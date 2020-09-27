Турция ищет повод для войны на Южном Кавказе, - Г.Кузнецов

10:09 28.09.2020

Активная информационная война со стороны Турции ставит точку в вопросах: а были ли провокации армян на самом деле.



Все оказались не готовы освещать конфликт. Кроме турецких информагентств, которые подверглись "нападению" армян прямо с утра. Так и вижу: ездят утром в воскресенье по просторам Кавказа мирные турецкие журналисты в касках с надписью рress и вдруг подвергаются нападению – а так это и выглядит на лентах.



На сайте агентства Anadolu полностью описана позиция Турции. Спикер парламента Турции: "Армения – государство террорист". Глава минобороны Турции: "Армения – главное препятствие миру в регионе". Это то, что висит на главной странице сайта. Ну, кроме того, что, по мнению Ильхама Алиева, азербайджанская армия наносит сокрушительные удары армянским провокаторам.



В результате – первые информационные "выхлопы" на Западе воспроизводят позицию Турции. Других "картинок" и интерпретаций пока нет. Это и есть главная рамка конфликта. Нет никакого армяно-азербайджанского конфликта. Есть конфликт ТурцииАзербайджана и Армении. При этом Азербайджан занимает в этом конфликте подчиненное положение, фактически роль пушечного мяса для амбиций руководства Турции на доминирование в регионе.



Каждый раз, когда речь идет о конфликте Армении и Азербайджана (прям вот только что на популярном Telegram-канале прочитал про "двух горячих парней" Алиева и Пашиняна, которым надо "успокоиться"), это воспроизводит позицию Турции.



Каждый раз, когда наши СМИ называют происходящее "контрнаступлением", они воспроизводят пропагандистские конструкции ТурцииАзербайджана.



Итак, из чего будет слеплена пропагандистская позиция Азербайджана.



Первое. Конфликт – внутреннее дело Азербайджана.



Типа как Чечня в свое время была. Эту логику воспроизводит сейчас Ильхам Алиев. Мол, никаких интересов за пределами установления полного суверенитета Азербайджана над "своими территориями" у них нет. Логика является пропагандистской уловкой.



Турция – активный политический (пока) участник конфликта, не скрывающий претензий к Армении. В Турции идет активная политическая проработка "поводов" к войне именно с Арменией, а не с НКР. Сейчас Турция активно вбрасывает тезис, что на стороне Армении воюют курды из оппонентов Анкары, как иллюстрации необходимости интервенции именно в Армению для устранения "террористической угрозы" по отношению к собственному государству.



Второе. Конфликт возник вследствие нападения на Азербайджан со стороны Нагорного Карабаха.



В качестве "базовой версии" избрана старая как мир и навязшая в зубах модель "Глейвиц". Жили-были мирные села, на них напали рано утром враги, повредили что-то, убили кого-то. Это зафиксировали оказавшиеся там совершенно случайно корреспонденты государственных агентств. И находящиеся там же по странному стечению обстоятельств ударные группировки "страны-жертвы" наносят удар по "проклятому агрессору", который вообще ни сном ни духом, буквально спит во всех смыслах – от военного до информационного. Это мы, собственно, сегодня и наблюдаем.



Третье. Конфликт закончится, когда Азербайджан восстановит суверенитет над – есть два варианта, над чем. Мягкий – над районами вокруг Карабаха в рамках так называемой казанской формулы. Жесткий – над всем Карабахом (с десятками тысяч жертв войны и полутора сотнями тысяч беженцев).

Но и то, и другое является неправдой. И Ильхам Алиев, и Турция неоднократно говорили, что их целью является уничтожение "государства-террориста" как такового. И не только как физически существующего, но и как истории, как памяти, как народа. За последние 20 лет в Нахичеване, Азербайджане, Турции системно уничтожались даже не просто памятники архитектуры или истории – разрушались кладбища, сносились дома. Просто за то, что там жили какие-то значимые армяне – врачи, учителя, священники.



Последовательная позиция, многократно озвученная руководителями Турции и Азербайджана: Армении вообще быть "на Южном Кавказе" не должно.



Что, кстати, и является причиной, почему в "казанскую формулу" армяне не верят. Тяжело одновременно обсуждать отмену эмбарго и умиротворение и слушать, что целью и смыслом существования государств, с которыми ты это обсуждаешь, является уничтожение твоего суверенитета как такового.



И надо понимать, что военная победа в ходе блицкрига (а именно на это рассчитывают в Турции, судя по всему) не "закроет тему", а откроет дорогу к еще большей войне. Позиция "у нас дел тут у всех и так много, давайте им предоставим самим разобраться в их внутренних делах" (к этому, кстати, и призывают) – в чистом виде "умиротворение агрессора" в стиле лорда Невилла Чемберлена.



Пока ситуация может быть разрешена политически. Но это только пока.



Глеб Кузнецов

политолог, глава экспертного совета ЭИСИ

27 сентября 2020,