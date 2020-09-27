Фабрика по производству долгов. В Карагандинской области бушует серьезный скандал

10:04 28.09.2020 Аскар ДЖАЛДИНОВ, "Время", 26 сентября



Несколько лет назад в регионе запустили уникальное предприятие по обогащению угля. Проект был громкий, открывался с большой помпой, даже звучали заявления о том, что инвестировал в нее якобы сам боксер Геннадий ГОЛОВКИН. Сейчас компания на грани банкротства, растут долги перед государством, а совладельцы судятся между собой. А тут еще выясняется, что деньги из компании выводились через сомнительные сделки. При этом одну из конфликтующих сторон противостояния яростно защищает видный депутат мажилиса.



В попытке разобраться в этой истории мы наткнулись на целый ворох вопросов. И большая часть из них адресована к государственным и правоохранительным органам. Главный вопрос: куда вы смотрели до того как?

Но сначала расскажем о том, как создавалось предприятие и из-за чего потом разгорелся конфликт, приведший фабрику к большим проблемам и долгам.



Производство по обогащению угля ТОО "Kaz Феррит" расположилось недалеко от Майкудука - района на окраине Караганды. Особенность заключается в том, что уголь, добываемый на месторождении недалеко от города, по своему химическому составу после обогащения водой получается очень ценным для российских металлургических предприятий. Куда, собственно, и доставляется это черное золото. К перспективному проекту приступили в 2015 году. Пока подыскали нужный участок земли, нашли инвестиции, поставили и смонтировали оборудование, внедрили технологию, наступил 2018 год, когда фабрика заработала на полную мощность.



Не вдаваясь в запутанные детали по учредительству предприятия, заметим, что согласно официальным данным владельцами компании на протяжении последних лет являются два ТОО - "Кристалл Инвест" и "Самрук-Казына Инвест". Первая фирма - частная, которой принадлежат 75 процентов в уставном капитале ТОО "Kaz Феррит". А вторая компания - дочерняя структура фонда "Самрук-Казына" с 25-процентной долей в проекте. Именно эта инвестиционная структура и финансировала в свое время новое перспективное производство, вложив 659 млн тенге. Но есть в этом проекте еще один участник - компания AG Industries, ей принадлежит земельный участок и инфраструктура фабрики. Как стало известно нашей редакции, между ТОО "Кристалл Инвест" и AG Industries был заключен контракт на аренду земли и инфраструктуры. Позже между этими частными хозяйствующими субъектами и возник конфликт.



В начале 2019 года "Кристалл Инвест" отказался продлевать договор аренды земли вокруг фабрики. AG Industries потребовала от арендатора выплаты накопившихся неустоек и долгов. Время шло, конфликт разгорался все больше и докатился до госорганов, которые бывшие партнеры засыпали различными письмами и жалобами. Госструктуры отправили конфликтующие стороны в суд.

За минувшие полтора года компании прошли через восемь судебных заседаний. (Кстати, отправная цена вопроса - всего 4 млн тенге в месяц за аренду земельного участка. Для фабрики это мелочь с учетом ее реальных доходов.) А одновременно с судебными тяжбами шли банальные разборки компаньонов в жанре криминального сериала с захватами территорий и скандальными выпадами.



В результате этих баталий сейчас ТОО "Kaz Феррит" финансово обескровлено и находится на грани банкротства. В этой ситуации больше всего пострадал инвестор - ТОО "Самрук-Казына Инвест", вложивший больше всех денег в проект, и теперь он не может выйти из него с учетом государственных интересов, забрав вложенный капитал. Согласно договору "Кристалл Инвест" обязался по истечении четырех лет с начала реализации проекта, то есть в 2019 году, вернуть "Самрук-Казына Инвест" те самые 659 млн тенге, а также выплатить ему всю причитающуюся сумму доли от ежегодного дохода фабрики в размере не менее 14,62 процента и тем самым получить полный контроль над фабрикой (за исключением активов арендодателя AG Industries). По имеющимся данным, сегодня только возвратная сумма уже превышает 1,32 млрд тенге. В целом же долг ТОО "Кристалл Инвест" перед ТОО "Самрук-Казына Инвест" с учетом упущенной выгоды оценивается в 2,9 млрд тенге.



Между тем владельцы ТОО "Кристалл Инвест" полностью закрылись от контактов с партнерами и всячески отказываются предоставлять финансовую отчетность и какую-либо другую информацию. За последние несколько месяцев уволились гендиректор, главный юрист, финансовый директор и другие менеджеры компании. Если верить тем документам, которые оказались в нашем распоряжении, по итогам проведенной в этом году независимой экспертизы деятельности фабрики выяснилось, что ее основной владелец намеренно банкротил предприятие, чтобы скрыть реальные доходы от своих партнеров и вывести средства на свои счета.



