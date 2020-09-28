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Сергей Глазьев: В рамках Большого Евразийского партнерства нужны содержательные долгосрочные инициативы
09:54 29.09.2020

Вопросы позиционирования Евразийского экономического союза как одного из центров Большого Евразийского партнерства, сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь", а также укрепления взаимодействия с объединениями и государствами Азии и Европы рассмотрели на совещании в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии

28 сентября 2020

Вопросы позиционирования Евразийского экономического союза как одного из центров Большого Евразийского партнерства, сопряжения с китайской инициативой "Один пояс – один путь", а также укрепления взаимодействия с объединениями и государствами Азии и Европы рассмотрели на совещании в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии. Обсуждение прошло в рамках подготовки плана реализации проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Ранее проект Стратегии-2025 в целом одобрили главы государств. В настоящее время ЕЭК разрабатывает план реализации согласованных положений документа.
Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, ЕЭК на системной основе уже взаимодействует с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и обсуждает возможности заключения меморандума с Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), идет плодотворное сотрудничество с Содружеством Независимых Государств (СНГ).
"Сегодня в мире прогнозируют распад экономического пространства на отдельные регионы. Назрел вопрос перехода к новому мирохозяйственному укладу. В этих условиях при отработке концепции Большого Евразийского партнерства необходимо выступить с содержательными долгосрочными инициативами, – отметил Сергей Глазьев. – Концепция Большого Евразийского партнерства должна быть основана на уважении национальных суверенитетов, взаимовыгодном партнерстве, концентрации совместных усилий на расширении инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с кумулятивным эффектом".
В контексте формирования гармоничного "пространства доверия" Сергей Глазьев предложил подумать над идеей создания евразийской системы арбитража.
Участники совещания – около 100 представителей экспертного сообщества стран ЕАЭС – обменялись мнениями о подходах к архитектуре Большого Евразийского партнерства и месте ЕАЭС в этой системе. В частности, преобладали идеи о том, что Большое Евразийское партнерство не должно подразумевать создания организационной надстройки, а должно представлять собой сеть диалогов (диалоговых партнерств) между ключевыми игроками Евразии – крупнейшими национальными экономиками и экономиками региональных объединений, связанных между собой инфраструктурой и гибкой системой международных правовых норм.
Вместе с тем в качестве возможной институционально-правовой платформы формирования Большого Евразийского партнерства член-корреспондент Российской академии наук, директор ОАО "Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт" Андрей Спартак предложил идею реализации разноуровневого и разноскоростного, но централизованного формата строительства партнерства путем заключения плюрилатерального непреференциального соглашения, направленного на усиление регуляторной и инфраструктурной связанности в регионе и открытого для присоединения новых участников.
Также были рассмотрены перспективы сопряжения ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс – один путь". Ключевыми направлениями сотрудничества являются торговля, транспорт и инфраструктура, производственная кооперация и цифровая сфера.
Экспертные оценки могут быть учтены при организации работы ЕЭК по реализации отдельных положений Стратегии-2025 после ее окончательного утверждения.

Справка
Предложенная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2015 году идея формирования Большого Евразийского партнерства активно развивается экспертным сообществом. По мере ее развития складывается понимание, что БЕП – это сеть диалогов между ключевыми игроками в Евразии не только из числа крупнейших национальных экономик, но и региональных экономических объединений, связанных между собой гибкой системой международных правовых норм, транспортно-логистических, энергетических, телекоммуникационных и финансовых инфраструктур, совместных проектов и институтов. В данном контексте происходит сопряжение ЕАЭС и инициативы "Один пояс – один путь", также поддерживаемое Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином. С таким подходом согласны и другие государства ЕАЭС, что нашло отражение в проекте Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. ​​

Источник - eurasiancommission.org,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601362440
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