Новый хоким Наманганской области отменил строительство Namangan City. Одним дурь-прожектом меньше

10:07 29.09.2020

Новый глава Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков отменил строительство делового центра на месте жилого массива. Он заявил, что около 1000 домов в двух махаллях сносить не будут, а "Сити" появится на территории, которую планируется присоединить к Намангану.



Исполняющий обязанности хокима Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков на встрече с жителями махаллей Фуркат и Гулистон в Намангане в субботу объявил об отмене строительства делового центра Namangan City на месте жилого массива. Об этом сообщила пресс-служба хокимията области.



"Я подумал, зачем мне сносить, людей беспокоить? Лучше построить на новых землях, и строительство закончится быстрее. Люди не будут мучиться. Ни снести не можем, ни асфальт проложить, ни воду провести. Поэтому я принял решение, предупредил об этом все руководство. Прежнее решение о Namangan City будет отменено", - сказал глава региона.



Он добавил, что из-за этого проекта люди на протяжении двух лет не могли ничего планировать, построить что-либо.



Подойдя к стенду с изображением "Сити", Шавкатжон Абдуразаков перечеркнул проект строительства делового центра.



И. о. хокима заверил граждан, что около 1000 домов, расположенных в двух махаллях, не будут снесены. Вместо этого территорию массива благоустроят, там проведут освещение и водоснабжение, проложат асфальт.



При этом Шавкатжон Абдуразаков поставил условие - жители должны привести свои дома в порядок, покрасить стены.



На встрече также были презентованы проекты по расширению города Намангана. Территория областного центра будет увеличена за счет присоединения 3686 га дополнительных земель. Здесь и должны появиться современные здания запланированного делового центра.



О строительстве Namangan City было объявлено в мае 2018 года в ходе визита в область президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.



Шавкатжон Абдуразаков был назначен и. о. хокима области 25 сентября. На этом посту он сменил Хайруллу Бозорова, который возглавил Ферганскую область вместо Шухрата Ганиева.