В шелках, но не хиджабах: Как эволюционировало таджикское платье, - Г.Майтдинова

14:32 28.09.2020

Нигора ФАЗЛИДДИН, Asia-Plus



Таджички никогда не обнажали тело, но и не носили платья в пол.



Таджички никогда не носили арабский хиджаб, ни до ислама, ни в исламский период. Арабские завоеватели принесли в регион и на таджикскую землю свою письменность, язык и ислам, но свою одежду не навязывали.



А что именно носили наши предки, и как традиционная одежда эволюционировала на протяжении тысячелетий, "Азия-Плюс" помогла выяснить историк, автор двухтомника "История таджикского костюма", профессор Гузель Майтдинова.



Ходили в шелках



Умение красиво одеваться и особое внимание к материалу для нарядов присуще таджикским женщинам издревле - шелк, шерсть, хлопок, кожа - для шитья женских одежд использовались те же материалы, что и для мужского костюма, но красочней.



Основным тоном был розовый, красный, голубой. В такие цвета они окрашивались - индиго, сафлором, мареной и червецом. Из шелка, шерсти и хлопка шили рубахи для верхнего одеяния, нижняя же рубаха также часто была шелковой (особенно у аристократии), реже ее шили из хлопка или шерсти.



Поверх шелковой носили хлопчатобумажную одежду, а сверху – разнообразные кафтаны из кожи, плотного шелка или шерсти, который мог быть декорирован вышивкой, аппликацией, обшит бусами.



Несмотря на то, что шелк в те времена был роскошью, в комплекте одежды таджиков он присутствовал в обязательном порядке - ни один праздник не обходился без одежды из этой ткани.



Предпочтение шелку и хлопку в земледельческой среде отдавалось уже с начала нашей эры. А в период раннего средневековья хлопчатобумажные и шелковые ткани в костюме оседлого населения окончательно превалируют над шерстяными. Правда в горных районах из-за суровых климатических условий и наличия определенных сырьевых ресурсов были распространены шерстяные и кожаные изделия, хотя и здесь знать носила престижную хлопчатобумажную одежду, пояснила исследовательница.



Южане и северяне



В традиционном костюме таджиков можно выделить следующие вариации:



1. каратегино-дарвазско-кулябско-гиссарский, а также стиль памирской одежды (южный).



2. зеравшанско-канибадамско-истаравшанско-исфаринско-аштский (северный).



В каждом из них имелись свои локальные особенности, определяемые историческими корнями локального развития – в XIX веке с присоединением южных районов к Бухарскому ханству, а северных к России.



Южный комплекс больше сохранил в себе архаические черты в силу большей изолированности, нежели северный, который несколько подвергся вестернизации через российскую культуру.



Так, одежда северянок, следующая больше веяниям моды, меняет силуэт (приобретает несколько приталенные формы), но при этом сохраняет конструктивное решение (туникообразный крой верхней одежды, набедренная одежда со вставкой для шага) и сохраняет свои черты, как и свыше 4 тысячелетий назад.



В одежде полный унисекс



Кстати, состав костюмного комплекса женщин и мужчин был почти одинаковый. В комплект входили туникообразного кроя распашные и не распашные летние и зимние халаты кафтаны-халаты, рубахи, штаны со вставкой для шага, головные уборы, различающиеся в каждом районе, и пояса (для мужчин), а в доисламский период в определенные эпохи и женщины носили накладные декорированные пояса.



Туникообразные рубахи были унисекс и отличались покроем ворота.



Поверх рубах/туник и женщины, и мужчины носили халаты, которые в каждой местности имели самобытные черты. Для ферганских таджиков были характерны короткие, облегающие фигуру, халаты с узкими рукавами, а таджики Гиссара и Зеравшанской долины надевали просторные халаты с широкими рукавами.



Отличительной чертой женских туникообразных платьев или рубах была форма: прямые, расширяющиеся к подолу рубахи, имеющие длинные, закрывающие кисти рук, рукава, считались наиболее распространенными в традиционной одежде.



