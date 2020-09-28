Международное право умерло. Да здравствует международное право! - И.Нагаев

09:21 29.09.2020 -Папа, а почему добро всегда побеждает? -Потому что, сынок, кто победил - тот и добро



Игорь Нагаев

28.09.2020



В моем понимании Международного права после распада СССР нет, т.е. чиновники соответствующие есть, министры иностранных дел регулярно друг с другом встречаются, государства заключают какие- то договоры друг с другом, а в ООН , так вообще, постоянно куча народа заседает, что-там делают, говорят, резолюции принимают, пачки бумаг таскают с этажа на этаж, но и только, только видимость того, что все решения в мире принимаются по любви и согласию всех стран-членов ООН, и в интересах всего мира. На самом деле, ООН в настоящий момент либо транслирует волю только США, либо вообще талантливо самоустраняется от реального решения каких-либо проблем.



Считается, что Международное право - это совокупность правовых норм, созданных для регулирования взаимоотношений между различными странами. Однако, я добавляю от себя, что для урегулирования в первую очередь межгосударственных отношений именно между более-менее равновеликими по силе государствами. Иначе говоря, сильные государства договариваются между собой как делить мир, как и кому торговать и зарабатывать, и на каких принципах и по каким стандартам должен жить мир договорившихся стран, и иных стран, не таких сильных и мощных, а потому примкнувших к данному союзу .



Так, Организация Объединенных наций, созданная в 1945 году, за годы своего существования обросла такими институтами, как:



- Международный валютный фонд



- Международный банк реконструкции и развития,



- Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ )



- Международное агенство по атомной энергии



и многими другими.



Примкнувшие к решению сильных стран-основателей ООН, страны при этом пользуются правами, вроде бы на равных с великими и большими, но на всякий случай все время ищут под чье крыло из великих спрятаться, ну, мало ли что может случиться. Вот, например, Югославия, решила остаться сама собой, не под кого не ложиться, вот и получила НАТОвские бомбардировки только потому, что не догадалась заранее упасть в ноги гегемону и отдать ему бесплатно всю свою территорию и ее содержимое.



В рамках стартовавшей в Нью-Йорке 75-й сессии Генеральной ассамблеи Президент США Трамп совершенно замечательно выступил, очевидно, по привычке, как представитель единственной и всемогущей сверхдержавы на планете, что уже не соответствует нынешним реалиям, и заодно обвинил Китай в распространении коронавируса, и в том, что Китай манипулирует ВОЗ как того пожелает. Однако Китай, да и специалисты из других стран, утверждали, что ВОЗ находится под полным контролем Билла Гейтса, так как его структуры являются главными спонсорами ВОЗ.



Иначе говоря, никто даже не рассматривает ВОЗ как самостоятельную и независимую международную структуру, никто. Вот что такое, когда международного права нет, а есть только обладатели силы, которые делят мир между собой и под себя. Отсюда, кстати, следует и полная противоречий политика и высказывания ее различных чиновников касательно вируса. Как известно, ВОЗ так и не отправило ни в одну страну официальное заключение с подписью главы и печатью организации, где ситуация с вирусом была бы классифицирована как пандемия. Мало того, в разосланных рекомендациях по профилактике ВОЗ то требует всем носить маски, то уже в рекомендациях новых от 08 июня 2020года уже не требует а только рекомендует, и то только больным, а не всем подряд, и говорят нам, что бессимптомные носители не заразны. И у меня уже появились подозрения, что столь переменчивая позиция руководителей ВОЗ вызвана давлением на нее различных заинтересованных сторон, а не истиной. Интересно бы знать, кто главный заказчик.



Когда сильные США при отсутствии второй такой же сильной страны, очень хотели атаковать Ирак, то достаточно было в 2003 году госсекретарю США Колину Пауэллу помахать, потрясти какой-то непонятной пробиркой в ООН, утверждая, что это образец биологического оружия, имеющегося в распоряжении Ирака, чтобы все приняли во фрунт, и дали необходимое одобрение. В ситуации с Ливией так даже пробиркой не пришлось пугать общественность, все оказалось еще проще - и бомбы посыпались еще быстрее. А почему? Да потому, что гегемон был вне конкуренции на вершине пищевой цепочки мира, ибо Россия еще была совсем слаба после добровольной самоликвидации СССР в 1991 году, а Китай еще не имел звания первой экономики мира, как это имеет место быть сейчас. Таким образом, у США не было никаких препятствий чтобы диктовать свою волю всему миру, и делать все, что душе угодно.



Тогда окончательно стало понятно, что в условиях отсутствия противовеса одной –единственной сверхдержаве, международным правом является исключительно воля этой сверхдержавы, и только.



