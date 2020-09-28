Нагорный Карабах: Кому нужна большая кровь, - З.Караев

10:00 28.09.2020 Нагорный Карабах: Кому нужна большая кровь

За Степанакерт бьются не только армяне и азербайджанцы, но и британцы вместе с турками

Заур Караев



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Алексей Леонков Каринэ Геворгян



В понедельник утром в СМИ появились сообщения, что ходе недавних боев в Нагорном Карабахе Вооруженные силы Армении силы потеряли более 550 человек убитыми и ранеными.



Согласно данным Баку, Армения потеряла 22 бронемашины, 15 зенитно-ракетных комплексов "Оса", 18 БПЛА, 8 артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.



При этом Азербайджан опровергает данные о собственных потерях, которые ранее озвучивали в Ереван.



Впрочем, на информационном фронте так было всегда…



Очередной конфликт между армянами и азербайджанцами развивается по старому сценарию. Как обычно Баку и Ереван (в данном случае Степанакерт надо рассматривать как продолжение Еревана - авт.) винят друг друга в провокации и стремлении к войне.



Что ж, судя по многим факторам, доля правды в этом есть - по крайней мере, по отношению друг к другу каждый из них настроен крайне враждебно и даже агрессивно. Но настрой зачастую ничего не значит. У Баку, например, давно есть намерение восстановить власть в Карабахе - с конца восьмидесятых. К 2020 году стремление, как мы видим, не исчезло, как не исчезло и армянских властей отстоять землю в Арцахе (так армяне называют непризнанную республику - авт.).



В военном плане Азербайджан значительно превосходит Ереван вместе с НКР по многим пунктам - техника, военный бюджет, численность и так далее. Чисто на бумаге Баку уже как лет пятнадцать обладает потенциалом перевернуть весь этот район с ног на голову, наконец-таки добившись своего. Но бумага бумагой, а в реальности не все так просто. Армяне неоднократно проявляли себе в этих местах как вполне себе боеспособные единицы, гораздые без смущения противостоять значительно более оснащенному противнику.



Дело даже не в боевом духе, наверное, а в условиях жизни. В Карабахе люди все время живут в неопределенности и в ожидании войны, тогда как азербайджанцы в целом сумели поправить свою экономику и сделать жизнь населения относительно сытой и нормальной, пускай здесь и имеется куча проблем. Так что назвать армян в НКР андердогами будет не совсем верно. Есть у них что-то, что частично компенсирует недостаток в хорошей технике и деньгах.



Например, совсем недавно появились свежие кадры очередных столкновений. Министерство обороны Армении продемонстрировало кадры того, как уничтожаются азербайджанские танки в приграничных районах. Напомним, что техника у непризнанного государства безнадежно устаревшая, однако вполне себе навороченные азербайджанские танки она громит. Возможно, данное видео с подвохом - снято не сейчас или что-нибудь в этом роде, но ведь в прошлом армяне действительно проворачивали нечто подобное, нанося немалый ущерб азербайджанской армии. При этом в Баку сами подтвердили информацию о некоторых имеющихся материальных потерях - крушение вертолета подтверждено.



На фоне этого стороны обвиняют друг друга. Немного похоже не на объяснение своих действий, а на некое оправдание. Так, Алиев объясняет необходимость войны контрнаступлением - будто бы Армения намерилась начать атаку на Азербайджан и даже успела совершить ряд наступательных действий.



В Карабахе же говорят о необходимости защищаться, при этом очевидно преувеличивая степень вреда, нанесенного враждебной стороной. Так, карабахский омбудсмен Артак Бегларян чуть ли не каждую минуту сообщает о тяжелейших материальных потерях, жертвах и так далее. По его информации, азербайджанцы уже успели серьезно навредить полусотне населенных пунктов непризнанного государства. Склонность к гигантомании наблюдается и в отчетах о жертвах. Ереван заявляет о паре десятков погибших с карабахской стороны, но о нескольких сотнях с азербайджанской. В Баку же о "двухсотых" вообще ничего не говорят - упоминают лишь раненых. Зато твердят о крупных завоеваниях в НКР.



