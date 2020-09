Jerusalem Post: Насколько решительно Турция поддержит Азербайджан?

23:12 28.09.2020 Турция ужесточила риторику в адрес Армении, заявив, что та "играет с огнем" и вербует "террористов" из Рабочей партии Курдистана для борьбы против Азербайджана. Но доказательств существования РПК в Армении нет, а эти обвинения Турция высосала из пальца, чтобы оправдать переброску собственных боевиков, считает автор.

The Jerusalem Post (Израиль): будет ли Турция вербовать сирийцев на войну с Арменией?

Нагорный Карабах: черная осень 2020 года



Сет Францман (Seth Frantzman)



Турция завербовала несколько сот сирийских беженцев для военных действий против Армении в спорном Карабахском регионе, сообщают сирийские комментаторы, активисты и другие источники. Сообщения об этом впервые появились на этой неделе в социальных сетях и разошлись в среде сирийских беженцев, диссидентов и специалистов, наблюдающих за ситуацией в Сирии.



Масла в огонь слухов подлили турецкие и греческие СМИ. В последние дни Турция ужесточила риторику в адрес Армении. Помимо угроз, Турция утверждает, что Армения "играет с огнем" и вербует "террористов". Не исключено, что смена риторики со стороны Анкары - способ оправдать новый кризис и вмешательство в Закавказье с возможным участием завербованных сирийцев. Этот вариант она уже обкатала в своей недавней войне в Ливии.



Турция уже много лет вербует сирийских повстанцев, чтобы поддержать сирийское восстание и превратить его в инструмент турецкой внешней политики. Сначала под знаменами протурецких группировок вроде "Фейлак аш-Шам", а затем протурецких же Свободной сирийской армии и Сирийской национальной армии Турция собрала тысячи обездоленных сирийцев для сражения в Джераблусе в 2016 году. Позже Турция бросила десятки тысяч сирийцев на борьбу с сирийскими курдами в Африне в попытке разделить и завоевать север Сирии.



Анкара поощряла среди своих новобранцев - главным образом, арабов и туркмен - экстремизм, науськивая их на курдские, езидские и христианские меньшинства на севере Сирии с 2018 по 2019 год. Затем, когда правящая партия Анкары подписала с переживающим тяжелые времена ливийским правительством в Триполи соглашение о правах на энергию и военную базу, Турция отправила завербованных сирийцев воевать в Ливию.



Теперь правящая партия Турции, которая каждый месяц устраивает новый международный кризис, судя по всему, нацелилась на Армению. В этом году Турция уже разожгла ряд кризисов: в Идлибе в феврале и марте, в Ливии в апреле и мае, затем бомбила Ирак в июне и июле, а потом перешла к угрозам в адрес Греции в Восточном Средиземноморье в августе и сентябре. Анкара уже пообещала поддержать Азербайджан в недавних столкновениях с Арменией.



Один сирийский источник предоставил фотографии и видео автобусов, предположительно с завербованными Турцией сирийскими наемниками, которые направляются в Армению в среду, 23 сентября. Представил фотографии и выдвинул новые обвинения курдский репортер Маджд Хелоби. Завербованные Анкарой сирийцы предположительно связаны с теми, кто совершал преступления в оккупированных Турцией Африне и Тель-Абьяде. ООН недавно обвинила Турцию и поддерживаемые ею группировки в изнасилованиях и грабежах в оккупированных районах северной Сирии. В докладе главного инспектора США в аналогичных преступлениях обвиняются и поддерживаемые Турцией группировки в Ливии. "Им промыли мозги, и они совершают военные преступления", - сообщил сирийский источник. По его данным, это была вереница автомобилей и автобусов с 200 "наемниками", связанными с дивизией "Султан Мурад". В интернете появилась запись, где сирийские новобранцы рассказывают, что их отправили на базу недалеко от границы с Арменией.



В сообщении утверждается, что рядовым боевикам будут платить по 500 долларов в месяц, офицерам больше. Это похоже на условия оплаты тысячам нищих сирийцев, которых Турция завербовала и незаконно перебросила в Ливию. Как утверждает газета "Гардиан", в январе в Ливии уже воевали 2 000 сирийцев. Некоторые позже заявили, что им не заплатили вовремя, и попытались дезертировать.



Не исключено, что вербовка сирийцев на борьбу с курдами, для сражений в Ливии, а теперь, возможно, еще и на войну с Арменией, для Турции - способ отвлечь их от того факта, что она сотрудничает с Ираном и Россией: они поддерживают режим Асада, с которым борются сирийские повстанцы.



Турецкий режим выдает себя за заступника мусульман и использует соответствующие словесные формулировки, чтобы создать впечатление, что борется с Грецией и Израилем - а также в Ливии и Сирии - за "исламское" дело. Так, частью этой кампании стали фанфары в честь превращения собора Святой Софии в мечеть в июле этого года.

Наряду с наемниками большую известность приобрела частная военизированная компания "Садат". Похоже, Анкара попыталась воспроизвести опыт России с Группой Вагнера или Ирана с подразделением "Кудс" Корпуса Стражей Исламской Революции: чтобы иметь возможность экспортировать революцию Анкары не собственными силами, а вербуя других.



