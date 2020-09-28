Русско-Персидский военный альянс состоялся? - К.Душенов

09:24 29.09.2020

Иран в качестве своего взноса предложил Москве три военно-морские базы в Персидском заливе



Константин Душенов



28 сентября 2020



Глобальный баланс сил в мире быстро меняется. Эти изменения все чаще становятся результатом действий влиятельных региональных держав, решительно восстающих против опостылевшей американской военно-политической гегемонии. Наиболее яркий пример – Иран. 18 октября 2020 г. истекает срок оружейного эмбарго, наложенного на Тегеран Советом Безопасности ООН, после чего персы получат законный доступ к самым современным наступательным видам российского и китайского вооружения – танкам, самолетам, ударным ракетным комплексам и подводным лодкам.



В связи с этим американское военное издание Military Watch недавно опубликовало вполне себе паническую статью под характерным заголовком "США будет нечем ответить на появление в Иране русских „Калибров"". Эксперты издания уверены, что уже нынешней осенью Москва и Пекин могут начать масштабные поставки вооружений в Иран. От китайцев персы ждут солидную партию истребителей "Чэнду" J-10 и к ним побольше авиационных ракет PL-15 класса "воздух-воздух" с дальностью стрельбы более 200 км. У русских Тегеран готов купить ударные дизель-электрические подлодки 636 проекта типа "Варшавянка" и высокоточные крылатые ракеты "Калибр" для этих субмарин, а также танки Т-90 и другую современную военную технику.



Стоит ли упоминать, что в Америке неуклонное военно-политическое сближение России и Ирана вызывает, мягко говоря, большое беспокойство. И не зря, кстати, вызывает… В последнее время интенсивность военного взаимодействия Москвы и Тегерана непрерывно растет. Так, недавно Иран принял участие в российских стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", в ходе которых иранские ракетные катера "Joshan" ("Джоушан") и "Paykan" ("Пейкан") вместе с русскими боевыми вертолетами Ми-24 и ракетными кораблями "Татарстан", "Астрахань" и "Великий Устюг" отработали на Каспии артиллерийскую поддержку морского десанта.



Причем, уже на следующий день после этого Вашингтон получил еще одно тревожное известие от Ирана. На сей раз - из акватории Персидского залива. Там корабли авианосной ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем "Нимиц", следующим в охранении двух ракетных крейсеров типа "Тикондерога" и одного эсминца типа "Арли Берк", внезапно подверглись учебной атаке со стороны иранского разведывательно-ударного беспилотника "Шахид-129" (Shahed-129).



Этот дрон, принятый на вооружение Корпуса стражей исламской революции в 2013 году, способен нести 4 самонаводящиеся противокорабельные ракеты и может непрерывно патрулировать акваторию в течении суток на высоте до 7,5 км. В данном случае он, судя по сделанным фотографиям, пролетел буквально над головами опешивших американских моряков. Которые, кстати, даже не подозревали о его приближении, так как радиолокационные станции контроля за воздушной обстановкой всех четырех кораблей США были предварительно "ослеплены" некими таинственными иранскими средствами радиоэлектронной борьбы.



На таком фоне уже не кажутся удивительными сообщения иранских средств массовой информации о том, что русско-персидское военно-морское сотрудничество готово выйти на новый уровень. Тегеран намерен предоставить Москве для передового базирования сразу три своих порта на побережье Персидского и Оманского заливов - Чабахар, Бендер-Аббас и Бендер-Бушер.



Иранское издание "Oil Price" пишет: "Постепенное развертывание российских возможностей в Иране является сознательной стратегией Кремля по поддержке Ирана в борьбе с США и одновременному созданию в регионе многоуровневой системы передовых русских военных баз. Такой план уже был реализован Москвой в Сирии, где Россия поддерживает массированное присутствие своих войск на стратегически важных пунктах побережья Средиземного моря".



Похоже, именно эти темы обсуждались в июле 2019 года в ходе визита в Россию командующего военно-морскими силами Ирана адмирала Хоссейна Ханзади. А затем, в августе 2020 г., на переговорах в Москве между главой Минобороны Ирана генералом Амиром Хатами и министром обороны России Сергеем Шойгу.



Косвенным признаком успешности этих переговоров стали прошедшие после них в северной части Индийского океана и в Оманском заливе первые в истории совместные военно-морские маневры флотов России, Ирана и Китая. Они назывались "Пояс морской безопасности" и продолжались четверо суток. Адмирал Ханзади при этом пообещал, что впредь Москва и Тегеран будут проводить совместные маневры в Персидском заливе на регулярной основе.



В свете таких новостей уверенность издания Oil Price в скором появлении в иранских портах русских боевых кораблей кажется весьма основательной. При этом Oil Price пишет, что русское военно-морское присутствие в иранских портах неизбежно будет сопровождаться развертыванием новейших российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, весьма вероятным эксперты считают переброску на побережье Персидского залива русских комплексов РЭБ "Красуха-4", которые уже не раз доказали свою эффективность в Сирии.



Кстати, дальность действия этих комплексов такова, что курсирующие в узком и тесном Персидском заливе военные корабли США могут окончательно ослепнуть и оглохнуть, став легкой добычей для ударных иранских беспилотников, подобных тому, что на днях провел учебную атаку авианосца "Нимиц", так поразившую привыкших к безнаказанности американских моряков…



Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!