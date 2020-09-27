|Фабрика по производству долгов. В Карагандинской области бушует серьезный скандал
10:04 28.09.2020
Аскар ДЖАЛДИНОВ, "Время", 26 сентября
Несколько лет назад в регионе запустили уникальное предприятие по обогащению угля. Проект был громкий, открывался с большой помпой, даже звучали заявления о том, что инвестировал в нее якобы сам боксер Геннадий ГОЛОВКИН. Сейчас компания на грани банкротства, растут долги перед государством, а совладельцы судятся между собой. А тут еще выясняется, что деньги из компании выводились через сомнительные сделки. При этом одну из конфликтующих сторон противостояния яростно защищает видный депутат мажилиса.
В попытке разобраться в этой истории мы наткнулись на целый ворох вопросов. И большая часть из них адресована к государственным и правоохранительным органам. Главный вопрос: куда вы смотрели до того как?
Но сначала расскажем о том, как создавалось предприятие и из-за чего потом разгорелся конфликт, приведший фабрику к большим проблемам и долгам.
Производство по обогащению угля ТОО "Kaz Феррит" расположилось недалеко от Майкудука - района на окраине Караганды. Особенность заключается в том, что уголь, добываемый на месторождении недалеко от города, по своему химическому составу после обогащения водой получается очень ценным для российских металлургических предприятий. Куда, собственно, и доставляется это черное золото. К перспективному проекту приступили в 2015 году. Пока подыскали нужный участок земли, нашли инвестиции, поставили и смонтировали оборудование, внедрили технологию, наступил 2018 год, когда фабрика заработала на полную мощность.
Не вдаваясь в запутанные детали по учредительству предприятия, заметим, что согласно официальным данным владельцами компании на протяжении последних лет являются два ТОО - "Кристалл Инвест" и "Самрук-Казына Инвест". Первая фирма - частная, которой принадлежат 75 процентов в уставном капитале ТОО "Kaz Феррит". А вторая компания - дочерняя структура фонда "Самрук-Казына" с 25-процентной долей в проекте. Именно эта инвестиционная структура и финансировала в свое время новое перспективное производство, вложив 659 млн тенге. Но есть в этом проекте еще один участник - компания AG Industries, ей принадлежит земельный участок и инфраструктура фабрики. Как стало известно нашей редакции, между ТОО "Кристалл Инвест" и AG Industries был заключен контракт на аренду земли и инфраструктуры. Позже между этими частными хозяйствующими субъектами и возник конфликт.
В начале 2019 года "Кристалл Инвест" отказался продлевать договор аренды земли вокруг фабрики. AG Industries потребовала от арендатора выплаты накопившихся неустоек и долгов. Время шло, конфликт разгорался все больше и докатился до госорганов, которые бывшие партнеры засыпали различными письмами и жалобами. Госструктуры отправили конфликтующие стороны в суд.
За минувшие полтора года компании прошли через восемь судебных заседаний. (Кстати, отправная цена вопроса - всего 4 млн тенге в месяц за аренду земельного участка. Для фабрики это мелочь с учетом ее реальных доходов.) А одновременно с судебными тяжбами шли банальные разборки компаньонов в жанре криминального сериала с захватами территорий и скандальными выпадами.
В результате этих баталий сейчас ТОО "Kaz Феррит" финансово обескровлено и находится на грани банкротства. В этой ситуации больше всего пострадал инвестор - ТОО "Самрук-Казына Инвест", вложивший больше всех денег в проект, и теперь он не может выйти из него с учетом государственных интересов, забрав вложенный капитал. Согласно договору "Кристалл Инвест" обязался по истечении четырех лет с начала реализации проекта, то есть в 2019 году, вернуть "Самрук-Казына Инвест" те самые 659 млн тенге, а также выплатить ему всю причитающуюся сумму доли от ежегодного дохода фабрики в размере не менее 14,62 процента и тем самым получить полный контроль над фабрикой (за исключением активов арендодателя AG Industries). По имеющимся данным, сегодня только возвратная сумма уже превышает 1,32 млрд тенге. В целом же долг ТОО "Кристалл Инвест" перед ТОО "Самрук-Казына Инвест" с учетом упущенной выгоды оценивается в 2,9 млрд тенге.
