В сирийской Даръа началась новая гражданская война, - З.Караев

21:35 28.09.2020

В сирийской Даръа началась новая гражданская война

Местный лидер экс-оппозиции снова восстал против Асада и его союзников

Заур Караев



Материал комментируют:

Олег Гущин

Провинция Даръа продолжает полыхать. Несмотря на присланные сюда значительные проправительственные силы, ситуация никак не выправилась. Напротив, контроль над мухафазой каждый день утрачивается все значительнее. Если раньше боевики из новой оппозиции нападали только на низкопоставленных чиновников и рядовых членов правоохранительных структур, то теперь они уже не боятся атаковать самых важных кадров в здешних местах.



Так, на днях была совершена серия терактов против руководства так называемого Пятого добровольческого штурмового корпуса. Два высокопоставленных представителя этого формирования Касим аль-Микдад и Али Баш подорвались на взрывном устройстве, когда на автомобиле перемещались по одному из наиболее проблемных районов провинции. Оба оказались ранены, один в тяжелом состоянии. Их доставили в госпиталь, и вроде бы состояние каждого удалось стабилизировать. Одного, по некоторой информации, уже даже выписали. Второму же предстоит долго лечиться. Сообщается также о попытке застрелить другого неназванного офицера Корпуса, но покушение провалилось за счет действий военных.



Не было бы в этом ничего такого особенно странного, если бы не один нюанс. Нападения - уже привычное дело здесь, продолжаются около года, пускай целями теперь стали куда более серьезные люди. Рано или поздно это случилось бы, учитывая какое-то странное бессилие Дамаска в данном вопросе. Значительности этим событиям придает следующий факт. Нынешнее обострение происходит на фоне политических трансформаций в мухафазе.



Так, лидер местной оппозиции в прошлом, впоследствии вполне себе примирившийся с Дамаском Адхам Карад, вдруг неожиданно вспомнил о своих антиправительственных взглядах и пообещал властям эскалацию в ближайшем будущем. Ее пока еще можно избежать, если российские формирования (под таковыми подразумевается тот самый Пятый корпус, сформированный и управляемый российскими военными - авт.) и силы Дамаска уйдут из районов, на которые претендуют Карад, его сторонники и прочие оппозиционные группы. Похоже, что обещанная эскалация уже началась.



Отчасти понять Карада и его окружение можно. Дело в том, что Пятый корпус и прочие проправительственные формирования после освобождения юго-запада САР приняли решение примкнуть к Дамаску. Например, в состав контролируемого непосредственно российскими военными Пятого корпуса вошли почти в полном составе боевики группировки, ранее воспринимавшиеся в САР как террористы, да и наши ребята аналогично о них так думали. Прочие формирования Сирийской арабской армии впитали в себя некоторые другие подобные группы.



Эксперимент был отчасти успешным. Около года так и было - новоиспеченные асадовцы контролировали провинцию, в которой они и раньше, до прихода Асада считали себя хозяевами. Первое время вроде бы все работало, только потом, похоже, страх перед Дамаском и воспоминания о недавнем наступлении Сирийской арабской армии окончательно выветрились.



Банды, формально считающиеся частью армии, стали снова бандами и первым делом занялись тем, что делали раньше - конфликтовать друг с другом и с теми, кого сюда прислали сирийские власти. Параллельно с этим в провинции вспыхнуло гражданское недовольство - люди начали выходить на митинги и прочие, порой весьма агрессивные акции, выражая недовольство низким уровнем жизни, инфляцией и весьма-весьма скудными поставками продовольствия в некогда богатый район.



Дамаск спохватился и отправил сюда дополнительные силы, потому как ситуация стала настолько ужасной, что каждый день на улицах и в домах стали обнаруживаться трупы военных, чиновников, полиции и многих прочих из числа тех, на ком держится вся власть Асада. Но так уж вышло, что это только сильнее обозлило разгулявшихся неооппозиционеров. Они принялись устраивать регулярные столкновения, причем складывается впечатления, что здесь каждый сам за себя - формально проправительственные группировки дерутся друг с другом, а враги Асада не брезгуют убийством своих собратьев из других организаций. Полная анархия, дикий хаос, характерные для чего? Верно - для гражданской войны. Вроде бы здесь она закончилась еще в 2018 году, когда Асад получил право на триумф, блестяще воротив себе этот кусочек Сирии. Значит, это - новая гражданская война?



Российский политолог, востоковед и арабист Олег Гущин полагает, что происходящее в Даръа обусловлено многими факторами, в том числе поствоенными, но новым гражданским конфликтом это назвать вряд ли можно.



- Я вам скажу фразу, которая в среде арабистов весьма популярна: "Есть на свете три дыры: Кушка, Даръа и Мары". Даръа всегда был своеобразным районом. Здесь всегда весьма сильно был развит криминал. Все-таки Даръа находится практически на границе трех государств - Сирия, Иордания и рядом Израиль еще. Всегда тут процветала контрабанда и всякая ей сопутствующая деятельность.



Бандиты тут всегда жировали, и это как-то вошло в традицию что ли. Те, кто там сейчас воюют, вполне возможно являются не какой-то там оппозицией, а представителями классического криминала, просто в нынешних сирийских условиях они несколько трансформировались.



"СП": - Тем не менее, в 2011 году те же самые жители Даръа своими действиями дали старт не какой-то там криминальной войне, а самой настоящей гражданской.



- Да, верно, но нынешние события с тогдашними несравнимы. И масштаб не такой, да и гражданские, выходящие на площади, если и связаны с этими радикалами, то весьма посредственно. То, что творится, является просто-напросто стандартными проявления гражданского конфликта. Ведь такая война - это костер, который тлеет, очень долго тлеет. Огня уже и нет вовсе, а головешки дымят. Как это решать? Видимо, стандартно. Это сейчас они такие смелые, делают заявления об эскалации. Что ж, прилетят к ним "сушки", жахнут пару раз и будет им желанная эскалация. Думаю, что после этого многие из них изменят свое мнение. Не стоит сильно переживать об этом, думаю, проблема решится довольно скоро.



28.09.2020