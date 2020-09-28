Елбасы наоткрывал конгресс-холлов, спорт-арен и всяких аэропортов в Туркестанских Васюках

23:56 28.09.2020

Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии нескольких крупных объектов в Туркестанской области



28 Сентября 2020 Автор: Ирина ГАЛУШКО | Туркестанская область



Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии нескольких крупных объектов в Туркестанской области



Первый президент страны Нурсултан Назарбаев, побывав с рабочим визитом в Туркестанской области, принял участие в презентации сразу трех крупных объектов. Их строительство началось с обретением древним городом статуса областного центра.



На протяжении многих веков Туркестан был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства. С подписанием елбасы указа о создании Туркестанской области и наделением Туркестана статусом областного центра город вновь оказался в фокусе внимания. Историческое решение стало новой главой в возрождении Туркестана как духовного и культурного центра всего тюркского мира.



Два года назад Туркестан превратился в одну большую строительную площадку. Сейчас там возводятся десятки социальных, культурных и административных зданий, существенно выросли темпы жилищного строительства.



Особые надежды жители древнего города и всей Туркестанской области связывают со строительством современного международного аэропорта. Запуск его в эксплуатацию придаст мощный импульс развитию туризма в регионе. Строительство новой воздушной гавани, возведенной в соответствии с международными стандартами, осуществлялось в рамках государственно-частного партнерства.



Общая площадь международного аэропорта составляет 905 гектаров. Пропускная способность пассажирского терминала – порядка трех миллионов человек в год. На начальном этапе он свяжет Туркестан с северной и южной столицами. Чуть позже появится авиасообщение со всеми областными центрами страны. Улететь из Туркестана можно будет и в Стамбул. Известно также, что новая воздушная гавань будет функционировать в режиме "открытое небо" для полетов иностранных авиакомпаний. Это обстоятельство будет способствовать расширению географии полетов и привлечению потока зарубежных туристов.



Важным для жителей Туркестана событием, которое также состоялось при участии первого президента Казахстана, стало открытие нового современного стадиона "Туркестан-Арена", который был возведен при поддержке АО "Самрук-Казына". Трибуны стадиона рассчитаны на семь тысяч зрителей. Помимо футбольного поля, там есть залы акробатики, бокса, тяжелой атлетики.



Нурсултан Назарбаев также принял участие в презентации самого большого концертного зала Туркестана – "Конгресс-холла". Рассчитанный на тысячу мест, он может использоваться для проведения научных конференций, форумов, международных встреч.