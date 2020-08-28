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В Нагорном Карабахе горят танки и падают вертолеты (видео)
14:29 28.09.2020

Армения и Азербайджан все же не смогли удержаться от развязывания полномасштабной, но скорее всего, быстротечной войны

Дмитрий Литовкин

Как минимум два вертолета, три танка и более десятка беспилотных летательных аппаратов было уничтожено армянскими военными в ходе начавшегося боестолкновения с армией Азербайджана. В настоящее время боевые действия ведутся по всей линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе. При этом, как выяснило "НГ", основной удар азербайджанских военных был направлен в районе городов Физули, Джабраил и Агдам. Власти Армении также ввели в стране военное положение и объявили всеобщую мобилизацию из-за событий в непризнанной республике. В свою очередь, всестороннюю поддержку Баку выразила Анкара.

Армянский премьер Никол Пашаинян обратился к гражданам Армении, Нагорного Карабаха и армянской диаспоре, отметив, что вооруженные силы Азербайджана совершили масштабное нападение на Арцах (Нагорный Карабах): "Армия обороны Арцаха успешно противостоит нападению. Ситуация находится в оперативном развитии, информация по необходимости будет обобщена и передана".



В подтверждение этих слов в интернет были выложены кадры Минобороны Армении, показывающие уничтожение боевой техники азербайджанских военных. На них хорошо видно, как подрывается сначала один, а затем и второй танк азербайджанских ВС. При этом сопровождающая технику пехота продолжает движение в колонне. Чуть позже в Сеть попала фотография поражения еще и инженерной машины ИМР-2.

Между тем, пресс-служба в Минобороны Азербайджана сообщили о том, что Вооруженные силы Армении подвергли обстрелам населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе из минометов и крупнокалиберного оружия. Согласно источнику, в результате обстрелов есть убитые и раненые среди населения.

"Армения осуществила масштабные провокации, подвергнув интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра. В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон", - сообщили в военном ведомстве Азербайджана.



Так же, там подчеркнули недостоверность данных Армении об уничтоженной техники ВС Азербайджана. "Информация, распространенная армянской стороной о якобы трех подбитых танках, двух вертолетах и трех беспилотных летательных аппаратах азербайджанской армии является ложью и дезинформацией, - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Как бы там ни было, но в российском экспертном сообществе достаточно сдержанно оценивают возникшую ситуацию. Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин высказал мнение, что конфликт стал следствием летнего противостояния сторон вдоль сел Мовсес в Тавушской области Армении и села Агдам в Товузском районе Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе. Тогда стороны так же обменялись артиллерийскими ударами. "При всех бравурных заявлениях ни одна из сторон так и не решилась пересечь госграницу другой", - отметил Вадим Козюлин.

Следствием того столконевения стал телефонный разговор президентов России и Армении, а также визит министра обороны Сергея Шойгу в Баку. Формально он был приурочен к старту совместных армейских международных игр "Кубок моря" (см "НВО" 28.08.2020). Фактически же, был связан с разрешение военного конфликта на границе Армении и Азербайджана. Судить об этом можно было хотя бы по закрытому формату общения Сергея Шойгу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой военного ведомства Закиром Гасановым. На встречу глав военных ведомств был приглашен и начальник Генштаба азербайджанской армии Наджмеддин Гусейн оглы Садыков. Присутствие начальника Генштаба, в общем-то, выходило за рамки протокола. После этих встреч ни глава Минобороны России, ни официальные лица Азербайджана никаких заявлений не сделали.



Любопытно, что встрече предшествовал ряд мероприятий свидетельствовавших о серьезности ситуации на границы Армении и Азербайджана. Накануне активных боевых действий Москва провела внезапную проверку боеготовности Южного военного округа. В его ответственности находиться и военная база Гюмри в Армении. Параллельно с этим совместные учения провели Азербайджан и Турция. По сценарию, турецкие военные должны были нейтрализовать российский военный контингент в Армении, а азербайджанские в это время – начать наступление на Нагорный Карабах и восстановить территориальную целостность страны. Об этом официально не заявлялось, но по данным военных дипломатических источников, подобное сообщение было размещено на сайте Минобороны Азербайджана.

Редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский, комментируя для "НГ" ситуацию, высказал мнение, что нынешний конфликт не будет иметь серьезных последствий. "Для более-менее масштабной операции Азербайджану нужно развернуть группировку минимум в 50% своих ВС на границах с Арменией. Для того чтобы достичь каких-то результатов надо из пяти имеющихся у Азербайджана корпусов задействовать в операции четыре. Создать группировку в две трети численности ВС. Сегодня же на границе Нагорного Карабаха этого не видно. Нет ни ударной группировки, ни оперативного резерва, не задействован мобилизационный резервов. Так, что все происходящее в военном плане несерьезно".

Источник - НГ
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