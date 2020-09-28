Противостояние: что известно о боевом потенциале ВС Армении и Азербайджана

01:04 29.09.2020 В распоряжении обеих стран - современная военная техника и десятки тысяч солдат. Но для победы этого недостаточно



Леонид Нерсисян



Утром 27 сентября резко обострилось военное противостояние на границе Азербайджана и Нагорного Карабаха. В отличие от апрельской войны 2016 года боевые действия ведутся практически на всем протяжении линии соприкосновения. В Сеть уже попали кадры уничтожения более 10 единиц военной техники азербайджанской армии и армянских средств противовоздушной обороны и бронетехники. Подробнее о военном потенциале конфликтующих сторон - в материале "Известий".



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Прежде всего следует отметить, что численность личного состава ВС Азербайджана и армянских сил (ВС Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха) отличается не столь сильно: около 80 тыс. против 65 тыс. соответственно. Проходящая в НКР мобилизация позволит в кратчайшие сроки (не более дня) привлечь еще до 10 тыс. штыков. Также надо учитывать, что небольшую часть ВС Азербайджана составляет военно-морской флот, который к азербайджано-карабахскому конфликту отношения не имеет. Что касается тяжелых вооружений и военной техники, то здесь ситуация разная в зависимости от категорий оружия.



Сухопутные войска



Если речь идет о бронетехнике, то Азербайджан с начала 2010-х осуществил определенный качественный скачок, в основном за счет закупок в России. Так, на вооружении азербайджанской армии имеется 119 боевых машин пехоты БМП-3, а также 186 БМП-2 и, вероятно, 21 БМП-1. Армянские силы могут противопоставить этому до 300 БМП-1 и БМП-2 в неизвестном соотношении. Похожая ситуация и с танками - на вооружении ВС Азербайджана состоит около 400 танков Т-72 и еще 100 современных Т-90С, а у армянских сил насчитывается до 400 Т-72.



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Что касается бронетранспортеров, то здесь у Азербайджана есть заметное численное преимущество. На балансе числятся 259 устаревших БТР-70 (часть может находиться на хранении), 230 новых БТР-82А, 103 БТР-80 и 196 МТ-ЛБ. У армянских войск имеется 92 БТР-70, 114 БТР-80 и до 200 МТ-ЛБ. По бронеавтомобилям Азербайджан также впереди. В последние годы были приобретены, по разным данным, от 380 до 480 единиц техники, включая турецкие Cobra, российские Scorpion B, израильские SandCat, а также южноафриканские Matador и Marauder MRAPs, собранные по лицензии на азербайджанских предприятиях. Армянские войска при этом полагаются в основном на советские автомобили и на пикапы производства Toyota.



Если сравнивать возможности бронетехники в целом, то критического численного перевеса у сторон не наблюдается, однако Азербайджан достиг определенного качественного преимущества. Более того, обе стороны имеют большое количество переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), что значительно сужает возможности открытого применения бронетехники.



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Наибольшего перевеса над Арменией Азербайджан достиг в количестве артиллерии, особенно самоходной и реактивной. Азербайджанская армия имеет на вооружении следующие самоходные артиллерийские установки (САУ): 46 122-миллиметровых САУ "Гвоздика", 45 152-миллиметровых САУ "Акация", 25 120-миллиметровых САУ "Нона-С", 12 203-миллиметровых САУ "Пион", 18 152-миллиметровых САУ "Мста-С", 18 120-миллиметровых САУ "Вена", 36 152-миллиметровых САУ Dana (модернизированы в Чехии), 5 израильских 120-миллиметровых самоходных минометов ATMOS. Что касается буксируемых орудий, то числятся 24 152-миллиметровых орудия Д-20, до 42 152-миллиметровых "Гиацинтов-Б", 225 122-миллиметровых Д-30, 36 130-миллиметровых М-46 и 72 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Количество 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов достигает 400 единиц.



