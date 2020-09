Bloomberg: нефтяные "тяжеловесы" готовы к противостоянию

23:15 28.09.2020

Из-за второй волны коронавируса восстановление мирового спроса на нефть откладывается. Международное энергетическое агентство и ОПЕК вновь снижают свои прогнозы на следующий год. В этой связи все внимание сегодня направлено на Россию и Саудовскую Аравию. Судя по всему, напряжение внутри ОПЕК+ снова нарастает, замечает автор.

Джулиан Ли (Julian Lee)



Саудовская Аравия и Россия не могут договориться о том, как подходить к падению спроса на нефть. Мы уже видели, к чему это может привести.



До конца года может произойти еще одно противостояние между нефтедобывающими странами. "Тяжеловесы" отрасли - Саудовская Аравия и Россия - имеют разные точки зрения на то, как нужно относиться к падению спроса на нефть.



В Европе вновь вводятся ограничения на путешествия и общественные мероприятия, снижается государственная поддержка компаний. Все это отрицательно сказывается на спросе на нефть. Между тем члены ОПЕК+, в мае сократившие добычу нефти до рекордных 9,7 миллионов баррелей в день, начинают обдумывать очередное ослабление ограничений на добычу. Мы должны помнить, что случилось в прошлый раз, когда они не смогли договориться.



Международное энергетическое агентство и Организация стран-экспортеров нефти вновь снижают свои прогнозы на спрос на нефть в следующем году. За последние два месяца МЭА сократила свои прогнозы до 400 тысяч баррелей в день, тогда как ОПЕК - до 500 тысяч баррелей в день. Возможность снижения этих цифр сохраняется. Нил Аткинсон (Neil Atkinson), глава отдела нефтяной промышленности и рынков МЭА, в четверг на мероприятии Bloomberg заявил, что агентство "скорее понизит, чем повысит" прогноз спроса в следующем ежемесячном докладе.



На прошлой неделе аналитики корпорации "Standard Chartered", в том числе Эмили Эшфорд (Emily Ashford) и Пол Хорснелл (Paul Horsnell), в своем докладе заявили, что на снижение спроса влияет несколько факторов. Среди них сокращение торговли, ослабление экономик и разрушительные последствия закрытия предприятий и потери рабочих мест.



В тот момент, когда предполагалось восстановление спроса на нефть, все происходит ровно наоборот. В Европе опять наблюдается рост заболеваемости, вновь рекомендуют работать удаленно и запрещают общественные мероприятия. Все это совпадает с сокращением мер экономической поддержки. Потребление нефти в США сталкивается с аналогичными препятствиями, 30 сентября заканчивается программа государственной поддержки по Закону о помощи, облегчении и экономической безопасности при пандемии коронавируса (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act). Пострадала даже Азия. Только в Таиланде наблюдается V-образное восстановление спроса на нефть, сообщает "Standard Chartered".



Конечно, дело не только в спросе. Количество дополнительных закупок у стран ОПЕК+ также зависит от того, сколько нефти приходит из других источников. И тут неопределенности столько же, сколько и в случае со спросом.

Есть опасность (или надежда, если вы конкурирующий нефтедобытчик), что добыча на сланцевых месторождениях США в ближайшие недели и месяцы вновь резко сократится. Эмили Эшфорд на прошлой неделе предупредила, - добыча на американских скважинах сейчас настолько низкая, что крупные месячные сокращения могут быть неизбежны.



Согласно наиболее надежным ежемесячным данным от Управления энергетической информации США, сокращение внутренней добычи сырья в этом году намного более резкое и значительное, чем предполагалось на основе предварительных еженедельных данных. Еще одно значительное сокращение добычи в США оставит странам ОПЕК+ больше возможностей для увеличения собственной добычи.



Как я писал ранее, есть проблемы и внутри самой организации. Благодаря действиям министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул-Азиза ибн Салмана (Abdul Aziz bin Salman) общее сокращение добычи в соответствии с обговоренными лимитами прошло неожиданно хорошо. Однако некоторые страны продолжают испытываться трудности с применением на практике этих ограничений.



Другим источником нестабильности является Ливия, которая остается вне этой сделки. Политическое перемирие в гражданской войне может позволить стране нарастить экспорт и таким образом увеличить мировые поставки в неудобный для организации момент. Государственная нефтекомпания предсказывает рост поставок до 260 тысяч баррелей в день от примерно трети от этого количества, поставляемого сейчас. Компания "Goldman Sachs" считает, что экспорт Ливии может вырасти в два раза к концу года.



Даже крупнейшие поставщики нефти - "Vitol Group", "Trafigura Group" и "Mercuria Energy Group" - не могут прийти к единому мнению на счет перспектив спроса на нефть в ближайшие месяцы.



Сооснователь "Mercuria Energy Group" и ее генеральный директор Марко Дурнанд (Marco Durnand) считает, что "нам не нужно больше нефти", чем ОПЕК+ собирается добывать с января. Представители "Trafigura Group" также настроены пессимистично. Однако у "Vitol Group" очевидно более позитивный взгляд на ситуацию, чем у ее конкурентов.



При такой неопределенности совсем не удивительно, что внутри ОПЕК+ нарастает напряжение.



Саудовская Аравия хочет, прежде всего, не дать упасть ценам на нефть. Министр энергетики страны говорит, что ОПЕК+ будет принимать "активные и упреждающие" меры, чтобы не допустить роста предложения над спросом. Он хочет сделать нефтетрейдеров "как можно более нервными".



Его российский коллега Александр Новак более осторожен. Он хочет избежать постоянных пересмотров сделки, устанавливающей объемы добычи до конца апреля 2022 года. Соглашение предусматривает увеличение общих объемов добычи на 2 миллиона баррелей ежедневно, начиная с января. Новак хочет отложить принятие решения как можно дальше во времени.



Мы все видели, к чему может привести противостояния двух крупных представителей ОПЕК+. Подобные разногласия были и в марте, когда Россия хотела сохранить статус-кво, а Саудовская Аравия настаивала на значительных сокращениях добычи. Все это привело к кратковременному периоду бесплатного производства, а цены на нефть опустились ниже отметки в 20 долларов. Никто не хочет, чтобы это повторилось.



Джулиан Ли - эксперт в области нефти в Bloomberg First Word. Ранее работал главным аналитиком в Центре глобальных энергетических исследований (Centre for Global Energy Studies).



Опубликовано 27/09/2020