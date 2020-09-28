 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Армения утверждает, что сбила самолет ВВС Азербайджана
16:26 28.09.2020

Около города Мартуни Республики Арцах сбит самолет противника. Как сообщает Арменпресс, об этом Общественному телевидению сообщил пресс-секретарь президента Республики Арцах Ваграм Погосян.

Он заверил, что жизнь в Арцахе протекает в нормальном русле, хотя люди из соображений безопасности находятся в убежищах.

Источник - armenpress.am
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