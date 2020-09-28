Мир мирит - Карабах воюет. Добиться деэскалации конфликта пока никому не удалось, - "Къ"

08:43 29.09.2020 Газета "Коммерсантъ" №177 от 29.09.2020, стр. 1

В понедельник азербайджанские войска пытались развивать наступление на армянские позиции в Нагорном Карабахе. Как объяснил "Ъ" помощник президента республики Хикмет Гаджиев, такие действия военных необходимы для того, чтобы "обезопасить мирное население, компактно живущее вдоль линии соприкосновения". По утверждению собеседников "Ъ" в Армении, азербайджанское наступление выдохлось и бои приобрели позиционный характер. Тем временем едва ли не все мировое сообщество призывало Баку и Ереван прекратить кровопролитие и вернуться за стол переговоров. В этом хоре диссонансом звучали голоса стран, открыто поддержавших одну из сторон конфликта.



Кто нанял сирийцев



Второй день обострения конфликта в Нагорном Карабахе прошел почти так же напряженно, как и первый. Вечером в Минобороны Армении заявили: вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на участке долины реки Аракс (юг Карабаха, граница с Ираном) и на участке Матагис-Талыш (северо-восток Карабаха).



Как заявила в понедельник пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, подразделения Армии обороны Карабаха на отдельных участках успешно осуществляют "операции возмездия". Правда, цена этих "успешных операций" была весьма высокой. Вместе с потерями первого дня число погибших с армянской стороны приблизилось к 60. Есть погибшие и пострадавшие и среди мирных жителей.



Азербайджанская сторона, в свою очередь, не раскрыла военные потери, говоря лишь о жертвах среди мирного населения. К понедельнику число раненых достигло 26, а число убитых - 6 человек. Как утверждает Шушан Степанян, азербайджанцы просто не могут оценить свои военные потери, так как "несколько десятков" тел их бойцов остаются лежать с армянской стороны от линии фронта.



В свою очередь, в Баку говорят о том, что Ереван скрывает реальные потери - на самом деле погибло якобы около 550 армянских военных.

Азербайджанские власти в эти дни, по сути, повторяют давно высказанный тезис, что на стороне Еревана и Степанакерта воюют этнические армяне из Сирии и других стран Ближнего Востока - то же самое в интервью "Ъ" еще в июле говорил помощник президента Хикмет Гаджиев. По словам начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагифа Даргяхлы, иностранные наемники и составляют значительную часть убитых. "Но поскольку они не зарегистрированы в Армении официально, враг легко скрывает эти потери",- сказал он журналистам.



В использовании "иностранных боевиков" Армению обвинила и Турция - главный союзник Азербайджана. "Армения должна немедленно прекратить свои атаки и отправить обратно наемников и террористов, доставленных на Южный Кавказ",- заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.



В Ереване, в свою очередь, утверждают обратное. "Рядом с азербайджанцами воюют турецкие инструкторы, которые используют турецкое вооружение, в том числе беспилотники и самолеты. У нас есть также информация о том, что Турция вербует в некоторых странах Ближнего Востока наемников-террористов и отправляет в Азербайджан",- заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян. Хикмет Гаджиев в беседе с "Ъ" заверил, что эта информация неверна.



Информация о переброске сирийских бойцов в Азербайджан появилась в воскресенье на сайте близкого к сирийской оппозиции Центра мониторинга за соблюдением прав человека. Там заявили, что первая группа сирийских бойцов, представляющая протурецкую часть сирийской оппозиции, прибыла из района Африна (север Сирии) в Азербайджан, а еще одна партия бойцов готовится к отправке. В центре утверждают, что часть бойцов раньше воевала в Ливии. Одновременно с этим в соцсетях появилось видео, на котором видно, как машины, полные вооруженных людей, едут по дороге. Их приветствуют криками на азербайджанском "Аллах в помощь", а они сами отвечают на арабском: "Наш лидер до конца жизни - наш господин Мухаммед". Мнения собеседников "Ъ" о том, говорят ли вооруженные люди на сирийском диалекте или нет, расходятся.



Как написала в своем Twitter-аккаунте эксперт по сирийской оппозиции Элизабет Цурков, около месяца назад по WhatsApp среди бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии стала распространяться информация, что они могут зарегистрироваться для поездки в Азербайджан за зарплату $2–2,5 тыс. в месяц. По ее словам, около недели назад десятки боевиков с северо-запада Сирии покинули страну через Турцию в неизвестном направлении. Эксперт подчеркнула, что не может подтвердить их прибытие в Азербайджан. Источники "Ъ" в сирийской оппозиции тоже не подтверждают отправку бойцов в Азербайджан.



Нет свидетельств того, что сирийцы воюют на стороне Армении.

