менее, сегодня исполнительная власть по-прежнему признает "организационные" проблемы.



"Сейчас проводится массовое тестирование, но замедленные результаты затрудняют работу сотрудников Фонда медицинского страхования, на которых возложено отслеживание. Они гоняются за передачами инфекции, но не имеют возможности гарантировать, что пациенты и их контакты соблюдают рекомендованные меры самоизоляции. Характерный пример: 11 сентября, после заключения Ученого совета, который раскритиковал "стратегию изоляции без обязательных условий и бюджета на национальном уровне", премьер-министр Жан Кастекс объявил об установлении "контроля" над соблюдением изоляции", - резюмирует Le Figaro.



Источник: Le Figaro