Что касается реактивных систем залпового огня (РСЗО), то в ВС Азербайджана числятся 44 122-миллиметровых РСЗО "Град", 30 122-миллиметровых РСЗО RM-70, 30 турецких 107-миллиметровых РСЗО T-107, 40 122-миллиметровых турецких РСЗО T-122, 21 турецкая 302-миллиметровая РСЗО T-300 Kasirga, 30 300-миллиметровых РСЗО "Смерч", 24 реактивных огнемета ТОС-1А "Солнцепек", 10 128-миллиметровых хорватских РСЗО RAK-12, 18 израильских мультикалиберных РСЗО Lynx и 10 301-миллиметровых белорусских РСЗО "Полонез".



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Армении может выставить на бой суммарно до 62 122-миллиметровых САУ "Гвоздика" и 152-миллиметровых САУ "Акация". Что касается буксируемых орудий, то числятся 34 152-миллиметровых орудия Д-20, 26 152-миллиметровых "Гиацинтов-Б", 85 122-миллиметровых Д-30, 2 152-миллиметровых орудия Д-1, некоторое количество 130-миллиметровых М-46 и 40 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира". Количество 120-миллиметровых минометов составляет около 80 единиц. Еще около 300 единиц ствольной артиллерии перечисленных выше типов находится в составе АО НКР, однако их точное соотношение неизвестно.



В распоряжении ВС Армении имеется до 60 122-миллиметровых РСЗО "Град", не менее 8 300-миллиметровых РСЗО "Смерч" и 4 китайских 273-миллиметровых РСЗО WM-80 – 4. Около 24 "Градов" находятся в составе АО НКР.



Из приведенных цифр видно, что Азербайджан имеет большую по численности и мобильности артиллерию. В этом есть определенная логика, учитывая, что именно перед Баку стоит задача по взламыванию глубокоэшелонированной обороны противника. При этом наличие большого количества тяжелых РСЗО (калибром 300 мм) позволяет угрожать площадным целям в глубине территории противника.



Армения имеет значительный перевес в оперативно-тактических ракетных комплексах (ОТРК). Страна обладает бригадным комплектом ОТРК "Искандер-Э" (не менее 8 пусковых установок, каждая из которых несет две ракеты), способных с высочайшей точностью поражать объекты практически на всей территории Азербайджана (максимальная дальность полета ракеты составляет примерно 300 км). Кроме того, в распоряжении ВС Армении находятся 8 устаревших ракетных комплексов Р-17 "Эльбрус" (максимальная дальность соответствует "Искандеру", но точность низкая) и не менее 4 ОТРК "Точка-У" (максимальная дальность пуска - 120 км).



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У Азербайджана в этой категории имеется только 3 ОТРК "Точка-У" и 4 израильских ОТРК Lora, достаточно близких по характеристикам к "Искандеру".



Подобный расклад позволяет Армении постоянно угрожать ключевым военным и гражданским инфраструктурным (включая нефтегазовые) объектам противника, в том числе сдерживая применение Азербайджаном тяжелых РСЗО по целям на территории Армении.



Военно-воздушные силы и ПВО



Что касается военно-воздушных сил, то здесь есть однозначный численный перевес Азербайджана: до 40 штурмовиков Су-25, 15 истребителей МиГ-29, до 26 штурмовых вертолетов Ми-24, 24 приобретенных в России ударных вертолета Ми-35М, до 77 военно-транспортных Ми-8/17 и 6 Ка-27/32. У армянской стороны имеется 14 штурмовиков Су-25, 4 многофункциональных истребителя Су-30СМ, 12 военно-транспортных вертолетов Ми-8 и 12 штурмовых вертолетов Ми-24.



На первый взгляд вырисовывается серьезное преимущество Азербайджана, но на деле его реализовать практически невозможно - обе стороны обладают мощными системами ПВО, не позволяющими масштабно использовать авиацию. В итоге эта часть вооруженных сил остается в заметной степени невостребованной, что демонстрирует быстрая потеря азербайджанских вертолетов и отказ от их применения как в апреле 2016 года, так и сегодня.



