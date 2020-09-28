Аркадаг бурно отпраздновал День ТуркменНезависимости

00:56 29.09.2020

В столице Туркменистана прошел парад и салют ко Дню независимости



На центральной площади Ашхабада 27 сентября прошел парад, посвященный 29-й годовщине независимости Туркменистана. В мероприятии приняли участие представители всех родов войск. В рамках автомобильной процессии были показаны достижения страны в различных областях, сообщили местные СМИ.



Праздничное утро началось с возложения цветов к Монументу независимости. После этого глава минобороны Туркменистана Бегенч Гундогдыев выступил с докладом перед главой государства Гурбангулы Бердымухамедовым. Получив команду президента, министр принял парад.







Торжественный смотр включал марш туркменских офицеров, солдат, курсантов. В рамках парада были продемонстрированы различные виды техники вооруженных сил страны, а именно бронированные машины Land Rover с противотанковыми ракетами, минометами и пулеметами; самоходные противотанковые ракетные комплексы КАРАКАЛ; военные вертолеты и самолет Diamond-42, используемый для разведки.



Автоплатформы, последовавшие за парадом, показали достижения туркменского народа в сфере нефти и газа, транспорта, коммуникации, сельского хозяйства, текстильной и химической промышленности.



По случаю 29-й годовщины независимости Бердымухамедов обратился к соотечественникам и отметил, что реформы, проводимые в стране, служат великим и благородным целям.



Праздничный фейерверк в честь празднования 29-й годовщины независимости Туркменистана завершил вечер.