"Ушатайка" просится в камеру. КазБоксер-долбонавт "Найман" вновь публично призвал бить дезинфекторов и стрелять по вертолетам

09:53 28.09.2020

Люди поймут, что я был когда-то прав - Куат Хамитов

Боец сказал, что не приносил извинений за свое заявление.



Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов дал интервью Youtube-каналу "Ушатайка: Спорт-Экспресс", в котором заявил, что по прежнему не отказывается от своих слов, на счет избиения дезинфекторов и стрельбе по вертолетам, передает zakon.kz.



Многие люди, когда я поднимаю эту тему, считают меня сумасшедшим, каким-то ненормальным. Но это правильные вещи. Придет время, люди узнают об этом и многие люди поймут, что я был прав когда-то. Люди начинают травить народ, люди начинают ни с того ни с сего болеть, поэтому я хотел остановить эту травлю и я хотел остановить эту болезнь. По крайней мере в своей стране. Потому что все родственники, друзья переболели этим за два-три дня. Поэтому я сказал всем, чтобы вышли и остановили каким-то образом, - сказал Хамитов.

Также он заявил, что не просил извинений.



Многие говорят, что я просил извинений. Я не у кого извинений не просил, от своих слов не отказываюсь. Я также верю, что нужно остановить травлю народа, - добавил спортсмен.

Ранее в соцсетях появилось обращение Хамитова с призывом бить дезинфекторов на улице и стрелять по вертолетам. После чего его доставили в Департамент полиции Алматы для проведения соответствующих процессуальных действий. Заведено уголовное дело. Сам он спустя несколько часов в сториз высказался о Родине.



Позже он снял новое видео, в котором заявил, что ранее сказанное "было снято в шутку".



Добавим, что в ночь с 25 на 26 сентября боец одержал победу на турнире Fight Nights Global 98.