- Платья эти были просторными с треугольным или прямым вырезом горловины в зависимости от возраста. Основным видом женской верхней одежды конца XIX и начала XX столетий были халаты туникообразного покроя: перегнутое поперек полотнище образовывало спинку и перед, непосредственно к стану пришивались рукава, боковые клинья, доходящие до основания рукавов, и передние клинья, - уверяет эксперт.



На юго-востоке Таджикистана верхней одежды у женщин в этнографической традиции не отмечено. А вот в верховьях Зеравшана, Центральном и Северном Таджикистане верхняя одежда была обязательной частью женского костюма уже с XX века. Традиционным видом верхней одежды стали халаты "мунисак" и "калтача". Их шили без воротника.



Шарфы, а не хиджабы



Распространенным женским головным убором были платки: у равнинных таджичек квадратные или прямоугольные, а у горных - в виде шарфа.



Пожилые женщины равнин изредка под платком носили сшитые из ткани шапочки с накосником, иногда поверх шапочки повязывали чалму.



Кроме этих головных уборов молодые женщины, особенно в первые дни после замужества, носили нарядные головные уборы, отличающиеся в каждом районе.



В Припамирье и на Памире поверх головного покрывала повязывали нарядные вышитые налобные повязки. А вот в Кулябе и Каратегине налобники были серебряные. Они состояли из чередующихся звездочек и подвесок.



Таджички Истаравшана, Худжанда и Самарканда носили ажурные диадемы и серебряные налобные повязки с многочисленными подвесками и инкрустацией из самоцветов.



Лицо прятали только молодые женщины



В начале прошлого столетия в костюме пожилых женщин севера был распространен архаичный головной убор в виде белого капюшона с прорезью для лица.



Существовало несколько разновидностей ношения головных уборов, например, чалм, которые наматывали прямо на голову или носили в сочетании с платками, а иногда головные платки носили с налобными повязками.



В центральных кишлаках верховьев Зеравшана в свадебный убор входили вышитые платки. Но иногда невесте на голову накидывали еще и халат, или головную накидку.



В крупных кишлаках и Пенджикенте – накрывали накидку, а лицо закрывали белой легкой тканью.



По словам женщин преклонного возраста, которых мы попросили поведать о происхождении исконной таджикской одежды, лицо прикрывали в основном молодые женщины, которые носили накидки с волосяной сеткой в лицевой части, чтобы чужие мужчины не могли разглядеть лицо.



А женщины уже преклонного возраста носили халаты-накидки с открытым лицом.



Через сто лет паранджа превратилась в хиджаб



В 30-е годы прошлого столетия первые таджикские женщины-активистки публично сжигали паранджу. Так они отказывались от патриархальных устоев и переходили к традициям социалистической культуры.



Однако почти через 100 лет, парадоксальным образом, в жизни таджикских женщин проникает хиджаб, который никогда не входил в состав нашей традиционной одежды. Но это все же редкость.



Сейчас в Таджикистане, как и в Узбекистане, популярны недлинные платья на кокетках или прямые, слегка приталенные наряды в комплекте с зауженными шароварами. В последних видны традиции архаической одежды предков таджиков четырехтысячелетней давности.



Но нынешние платья более красочны, их декор меняется в соответствии с тенденциями мировой и местной моды, а шьют их почти из любых видов тканей – для праздников и просто на выход, отдавая предпочтенье экологичности.



Молодые девушки и женщины традиционно носят маленькие платки, которые раскладывают в виде треугольника и повязывают на голову. А женщины более преклонного возраста носят прямые и широкие платья ниже колен с широкими шароварами (для южных регионов).



Северянки преклонного возраста предпочитают платья на кокетках широкого кроя. И те, и другие, в качестве головного убора используют два платка – один маленький и большой сверху, которым укутывают шею и плечи.