После попытки государственного переворота 2016 года Анкара не дает своим военным покоя. Это еще одна из причин ежемесячных кризисов. Вторжение в Джераблус, а затем в Идлиб, Африн и Тель-Абьяд, новая напряженность на море, а затем и на границе с Грецией, а также развертывание в Ливии беспилотников и спецназа - все это части одного целого.



В конце июля министр обороны Турции пообещал "отомстить" за азербайджанских солдат, погибших в столкновениях с Арменией. Это заявление тоже прозвучало в рамках риторики Анкары о возможном вмешательстве в Армению.



Подобно разговорам о захвате Турцией северного Ирака и Идлиба, речь, похоже, идет о возрождении территориальных претензий времен Османской империи. В поддержку своих кампаний Турция нередко делает исторические заявления. Так, чтобы как-то оправдать свою причастность, она утверждала, что в Ливии тоже есть "турки". Таким образом, мы имеем многоуровневый подход: история, религия, наемники, связанные с правительством военные подрядчики, потребность чем-то занять армию, жажда кризисов, чтобы отвлечься от экономических неудач дома, и необходимость отвлечь сирийцев от предательства Турции заодно с Россией и Ираном - все эти обстоятельства укладываются в многослойный политический бутерброд.



Неужели из этого автоматически следует вмешательство в Армении и других конфликтах? Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 22 сентября призвал Армению прекратить "агрессию" против Азербайджана. Он сказал, что Анкара стоит бок о бок с Азербайджаном, и "пожелал милости Аллаха" павшим солдатам.



Это часть языка Анкары, чтобы обратить конфликт в религиозную плоскость - точно так же, как она убеждала сирийцев бороться с курдами под знаменем "ислама" против "вероотступников" и "неверных". Министерство обороны Турции заявило, что Армения "играет с огнем" и "незаконно оккупировала Нагорный Карабах".



Все это готовит почву для потенциального военного вмешательства Турции. Правящая партия Анкары уже пустила в ход все проправительственные СМИ. Анкара пересажала почти всех критически настроенных журналистов и ежедневно проводит новые аресты, чтобы полностью подмять под себя СМИ и превратить их в рупор для своих планов.



25 сентября газета "Дейли сабах" (Daily Sabah) написала, что "Армения перебрасывает на оккупированные земли террористов из Отрядов народной самообороны и Рабочей партии Курдистана для подготовки боевиков против Азербайджана". Предполагалось, что этот заголовок даст Турции повод заявить, что РПК угрожает ее безопасности, и тем оправдает ее вмешательство. Турция уже воспользовалась этим предлогом для бомбардировки и вторжения в северный Ирак и Сирию - всякий раз утверждая, что "нейтрализует" "террористов".



Никаких доказательств террористических атак из Сирии в оправдание своего вторжения и незаконной оккупации Турция не представила. Но при этом вынудила НАТО, где состоит членом, признать, что имеет право защищать свою безопасность. Доказательств существования РПК в Армении нет, и Турция эти обвинения высосала из пальца, чтобы оправдать переброску собственных боевиков.



Еще одно свидетельство того, что Турция пытается задействовать в новой миссии сирийцев, появилось в пятницу, когда источники предоставили имена и фотографии "солдат Свободной сирийской армии", которых обучают для отправки на войну с Арменией. Следящие за Сирией пользователи социальных сетей подтвердили, что первая группа боевиков "сирийской оппозиции", прибыла в среду. Куда именно они приехали, пока неясно.



Твиты вызвали бурный отклик: некоторые назвали эти сообщения "российской пропагандой", отметив что доказательств переброски недостаточно. Однако другие указали на фотографию развевающегося в горной местности сирийского повстанческого флага, увидев в этом свидетельство, что людей отправляют на восток - подальше от Сирии, в сторону Кавказа.



Для Турции слухи о нагнетании роли Анкары в напряженных армяно-азербайджанских отношениях могут быть еще и способом отвлечься от экономических проблем дома и завербовать беднейших сирийских беженцев под знамена религиозного конфликта против "террористов" - чтобы разжечь пламя национализма и экстремизма, на которых наживается правящая партия страны.



Одна из проблем для Турции заключается в том, что чем больше бомб она сбрасывает, чем больше угрожает и чем чаще вторгается, тем сильнее она укрепляет блок, противостоящий ее бесконечной агрессии, кризисам и угрозам. Так, в Средиземноморье угрозы со стороны Анкары побудили Грецию, Кипр, Израиль, Египет, Францию и ОАЭ к более тесному сотрудничеству. Вторжение и этнические чистки в Африне убедили многих в том, что Анкара представляет собой угрозу ничуть не меньшую, чем Асад - и к тому же поддерживает его режим заодно с Россией и Ираном. Послужит ли решение Анкары вмешаться в закавказские дела аналогичным стимулом для новых союзов, пока неясно.



Оригинал публикации: Is Turkey planning to recruit Syrians to fight Armenia?Опубликовано 28/09/2020 Источник - ИноСМИ

