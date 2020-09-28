Во что обойдется РФ армяно-азербайджанская война, - "НГ"

08:51 29.09.2020 Горячая фаза может опалить соседей конфликтующих сторон



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



28.09.2020



Очередная армяно-азербайджанская вспышка взаимной ненависти может значительно увеличить военные расходы России. Если конфликт не удастся быстро остановить, то к затратному политико-силовому противостоянию с Турцией в Сирии и Ливии для Москвы добавляется еще и дорогостоящий конфликт в Армении и Нагорном Карабахе. Принципиальное отличиние новой войны в том, что стороны уже не хотят вести мирные переговоры. И это чревато абсолютно ненужными в нынешней экономической ситуации нагрузками для госбюджета РФ.



До последнего времени Россия получала немалую выгоду, поставляя вооружения и Азербайджану, и Армении. И сохраняя при этом позицию миротворца, а также добрые отношения как с Арменией, так и Азербайджаном.



По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), доля российских вооружений в суммарном импорте оборонной продукции Азербайджана составляла около 22%. А в Армении за последние пять лет почти все закупки военной техники происходили из России. Средний ежегодный объем поставок российских вооружений в Армению и Азербайджан превышает 100 млн долл.



Пока конфликт вокруг Карабаха сводился к стычкам вдоль разграничительной линии, экспорт вооружений в Армению и Азербайджан был относительно безопасным занятием. Но теперь эта ситуация принципиально изменилась. Анкара и Баку отвергают продолжение прежних мирных переговоров и провозглашают целью войны переход Карабаха под контроль Азербайджана.



Для России в этом случае уже невозможно придерживаться прежней позиции находящегося на схваткой арбитра. Прямая поддержка Турцией Азербайджана толкает Россию на противоположную сторону конфликта. И если Ереван и Москва не согласятся с турецко-азербайджанской победой в регионе, то России нужно будет обеспечивать продолжение войны той или иной степени интенсивности.



Россия уже участвует в противостоянии с Турцией на территории Ливии и в Сирии. Ежегодные затраты на присутствие российских войск в Сирии, по разным оценкам, находятся в интервале от 50 до 70 млрд руб. Скрытые операции пророссийских сил в Ливии обходятся значительно дешевле, хотя более-менее точных финансовых данным о них не имеется.



На дополнительную нагрузку для российской экономики валютные рынки отреагировали практически мгновенно: доллар в России подорожал более чем на рубль и перевалил за отметку в 79 руб. за доллар.



Курс турецкой лиры также приблизился к новым историческим минимумам. В середине понедельника курс доллара рос до 7,7943 лиры за доллар с 7,6607 лиры на предыдущем закрытии. "Есть опасения, что Турция окажется втянутой в еще один региональный конфликт", – сказал агентству Reuters аналитик BlueBay Asset Management Тимоти Эш. Долларовые облигации Азербайджана и Армении также рухнули на фоне столкновений в Нагорном Карабахе.



Вовлечение Турции в конфликт перекроит геополитическую карту региона, предупредил глава МИД Нагорного Карабаха Масис Маилян. Одновременно спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что Армения – террористическое государство, угрожающее не только Азербайджану, но и миру во всем регионе.



Настало время завершить кризис в регионе, начавшийся с армянской оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, объявил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, "Турция продолжит всеми возможностями поддерживать дружественный и братский Азербайджан", – сказал турецкий лидер. По его словам, незамедлительное освобождение оккупированных земель Азербайджана откроет путь для мира и стабильности в регионе. Эрдоган отметил, что любые иные инициативы и попытки принуждения сторон к урегулированию незаконны и несправедливы, что соответствует лишь интересам Армении, передает агентство "Анадолу". Глава турецкого государства напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США, Россия и Франция – уже почти 30 лет не могут разрешить конфликт. Наоборот, они делают все для того, чтобы затянуть проблему. А теперь эти же страны пытаются поучать стороны конфликта, а местами даже угрожают, подчеркнул президент.



"Обострение ситуации в Нагорном Карабахе с экономической точки зрения невыгодно никому. Ни участникам, ни ближайшим соседям, ни хозяйству региона в целом. Если вооруженный конфликт будет локализован в течение нескольких дней, то последствия не станут существенными. Но при разрастании его до масштабной и длительной войны нанесет чувствительный удар. Дело в том, что Россия сильно экономически связана с обеими враждующими странами еще со времен СССР. Закавказские республики в рамках интеграции выступают важным рынком сбыта для российской экспортной продукции – оборудования, металлов, химических товаров и пр. Но для обычных россиян более чувствителен импорт из Закавказья. При нарастании конфликта, разрыве торгово-производственных цепочек, ущербе для хозяйств Азербайджана и Армении, переключении их на военные нужды российские покупатели могут ощутить и это. Снизится поток поставок, повысятся цены", – прогнозирует Петр Пушкарев, шеф-аналитик компании "ТелеТрейд".



"Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе вспыхнул так, что может "опалить" и ближайших соседей. В отличие от Сирии и Ливии в Нагорном Карабахе ситуация для России принципиально другая. И она очень опасна. Опасность заключается в том, что вооруженные столкновения могут перейти на территорию Армении и Азербайджана. С Арменией Россия состоит в ОДКБ. И по уставу этой организации Россия и другие участники обязаны оказать военную помощь стране, которая подверглась агрессии. Но в условиях разгоревшегося военного конфликта это может произойти только в том случае, если войска Азербайджана вторгнутся на территорию Армении. Сам Нагорный Карабах является непризнанной республикой, и Россия не имеет никаких обязательств по его защите. Но при всей агрессивности риторики со стороны Турции лидеры этой страны понимают, что прямое участие турецких войск в конфликте будет расценено мировым сообществом как акт агрессии", – рассуждает Игорь Хмелев, доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова.



Для России, по его словам, экономически выгодно занять позицию главной миротворческой силы, настойчиво склонять Армению и Азербайджан к прекращению огня и переговорам. "Прямая поддержка Армении Россией в конфликте в Нагорном Карабахе вообще трудно поддается экономической оценке. Если стоимость поставленных вооружений, боеприпасов и имущества еще можно посчитать, то экономические издержки от разрыва всех отношений с Турцией и Азербайджаном будут очень велики. Турция может перекрыть в крайнем случае проливы Босфор и Дарданеллы для российских судов. И заблокировать доставку грузов к российской военной базе в Сирии", – говорит эксперт. Источник - ng.ru

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