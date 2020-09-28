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|Узбекистан построил в Таджикистане современную школу
01:06 29.09.2020
В Таджикистане состоялось открытие школы, построенной Узбекистаном.
Школа оснащена современным техническим оборудованием в соответствии с последними стандартами школьного образования, а также имеет необычное дизайнерское оформление.
Открытие прошло при участии министра образования Узбекистана, председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари".
Как сообщалось ранее, школа построена в Спитаменском районе Согдийской области Таджикистана.
Соглашение о строительстве было подписано во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан.
Школа рассчитана на 630 мест.