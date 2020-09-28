Обещать не значит купить. Торговая сделка КНР и США не выполняется

08:48 29.09.2020

Газета "Коммерсантъ" №177 от 29.09.2020, стр. 2

Торговая сделка между США и Китаем, заключенная в январе 2020 года по итогам длительных переговоров, фактически не исполняется: закупки по товарам, перечисленным в соглашении (а это около 70% китайского импорта из США), составляют около 50% от плана, подсчитали эксперты Peterson Institute for International Economics (PIIE). По сравнению с 2017 годом с января Китай сократил закупки по всем основным товарным группам, включая сельхозпродукцию и энергоносители. Впрочем, в условиях пандемии и мировой экспорт сократился во втором квартале на одну пятую.



Торговая сделка между США и Китаем вступила в силу 14 февраля этого года - по ее условиям Китай обязался в 2020–2021 годах суммарно увеличить закупки американских товаров примерно на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в обмен на отказ Вашингтона от проведения последнего раунда повышения пошлин и снижение вдвое (до 7,5%) тарифа на китайский импорт в объеме $112 млрд. Однако с января по август ввоз составил лишь 50% от планового, свидетельствуют расчеты PIIE. Список товаров в соглашении охватывает импорт 2017 года в размере $108,8 млрд (это 70% китайского импорта из США - $154,4 млрд).



К концу 2020 года Китай должен увеличить закупки по покрытым соглашением товарам на $63,9 млрд: с учетом базы 2017 года, по данным китайской импортной статистики, это $172,7 млрд, по данным экспортной статистики США - $142,7 млрд.

При этом с начала года суммарный импорт КНР товаров из списка составил $56,1 млрд (должен был - $115,1 млрд) - по данным экспортной статистики, это $47,6 млрд вместо $95,1 млрд.



В том числе по сельхозпродукции Китай должен был нарастить поставки на $12,5 млрд (что соответствует таргету $36,6 млрд), но с января по август они составили $11 млрд вместо $24,4 млрд (43% от плана).

По промышленным товарам поставки должны были вырасти на $41,5 млрд по сравнению с таргетом $73,9 млрд - пока план выполняется на 60% ($41,5 млрд).

По энергоносителям планировался прирост на $18,5 млрд, до $25,3 млрд, по факту составил лишь 21% ($3,5 млрд).

По всем остальным товарам определенного таргета задано не было (на них приходится совокупно 30% импорта), и по ним произошло еще более резкое сокращение: поставки в КНР составили $22,2 млрд - на 28% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Заметим, по данным за восемь месяцев этого года, торговый оборот КНР-США снизился на 3,5% в сравнении с таким же периодом 2019 года, в том числе экспорт из Китая - на 3,6%, до $266 млрд, а импорт американских товаров в КНР - на 2,9%, до $78 млрд. Исполнению сделки препятствовала как пандемия (мировой экспорт во втором квартале этого года испытал беспрецедентный спад - в денежном выражении общий объем торговли в годовом выражении просел сразу на 21%), так и осложнение взаимоотношений двух стран (включая разногласия вокруг Гонконга и новые запреты на использование TikTok и WeChat в США по требованиям национальной безопасности).



При этом пошлины, введенные США в 2018 году в отношении ряда товаров из КНР, уже признаны не соответствующими правилам международной торговли панелью арбитров ВТО (всего за время торговой войны между двумя странами средний тариф США для китайской продукции вырос с 3,1% до 21%, а Китая для американских товаров - с 8% до 21,1%). Иск касается двух списков товаров, на которые Вашингтон ввел пошлины в размере 25%: сначала в июне (в отношении импорта на $34 млрд), а затем в сентябре 2018 года ($200 млрд). Однако привести это решение в действие Китай не сможет - из-за блокировки работы апелляционной инстанции ВТО.



Татьяна Едовина