Основу сил ПВО Азербайджана составляют два дивизиона российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности С-300ПМУ-2, дивизион израильских ЗРК Barak-8, четыре дивизиона модернизированных в Белоруссии ЗРК средней дальности "Бук-МБ" и множество других систем малого радиуса действия ("Оса" в различных модификациях, переносные зенитные ракетные комплексы и т.п.).



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Армения этому может противопоставить не менее трех дивизионов ЗРК С-300ПТ-1 и двух С-300ПС (более старые модификации "трехсотки", нежели у Азербайджана), зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия Тор-М2КМ, в 2019 году поставленные из России, ЗРК "Куб" в некотором количестве, все те же "Осы", переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла-С" и "Верба" и др.



Сравнивать средства ПВО друг с другом смысла нет - однозначно в обоих случаях их достаточно для блокирования ВВС противника.



Беспилотная авиация



Во всех последних военных конфликтах беспилотная авиация играет очень важную роль. Азербайджано-карабахский конфликт не исключение. Более того, именно здесь в 2016 году произошло первое столкновение регулярных армий, применяющих современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Азербайджан достаточно давно сделал ставку на закупку израильских БПЛА, причем практически всех доступных классов и типов. Так, Баку сегодня имеет на вооружении даже крупные БПЛА MALE-класса (средней высоты и большой продолжительности полета), такие как Hermes-900 и Heron. Также акцент был сделан на закупку барражирующих боеприпасов ("дронов-камикадзе"), таких как Orbiter-1K, SkyStriker, Harop.



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Армения дроны не закупает, но производит самостоятельно. В этом году на вооружении появилось даже два типа барражирующих боеприпасов, а разведывательные БПЛА X-55M успешно применялись и в 2016 году. Конечно, эти аппараты уступают по характеристикам израильским, но они находятся в массовом серийном производстве и стоят намного дешевле, позволяя более бедной Армении иметь их в достатке.



Отметим, что опыт массированного применения дронов показывает, что полностью от них защититься с помощью ПВО невозможно - необходимо симметрично отвечать на их применение. Пока армянской стороне это делать удается, хоть и находясь в позиции догоняющей стороны.



Хрупкое равновесие



Сравнительный анализ (см. таблицу) показывает, что у Азербайджана имеется незначительный перевес в большинстве категорий вооружений, кроме баллистических ракет, в которых перевес за Арменией, и РСЗО, в которых перевес за Азербайджаном.



Общие силы сторон по категориям

Страна - Личный состав, Танки, БМП, БТР, Ствольная артиллерия, РСЗО, ОТКР, Боевые самолеты, Боевые вертолеты

Армения и НКР - 65 000, 400, ок. 300, ок. 400, до 600, более 100, более 20, 18, 12

Азербайджан - 80 000, более 500, 386, до 800, более 800, 257, 7, 55, 50



Тех сил, которыми располагает Азербайджан, недостаточно для организации прорыва на коротком Карабахском фронте, в том случае, если армянские силы будут оборонятся грамотно. Более того, истощение сил, которое может начаться после нескольких дней позиционного наступления, способно привести к эффективным армянским контратакам. Ограничивает Азербайджан и невозможность полномасштабного наступления на армяно-азербайджанской границе из-за сдерживающего фактора ОДКБ.



Надо отметить, что, вероятнее всего, ни у одной из стран сегодня не хватит ресурсов для полной военной победы над противником, а итогом конфликта вряд ли станет серьезное изменение границ (по крайней мере, если он не станет затяжным). Из основных рисков стоит отметить дальнейшую эскалацию и возможное нанесение ударов по стратегической инфраструктуре (электростанциям и др.) с помощью ОТРК и тяжелых РСЗО. Такой путь может привести к непоправимому для стран ущербу и откату на десятилетия назад в экономическом развитии. Другой серьезный риск - вовлечение в конфликт непосредственно Армении, а следом и третьих стран, что может превратить конфликт в региональный. Источник - Известия

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