Между тем владельцы ТОО "Кристалл Инвест" полностью закрылись от контактов с партнерами и всячески отказываются предоставлять финансовую отчетность и какую-либо другую информацию. За последние несколько месяцев уволились гендиректор, главный юрист, финансовый директор и другие менеджеры компании. Если верить тем документам, которые оказались в нашем распоряжении, по итогам проведенной в этом году независимой экспертизы деятельности фабрики выяснилось, что ее основной владелец намеренно банкротил предприятие, чтобы скрыть реальные доходы от своих партнеров и вывести средства на свои счета.
Согласно переданным в правоохранительные органы документам владельцы ТОО "Кристалл Инвест" использовали широко известную в бизнес-кругах запутанную схему: месторождением угля владеет одна компания, между тем "Kaz Феррит" получает оттуда сырье от 130 мелких индивидуальных предпринимателей, которые платят фабрике только за обогащение угля, а затем забирают его и продают другому ТОО - торговому дому "Майкудукская обогатительная фабрика". И уже эта фирма, существующая, по сути, только в виде официальных документов и печати, перепродает обогащенное топливо металлургическим заводам в России.
Спрашивается: зачем столько мелких ИП задействованы в схеме? Очень просто, все упирается в налоги: индивидуальные предприниматели по упрощенной процедуре платят всего лишь три процента от доходов раз в полгода. А большое количество таких юрлиц размывает существенную маржу. При этом само ТОО "Kaz Феррит" все время показывает убыток, чтобы не платить большие налоги. Эксперты утверждают, что эта схема позволила вывести до 25-30 млн долларов общей прибыли. А это - на минуточку! - больше 8-12 млрд тенге. При этом менеджмент ТОО "Kaz Феррит" загнал фабрику в долги: в 2017 году убыток составлял 70,4 млн тенге, в 2018-м - 3,761 млн тенге, в 2019-м - 21,7 млн тенге. Сейчас предприятие имеет задолженность в 109 млн тенге, в том числе перед третьими лицами 74 млн тенге, перед государством по налогам на общую сумму 35,2 млн тенге, по административным штрафам и материальному ущербу за нарушения в сфере экологического законодательства - 700 тыс. тенге. Приплюсуйте сюда еще долги перед госинвестором в лице ТОО "Самрук-Казына Инвест", о которых мы упомянули выше...
Но и это еще не все. В интернете есть несколько видео- и фотоматериалов с выступлениями карагандинских экологов. Обогатительное предприятие незаконно забирало воду из реки Весновки и затем сбрасывало отходы на близлежащие территории, где в результате образовалось небольшое черное озеро. При этом руководство фабрики не реагировало на требования устранить нарушения природоохранных мер. Только после того как поднялась шумиха в СМИ, соцсетях и были отправлены письма в соответствующие госорганы со стороны "Самрук-Казына Инвест", фабрика демонтировала трубы для выбросов, ей выписали штраф. К тому времени, по предварительной оценке, около 1 тыс. кв. м земель общего пользования превратились в золоотстойники, что представляет серьезную угрозу для окружающей среды.
И что в итоге? Вместо того чтобы все споры решить миром, выплатить долги, в том числе арендодателю, продлив контракт, и вернуть инвестированные средства государства, выкупив долю "Самрук-Казына Инвест", горе-бизнесмены ТОО "Кристалл Инвест" продолжают конфликтовать. Хотя, как показывают предварительные расчеты, реальные доходы фабрики позволяют безболезненно решить все споры.
Нас в этой истории заинтересовал еще один момент. С недавнего времени компанию "Кристалл Инвест" усиленно защищает депутат мажилиса Бекболат ТЛЕУХАН. Он уже успел со своей трибуны заявить о проблемах фабрики, требуя отстать от честных бизнесменов в... темной истории с обогащением угля и возможным сокрытием доходов в 30 млн долларов США. Мы можем только предполагать, что, может, и не знает господин Тлеухан всех подробностей конфликта. Хотя представители ТОО "Кристалл Инвест" на всех углах громко произносят имя депутата, называя его покровителем.
Впрочем, что бы ни происходило в дальнейшем и чье бы имя ни светилось в этом токсичном деле, заявления и различные документы отправлены в департамент экономических расследований по Карагандинской области комитета финансового мониторинга Министерства финансов страны. Так что теперь - после, разумеется, проведения всех проверок - от правоохранителей зависит, будут ли в случае подтверждения негативных фактов привлечены к уголовной ответственности все лица, участвовавшие в сокрытии доходов и уклонении от уплаты налогов.