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"Армении придется самой разгребать военно-политический завал", - В.Шурыгин
15:23 28.09.2020

Владислав Шурыгин дает политический и военный анализ ситуации вокруг Нагорного Карабаха

Если суммировать все данные о боях в Физулинском и Агдеринском районах за полтора суток, то ситуация в районе конфликта выглядит следующим образом. Азербайджанские части нанесли мощные удары на Агдере и Физули - Джабраил. К исходу первого дня боев на обоих направлениях армянская оборона была прорвана и азербайджанские тактические группы смогли продвинуться на глубину от 12 до 25 километров, освободив (это территория Азербайджана больше 25 лет удерживаемая Арменией) больше десяти сел. Вечерние контратаки армянских подразделений не были эффективными из-за превосходства армии Азербайджана в технике и вооружении. И, в первую очередь, из-за господства в воздухе, обеспеченного турецкими БПЛА. Лишь на отдельных направлениях им удалось отбить несколько высот. В итоге, впервые за 25 лет азербайджанцам удалось отбить у армян достаточно обширный участок своей территории. Обе стороны понесли в боях ощутимые потери. Азербайджан потерял больше 30 единиц бронетехники, из которых не менее 10 танков. Армия РНК потеряла не менее 5 танков, до 10 войсковых ЗРК и до 20 других бронеобъектов. Людские потери сторон составляют до 100 человек убитыми у Азербайджана и примерно столько же у РНК. При этом армянская сторона большое количество убитыми понесла в тылу от действий азербайджанских БПЛА (уже хорошо знакомые по боям в Сирии турецкие, показавшие свою высокую эффективность).

Сейчас обе стороны активно готовятся к продолжению боевых действий. Азербайджанцы укрепляют свои позиции и подтягивают резервы. Армяне пытаются собрать группировку для контрнаступления. В ближайшие сутки станет окончательно ясно, сможет ли армия РНК переломить ход боевых действий, или инициатива так и останется за азербайджанской стороной.

Даже такая локальная победа Азербайджана нанесет весьма чувствительный удар по военному престижу Армении, считавшейся безоговорочным военным лидером в регионе на протяжении почти 25 лет. Кроме того, эта победа существенно укрепит позиции "алармистов" протурецкого крыла в окружении президента Ильхама Алиева, который под их влиянием начнет все дальше дрейфовать от "семейного умиротворяющего" подхода к проблеме оккупированных земель, в сторону ставки на силовое их возвращение. Косвенно об этом, а так же о том, что военные успехи азербайджанской армии не миф, свидетельствует тот факт, что МИД Азербайджана начал ускоренно формировать международный пул журналистов для поездки в район боевых действий, в том числе туда приглашены и журналисты из России.

Нельзя не отметить и более чем сдержанную реакцию России, которая устами своего министра иностранных дел Лаврова дежурно призвала стороны к сдерживанию и встрече за столом переговоров. Она, очевидно, связана с той откровенной антироссийской позицией, которую, с первого дня прихода к власти, занял новый премьер-министр Армении Никол Пашинян. Теперь, впервые за 25 лет, Армении придется самой разгребать военно-политический завал, под которым она оказалась из-за своего антироссийского дрейфа. Истеричное обращение Пашиняна за помощью к президенту Франции Эммануэлю Макрону только подчеркивает его неспособность объективно оценивать ситуацию в регионе. Каким образом Макрон может воздействовать на Ильхама Алиева, который сейчас действует под влиянием президента Турции Реджепа Эрдогана - откровенного противника Макрона - совершенно не ясно. И свидетельствует о неадекватности и беспомощности Пашиняна, пришедшего к власти на волне популизма, но не имеющего никакого политического опыта.

28.09.2020

Источник - svpressa.ru
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