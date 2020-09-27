"Кейс Навального" для Центральной Азии, - Г.Мирзаян

09:43 28.09.2020 "КЕЙС НАВАЛЬНОГО" ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



"Кейс Навального" уже стал именем нарицательным для описания последовательной цепочки обстоятельств, когда выведенный в политический свет скандал становится поводом для разрыва партнерских отношений или продавливания своих же интересов под предлогом "ты первый начал". Об этом в материале доцента Финансового Университета Геворга МИРЗАЯНА.



Напомним, что 23 сентября российского оппозиционного деятеля Алексея Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", он был в коме с 20 августа по 7 сентября. Навальному стало плохо в самолете во время перелета в Москву из Томска. Сначала его госпитализировали в Омск, потом переправили в Германию (принять Навального готовы были и другие страны, однако в итоге была выбрана именно берлинская клиника "Шарите", известная тем, что ставит "правильные" политические диагнозы нужным людям). При этом за транспортировкой пациента следили представители Бундесвера. Охраняли они его явно не от российских агентов (которые могли бы сделать с Навальным все, что хотели, еще в Омске) – однако затем немцы все равно дали понять, что на оппозиционера покушались россияне. Западные страны заявляют, что в организме Алексея Навального были обнаружены следы яда из группы "Новичок".



В МИД России уже назвали "удивительной вещью на грани фантастики" факт того, что никто из окружения Навального, якобы отравленного "Новичком", не пострадал. Сам разработчик вещества Леонид Ринк заявил, что кома Алексея Навального при реальном отравлении минимальным количеством "Новичка" продлилась бы несколько месяцев. Несмотря на то, что ситуацию многие признали до смешного сфабрикованной, последствия у нее будут более, чем реальные.



Так, Верховный представитель ЕС по внешней политике сообщил о подготовке санкций, которые получат имя российского оппозиционера. В то же время, например, Сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз ужесточить антироссийские санкции, предложив ФРГ отказаться от проекта "Северный поток- 2". Новая агрессивная риторика против России и "Северного потока-2" удивительно совпадает по времени с развитием цепочек американского СПГ и решением США по созданию коалиции, которая помешает завершению строительства газопровода "Северный поток-2". По мнению американского госсекретаря, газопровод просто-напросто "создает риски для Европы". ФРГ же никак от своих договоренностей не отступает и намерена довести дело до конца. Интересно, что в сентябре 2020г. даже стало известно о том, что Германия была готова выделить миллиард евро на строительство терминалов для приема сжиженного газа из США, лишь бы США не мешали завершению строительства "Северного потока-2". "Кейс Навального" позволит и дальше США давить на ФРГ, только теперь уже при помощи подхвативших волну "праведного гнева" стран Прибалтики и создаваемой коалиции.



Данный конфликт – лишь одно из проявлений новой реальности, и не только в отношениях между Москвой и Брюсселем – выводы из этой ситуации должны сделать и государства Центральной Азии, некоторые из которых до сих пор находятся в плену политических мифов. Мифы и мифотворцы При ближайшем рассмотрении оказывается, что какие-то аспекты "кейса" станут для Туркменистана, Казахстана и других азиатских государств весьма поучительными. Так, еще недавно страны региона мечтали заработать на стремлении европейцев к "диверсификации". Долгие годы европейские эмиссары рассказывали элитам и экспертам стран постсоветского пространства о том, что они мечтают "избавиться российской нефтегазовой иглы" – снизить долю российских углеводородов в своем энергобалансе. В свою очередь, страны Центральной Азии мечтали избавиться от иглы китайской – чрезмерной зависимости региона от Пекина (который скупил на корню те же туркменские углеводороды по невысокой цене). В итоге этого симбиоза мечтаний возникали и наполнялись смыслами заманчивые мифы о "Набукко" и иных вариантах экспорта центральноазиатского нефтегаза на европейские рынки. "Свободного газа в регионе нет – почти все, что добывается, реализуется либо через Россию, либо идет в Китай.