Согласно переданным в правоохранительные органы документам владельцы ТОО "Кристалл Инвест" использовали широко известную в бизнес-кругах запутанную схему: месторождением угля владеет одна компания, между тем "Kaz Феррит" получает оттуда сырье от 130 мелких индивидуальных предпринимателей, которые платят фабрике только за обогащение угля, а затем забирают его и продают другому ТОО - торговому дому "Майкудукская обогатительная фабрика". И уже эта фирма, существующая, по сути, только в виде официальных документов и печати, перепродает обогащенное топливо металлургическим заводам в России.



Спрашивается: зачем столько мелких ИП задействованы в схеме? Очень просто, все упирается в налоги: индивидуальные предприниматели по упрощенной процедуре платят всего лишь три процента от доходов раз в полгода. А большое количество таких юрлиц размывает существенную маржу. При этом само ТОО "Kaz Феррит" все время показывает убыток, чтобы не платить большие налоги. Экс­перты утверждают, что эта схема позволила вывести до 25-30 млн долларов общей прибыли. А это - на минуточку! - больше 8-12 млрд тенге. При этом менеджмент ТОО "Kaz Феррит" загнал фабрику в долги: в 2017 году убыток составлял 70,4 млн тенге, в 2018-м - 3,761 млн тенге, в 2019-м - 21,7 млн тенге. Сейчас предприятие имеет задолженность в 109 млн тенге, в том числе перед третьими лицами 74 млн тенге, перед государством по налогам на общую сумму 35,2 млн тенге, по административным штрафам и материальному ущербу за нарушения в сфере экологического законодательства - 700 тыс. тенге. Приплюсуйте сюда еще долги перед госинвестором в лице ТОО "Самрук-Казына Инвест", о которых мы упомянули выше...



Но и это еще не все. В интернете есть несколько видео- и фотоматериалов с выступлениями карагандинских экологов. Обогатительное предприятие незаконно забирало воду из реки Весновки и затем сбрасывало отходы на близлежащие территории, где в результате образовалось небольшое черное озеро. При этом руководство фабрики не реагировало на требования устранить нарушения природоохранных мер. Только после того как поднялась шумиха в СМИ, соцсетях и были отправлены письма в соответствующие гос­органы со стороны "Самрук-Казына Инвест", фабрика демонтировала трубы для выбросов, ей выписали штраф. К тому времени, по предварительной оценке, около 1 тыс. кв. м земель общего пользования превратились в золоотстойники, что представляет серьезную угрозу для окружающей среды.

И что в итоге? Вместо того чтобы все споры решить миром, выплатить долги, в том числе арендодателю, продлив контракт, и вернуть инвестированные средства государства, выкупив долю "Самрук-Казына Инвест", горе-бизнесмены ТОО "Кристалл Инвест" продолжают конфликтовать. Хотя, как показывают предварительные расчеты, реальные доходы фабрики позволяют безболезненно решить все споры.



Нас в этой истории заинтересовал еще один момент. С недавнего времени компанию "Кристалл Инвест" усиленно защищает депутат мажилиса Бекболат ТЛЕУХАН. Он уже успел со своей трибуны заявить о проблемах фабрики, требуя отстать от честных бизнесменов в... темной истории с обогащением угля и возможным сокрытием доходов в 30 млн долларов США. Мы можем только предполагать, что, может, и не знает господин Тлеухан всех подробностей конф­ликта. Хотя представители ТОО "Кристалл Инвест" на всех углах громко произносят имя депутата, называя его покровителем.



Впрочем, что бы ни происходило в дальнейшем и чье бы имя ни светилось в этом токсичном деле, заявления и различные документы отправлены в департамент экономических расследований по Карагандинской области комитета финансового мониторинга Министерства финансов страны. Так что теперь - после, разумеется, проведения всех проверок - от правоохранителей зависит, будут ли в случае подтверждения негативных фактов привлечены к уголовной ответственности все лица, участвовавшие в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов. Источник - время

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601276640

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым

- Н.Нигматулин: депутаты инициировали новые поправки по вопросам образования

- Премьер-Министр РК А. Мамин и Президент Татарстана Р. Минниханов дали старт трем проектам автомобилестроения

- В 2019 году среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 104 282 тенге

- "У нас нет Министерства здравоохранения" – депутаты о провале борьбы с КВИ

- Кадровые перестановки

- Состоялось 18-е заседание Комитета сотрудничества "Республика Казахстан – Европейский Союз"

- Заявление МИД РК в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта

- Последнее селфи Америки?