Все может быть, но пока как-то на столь масштабный конфликт происходящее там не тянет.



В прошлом уже было бесконечно много попыток развязать очередную войну наподобие той, что была на закате Советского Союза и сразу после его развала. Но сейчас особенность ситуации в том, что потуги воспламенить Закавказье участились, и они стали настойчивее. Очевидно, что в этом повинны не только Баку и Ереван.



Российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян возвращается к вопросу заинтересованности Анкары в этом конфликте.



- На первых порах трудно сформировать точное представление о том, что сейчас происходит. Наверняка понятно только, что это неразбериха. Говоря беспристрастно, а я именно так сейчас буду говорить - версия Баку абсурдна. О каком наступлении со стороны Армении сейчас можно говорить? У армян для этого, честно говоря, сейчас нет военных сил и прочих возможностей. Армянские, карабахские силы - это совершенно не наступательные силы сегодня. Так что для меня, как и для многих прочих, совершенно очевидно, что то, что сейчас происходит, начато Азербайджаном.



"СП": - Ранее было немало попыток начать крупный конфликт, но все это за счет дипломатии, вмешательства иностранных держав удавалось вовремя остановить. Сейчас же по какому сценарию будет развивать конфликт? Возможна ли серьезная война?



- Различные варианты возможны, но участие Минской группы, уже выразившей серьезную заинтересованность в скорейшем завершении этой истории, может сыграть важную роль в прекращении кровопролития. Но я вернусь к фактору Турции, вернее, к фактору Эрдогана. Президент Турции, вовлекаясь в конфликты в разных частях планеты, стремится поднять свой рейтинг на родине. Но во многих местах в последнее время у него неудачи. Ливия - ас-Сарадж (лидер Правительства национального согласия - авт.) уходит, хотя его считали протеже Эрдогана. Сирия - в Идлибе дела не ладятся, по крайней мере, прогресса нет никакого. Греция - конфликт не развивается по нужному сценарию. Эти неудачи нужно чем-то компенсировать. И в этом смысле, я думаю, Эрдогана интересует все, что на востоке и северо-востоке от Турции. То есть Закавказье сюда входит. Поможет ли дипломатия? Вполне возможно, только никто не застрахован от так называемого эксцесса исполнителя - в карабахских условиях такой фактор присутствует.



Даже посредством привлечения Алиева и Пашиняна к переговорам с Минской группой мы не гарантируем мир. Высок риск того, что на местах военные, невзирая на склонность лидеров сторон к переговорам, дойдут до черты, после пересечения коей конфликт будет крайне трудно остановить. Но пока много различной информации, зачастую вообще не имеющей отношения к правде. Например, новости о захвате Баку ряда населенных пунктов в НКР - фейк, а вот информация об обстреле армянского города Варденис является правдивой, по крайней мере, мои источники на месте ее подтверждают.



Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что в конфликт могут быть вовлечены не только турки, но и британцы с американцами.



- Если вы заметили, с поддержкой Азербайджана по этому вопросу часто выступают на Британских островах. Это неспроста. Не думаю, что Лондон реально печется о территориальной целостности Азербайджана и о соблюдении международного права. Нет, это, скорее, попытка реализовать некую совместную операцию вместе с США.



Операция эта подразумевает создание пояса вокруг России. И в данном вопросе Москве, если быть до конца честным, в любом случае придется занимать сторону Армении.



Во-первых, к этому нас обязует соответствующий договор - мы обязаны защищать Армению, если на нее нападут.



Во-вторых. Азербайджан настроен больше протурецки и прозападно, что для нас не самый лучший вариант. К сожалению, так сложилось, что с Баку нас в последние годы связывают только экономические отношения, в остальном же там уже ориентируются на других игроков на международной арене. Экономика Азербайджана постепенно становится зависимой от иностранных кредитов и прочих типов вливаний, и этим Штаты с британцами вполне могут манипулировать, понукая Баку делать то, что нужно им.



28.09.2020 Источник - svpressa.ru

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