Иначе говоря, все, как в басне Крылова "Волк и ягненок", когда Волк говорит ягненку:



Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". -

Сказал и в темный лес Ягненка поволок.



Есть международное соглашение или его нет, но для страны, которая очень хочет военным путем перекроить собственность, границы, ресурсы, - для такой страны нужен любой повод для обоснования права напасть и воевать. Так загадочный взрыв американского броненосного крейсера "Мэн" в бухте Гаваны зимой 1898 года послужил поводом для начала войны США против Испании. Предполагают, что корабль был взорван самими американцами. В результате войны по Парижскому договору 1898 года, США получили Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппинские острова, а также получили право временно контролировать Кубу.



Еще железный канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк в ХIХ веке сказал:



"Главное - захватить чужой город, а там уж историки обоснуют, почему это исконно наши земли".



А победителей, как известно, не судят. Есть такой известный анекдот на эту тему:



-Папа, а почему добро всегда побеждает?



-Потому что, сынок, кто победил - тот и добро.



Вот в 907 году нашей эры Великий князь Киевский "вещий" Олег прибивает свой щит на врата Константинополя и заключает с Византией мир, получив для наших купцов право торговать беспошлинно. Но уже при следующих князьях это право было аннулировано, ввиду изменившегося баланса сил. Реальные права, а не на бумаге, есть только у сильных. Если в географическом атласе указаны границы какого-либо государства, то следует верить этим границам, только тогда и потому, что данное государство может их отстоять и на поле боя, а значит, и в цехах заводов.



В истории бывали, разумеется, случаи, когда искусное лавирование не очень сильного государства между двумя сильными государствами, присоединяясь к союзу к одному из них на время, позволяло на какое-то время этому третьему государству уцелеть. Например, в таком треугольнике варились все три государства древнего Китая в период Троецарствия (220-280 гг.н.э.)



Нечто похожее происходило и в начале XI века, когда государство киданей, основавших империю Ляо, вступила в борьбу за северные провинции Внутреннего Китая с нововоцарившейся в Кайфэне династией Сун и с корейским государством Коре. Именно грамотное маневрирование руководителей Коре с кем заключать какие межгосударственные договоры и когда их исполнять, или же нет, именно это маневрирование помогло корейцам отстоять свою государственность и уцелеть. Я уже молчу про нашу богатейшую на все возможные примеры родную историю.



Таким образом, мы приходим к выводу, что для действительно сильного в экономическом и военном плане государства, международное право в какой-то период времени превращается только в ориентир, не более. Ибо за кем сила, за тем и право. Извечный закон джунглей. Однако, как мы понимаем, эту силу могут ограничить своим присутствием другие не менее сильные игроки, либо большие и крепкие союзы малых игроков, либо же обстоятельства иного характера, типа внутренних раздраев или неожиданное отставание на стезе нового технологического уклада, либо иное событие, которое подрывает экономику страны. Например, с IХ века нашей эры началось ослабление арабского халифата, простиравшегося от Индии и до Испании включительно, по причине совершенно простой - в Европе нашли соляные месторождения, и потому соль с просторов Шелкового пути, Европе стала не нужна, а, значит, доходы арабских торгашей резко упали. И халифат начал свой неспешный путь к саморазрушению и забвению.



Россия давно поняла, что на международной арене в одиночку противостоять всем глупостям наших "партнеров" невозможно, и поэтому Россия пошла по пути создания различных союзов между государствами на основе общих интересов, например: БРИКС, ШОС и т.п. Для России любой союз, в котором вместе с ней находятся, например, огромные и мощные Индия и Китай, уже многого стоит.



А пока, на минувшей неделе, Госсекретарь США Майк Помпео объявил о возвращении в полной мере дополнительных санкций в адрес Тегерана и "всех нарушителей эмбарго на поставки оружия Ирану". Это произошло через два дня после того, как администрация Трампа заявила, что в одностороннем порядке США решили вновь ввести санкции ООН против Ирана. И Европа, и Совет Безопасности ООН отказались признать такое решение. Но американскую администрацию это мало волнует, и теперь все заинтересованные стороны будут думать как его обходить, особенно РФ, т.к. у Ирана есть деньги для покупки нашего оружия, а нам очень хочется продать им это оружие.



Вот так, в одном месте международное право умерло и превратилось в волю гегемона, а в другом месте оно начинает расти медленно, но верно, как дубок, который тянется к солнцу, и когда вырастет до нужных пределов, и обнимет своими ветками хотя бы полмира, то опять наступит баланс сил и международное право станет опять международным. А пока, пока нужно набираться сил и терпения. Источник - завтра

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