Да, есть еще месторождения, разработка которых не началась, но при текущих ценах они либо убыточны, либо малодоходны, либо на их разработку у государств нет собственных средств, а кредит получить не удается, – комментирует для Ia-centr.ru глава Евразийского Аналитического Клуба Никита Мендкович. – У европейцев были инициативы по освоению нефтегазовых месторождений Каспия с Казахстаном, но Европа из них вышла в прошлом году как раз из-за изменения цен на углеводороды". Однако многие люди в Нур-Султане, Ашхабаде и Ташкенте в эти мифы не только продолжают верить, но и их распространяют. Политика и география Сейчас же стало ясно, что эти мифы останутся лишь мифами. Во-первых, потому, что на примере "кейса Навального" и теперь уже якобы обоснованного санкционного пакета, западные страны ярко продемонстрировали свою надежность как партнера. То, что ЕС ставит под вопрос судьбу многомиллиардного проекта из-за отказа Москвы поверить на слово в абсурдную, даже с фактологической точки зрения, версию об отравлении вышедшего в тираж оппозиционера оружием массового поражения, уже наводит на определенные выводы. Не поставит ли ЕС в самый ответственный момент крест на сотрудничестве с тем же Туркменистаном из-за проблем с правами человека в этой республике? Не откажется ли от проектов с Казахстаном из-за того, что очередной представитель "золотой молодежи" сбежит в Лондон, начнет рассказывать там байки о режиме в Нур-Султане, после чего заболеет, пропадет или даже скончается? В этом плане Китай и Россия являются куда более предсказуемыми партнерами.



Да, Москва требует взаимности в вопросах интеграции, а китайцы строго спрашивают за просроченные долги (иногда – как в случае с Таджикистаном – даже взимают задолженность натурой в виде рудников), однако они держат слово, не смешивают внутренние дела партнеров с их внешними обязательствами, а также обладают полным суверенитетом в вопросе принятия решений и независимы от указаний Вашингтона. Вторая проблема диверсификации – в маршруте. Центральноазиатские углеводороды могут поставляться в Европу несколькими альтернативными российскому путями – и все они не подпадают под условия "диверсификации". Южный вариант – через Афганистан к берегу Индийского океана, а потом танкерами в Европу – не только достаточно дорогой, но и абсолютно ненадежный по причине доступа талибов к трубе и наличию у них достаточного количества взрывчатки. Западный маршрут – через Каспий, Кавказ и Турцию – опасен наличием в списке стран-транзитеров Турции. Действия Анкары в греческих территориальных водах, дестабилизация ситуации в Ливии – все это показывает, что Эрдоган хочет прибрать к рукам большую часть альтернативных российским маршрутов углеводородов для того, чтобы затем шантажировать ЕС. Вряд ли такой ненадежный и амбициозный транзитер нужен странам ЦА. Американский охотник Наконец, третья проблема – изменившаяся позиция Соединенных Штатов. Сменилась она вовсе не в связи с какими-то вопросами вокруг соблюдения прав человека в Центральной Азии, а из-за того, что в Вашингтоне поменяли подход к европейской энергетической безопасности.



"Раньше США поддерживали любых поставщиков газа в Европу, которые могли составить конкуренцию России. Например, у американцев был даже спецпосланник по делам Каспия, который лоббировал проект Наббуко, – поясняет Ia-centr.ru преподаватель Финансового Университета Игорь Юшков. – Сейчас же все надежды на то, что может быть когда-то будет построен транскаспийский газопровод и, например, туркменский газ пойдет в Европу – все это похоронено. Соединенные Штаты сами стали крупным экспортером сжиженного природного газа, и никакой чужой газ в Европе им больше не нужен. Ни российский, ни туркменский, ни азербайджанский, ведь все эти страны для США теперь конкуренты. Более того, если из Европы уйдет какой-то другой поставщик и цены вырастут, то американцы этому только порадуются". В мире новой реальности эти доводы о простой экономической выгоде не приводят открыто, говоря "уходите, это наш рынок". Легче создать прецедент, "кейс", из которого уже можно развить не только любого объема кампанию против конкурента, но и заодно продвинуть, например, свои интересы в смежных сферах. Как к этому относиться – это вопрос на усмотрение читателя.



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27.09.2020 Источник - ИАЦ МГУ

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