Но при этом в группе "Армяне Сирии" в Facebook есть несколько постов, в которых молодые сирийцы, недовольные политикой Турции, выражают готовность отправиться воевать с Азербайджаном.



Война за территории или за уступки



Каковы реальные территориальные изменения по итогам двух дней боев, пока непонятно: вечером в воскресенье президент НКР Араик Арутюнян признал потерю некоторых позиций, в то время как Азербайджан заявил о взятии под свой контроль шести сел вдоль линии фронта. В понедельник список достижений Азербайджана пополнился высотой в районе села Талыш. Однако, как утверждают в Степанакерте и Ереване, за ночь ситуация изменилась в их пользу - "армия обороны вернула ряд потерянных ранее позиций". В свою очередь, Хикмет Гаджиев заявил "Ъ", что никаких территорий армянам вернуть не удалось.



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Опрошенные "Ъ" эксперты убеждены, что цель Баку в ходе этого обострения - это именно захват новых территорий, пусть небольших, но стратегически и психологически значимых. "Вряд ли речь идет об "отвоевании" Азербайджаном всех "оккупированных территорий" - совершенно очевидно, что это потребует достаточно длительной затяжной кровопролитной войны, которая может серьезно осложнить внутри- и внешнеполитическое положение Азербайджана",- заявил "Ъ" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Он убежден, что обострение - это "заранее спланированная и организованная операция Баку". По мнению координатора армянского сайта военных новостей Razm.info Карена Вртанесяна, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву очень нужна "маленькая победоносная война". "Было продумано несколько сценариев. Заставить (армянскую сторону.- "Ъ") пойти на уступки - один из них. Но если бы у Азербайджана получилось прорвать оборону, то вряд ли бы они стали останавливаться на полпути",- заявил он "Ъ". А бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян сказал "Ъ": "Наступление велось по основным трем направлениям. В основу операции была положена внезапность с дальнейшим массированным применением бронетехники, артиллерии и прочих родов войск. Но азербайджанцам не удалось достичь успеха, и сегодня идут позиционные бои".



В Баку, напомним, исходят из противоположной точки зрения - что обострение началось из-за армянской "провокации". Поэтому помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил "Ъ", что настоящая цель "контрнаступления" Баку - "принуждение Армении к миру" и "обеспечение безопасности гражданского населения". Он отметил, что уже утром в понедельник обстрелу подвергся приграничный город Тертер: "Пострадало здание городского суда, ковровая фабрика. А еще мы построили новое здание для вынужденных переселенцев - и армяне атаковали именно его".



Кто за кого



Хотя большинство стран и международных организаций призывают стороны вернуться за стол переговоров, один внешний игрок все более активно подталкивает Азербайджан добиваться возвращения территорий военным путем - это Турция. "Пришло время покончить с оккупацией Армении, время платить по счетам. Иначе Армения будет и дальше своевольничать. Она должна уйти с оккупированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана",- заявил в понедельник президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган.



Кроме того, Азербайджан поддержали две страны, находящиеся в непростых отношениях друг с другом,- Пакистан, не признающий суверенитет Армении, и Афганистан.

В свою очередь, Кипр стал единственной страной, полностью поддержавшей Ереван: МИД республики осудил "нарушение Азербайджаном режима прекращения огня, которое привело к ожесточенным столкновениям, повлекшим за собой жертвы среди гражданского населения".



Одной из ключевых интриг во время любого обострения армяно-азербайджанского конфликта можно назвать позицию Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая, согласно уставу, может вмешаться в противостояние, если будет доказана агрессия против одного из ее членов - то есть Армении. Но пока генсек ОДКБ Станислав Зась лишь выразил "серьезную обеспокоенность и озабоченность" происходящим. Правда, пока Ереван и не обращался в организацию за помощью. "Зависит от того, как ситуация будет развиваться. Конечно, это (обращение к ОБКД.- "Ъ") возможно, такое право есть",- заявил "Интерфаксу" посол Армении в Москве Вардан Тоганян.



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Посредником же традиционно являются члены так называемой Минской группы ОБСЕ (сопредседатели - Россия, США и Франция), но в ее эффективность, похоже, не верит ни одна из сторон конфликта. На этом фоне в понедельник зазвучали призывы к привлечению другой международной структуры - Совбеза ООН. С инициативой проведения там консультации по Карабаху выступила Эстония, непостоянный член Совбеза в 2020–2021 годах. "Я говорил по телефону с министрами иностранных дел обеих стран, Армении и Азербайджана. Думаю, очень важно, чтобы все стороны действовали сдержанно и пытались разрешить конфликт путем диалога",- заявил в этой связи "Ъ" глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, призвав "попытаться задействовать для деэскалации все возможные международные механизмы".



Кирилл Кривошеев, Елена Черненко, Марианна Беленькая, Галина Дудина Источник - kommersant.ru

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