Саудовская Аравия ввела эмбарго на турецкие товары

23:30 28.09.2020

Саудовская Аравия ввела эмбарго на турецкие товары

Власти Саудовской Аравии объявили о введении эмбарго на товары из Турции. Ограничения вступят в силу 3 октября. Санкции станут первыми за 30 лет торговых отношений между странами.



Турецкие предприниматели поставляли в арабское королевство фрукты, овощи, другие пищевые продукты, мебель и оборудование для отелей. Объемы экспорта оценивались в 3,3 млрд долларов в год. Таким образом, действия Эр-Рияда станут дополнительным ударом для слабеющей турецкой экономики, пишет Greek City Times.



Последнее время саудовцы держали сотни турецких грузовиков на границе и тысячи посылок из Турции в своих аэропортах. Грузы были допущены в страну только после вмешательства турецких дипломатов в королевстве. Однако теперь запрет принимает официальный, а не рекомендательный характер.



Представители Ассоциации экспортеров Турции заявили турецкому изданию Cumhuriyet, что "не понимают причин введения эмбарго", а турецкие власти "не делают ничего, чтобы решить проблему".



"Саудовская Аравия - самый важный для нас рынок, - заявил представитель ассоциации. - Но мои контрагенты в Саудовской Аравии больше не делают закупок - их предупредило правительство, они опасаются. В конце месяца торговля остановится. Мы отгружаем последние заказы, и не знаем, что делать дальше".



Утверждается, что Эр-Рияд оказывает давление на местные предприятия, чтобы те не торговали с Анкарой. Саудовская Аравия пообещала наложить штраф на любую компанию, которая проигнорирует приказ. Помимо этого, власти арабской страны якобы "отговаривают" население от поездок в Турцию.

Тем временем турецкая лира обновила исторический минимум на фоне геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13:08 (мск), курс доллара рос до 7,7943 лиры за доллар с 7,6607 лиры на предыдущем закрытии. В начале августа курс лиры уже обновлял исторический минимум, достигнутый в мае 2020 года, в 7,2712 лиры к доллару. С тех пор турецкая валюта преимущественно ослаблялась, причем темпы ускорились с середины сентября. Остановить это падение не смогли даже меры Центробанка Турции, который в минувший четверг повысил ключевую ставку с 8,25% до 10,25%.



Отношения между Эр-Риядом и Анкарой стали ухудшаться после дипломатического скандала вокруг Катара в 2017 году - тогда Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива разорвали отношения с Дохой, обвинив ее в поддержке террористов и распространении экстремистской идеологии. Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ, в частности, потребовали, чтобы катарские власти закрыли телеканал "Аль-Джазира", снизили уровень дипотношений с Ираном и полностью разорвали связи с исламистской организацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ). В списке, переданном властям Катара через Кувейт, также указывалось на необходимость прекращения военного присутствия Турции на территории полуостровного эмирата. Инициаторы ультиматума дали Катару 10 дней для его удовлетворения или отклонения. Доха отвергла ультиматум.



Новый удар по отношениям Турции и Саудовской Аравии нанесло убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве монархии в Стамбуле. Реакция турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, призвавшего к "международному суду" над убийцами Хашоггги и его прозрачные намеки на причастность к преступлению высших представителей семьи Аль-Сауд, побудили бизнес-группы королевства, включая Торгово-промышленную палату Эр-Рияда, призвать к полному бойкоту продуктов с маркировкой "Сделано в Турции".